Ворог скинув вибухівку на прикордонне село на Чернігівщині: поранено чоловіка

Сьогодні, 11 червня 2025 року, зранку росіяни скинули вибухівку з дрона на подвірʼя мешканця прикордонного села Новгород-Сіверського району на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 66-річний цивільний чоловік зазнав множинних поранень. Його госпіталізували в хірургію - медики надають всю необхідну допомогу.

"Росіяни свідомо тероризують чернігівське прикордоння. Вони знають, куди бʼють. Саме цей удар був на світанку, коли люди тільки прокинулися. Удар просто по подвірʼю тамтешнього жителя. Підступно", - зауважує Чаус.

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