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Новости АРМА и российские связи
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АРМА передала арестованную долю крупного фармдистрибьютора компании, связанной с российскими собственниками, - "слуга народа" Радина

радіна

Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина сообщила об очередной сомнительной передаче активов Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом она написала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 24% уставного капитала одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов в Украине - компании "Вента.ЛТД", принадлежащей гражданам РФ.

По словам Радиной, АРМА передала управление этими корпоративными правами ООО "И.К.ВЕЛ", которую следствие считает аффилированной с российскими владельцами "Вента.ЛТД". Учредители обеих компаний - Александр Волошин и Борис Мурило - совпадают. В судебном решении также говорится о том, что эти лица фигурируют в расследовании Нацполиции по отмыванию средств и уклонению от налогов в особо крупных размерах, а саму "Вента.ЛТД" связывают с финансированием государства-агрессора.

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Радина напомнила, что глава АРМА Елена Дума публично обещала не допускать к управлению компании, связанные с владельцами активов, однако в итоге именно такая компания и была выбрана. ООО "И.К.ВЕЛ" предоставила справку об отсутствии связей с владельцами, которая не вызвала у АРМА никаких возражений.

"Не могу определиться, что из этих двух вещей поражает меня больше: справка от самого ООО "И.К.ВЕЛ" о том, что учредители общества не связаны прямо или косвенно с владельцем актива, которая не вызвала у Елены Думы никаких вопросов, или все-таки апрельский пост госпожи Думы о том, что она не допустит к управлению "Вентой ЛТД" компанию, связанную с владельцем актива", - добавила Радина.

Нардеп анонсировала обращение к Национальной полиции, Офису Генерального прокурора, СБУ и премьер-министру с требованием провести служебное расследование в отношении руководства АРМА. Она также заявила, что это не единственный случай подобных решений агентства.

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Автор: 

АРМА (105) Радина Анастасия (19) актив (94)


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не зрозумів!
безугла гонить на сирського!
радіна гонить на арму?
це, типу частина шоу?
бидло марафонці в захваті!
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11.06.2025 13:54 Ответить
Цікаво - а не можна продивитися базу українських юридичних осіб на предмет російських власників - і нахрін позакривати усіх, що мають стосунок до росіян?

Чи зеленим гнидам слабо - бо росіяни тоді перестануть платити Зеленському "роялті"?

І ще цікаво - чому шановна пані Радіна ще досі "слуга"? Чи все це - дешева гра?
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11.06.2025 14:03 Ответить
Вона з голосу, а це слуга в квадраті
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11.06.2025 14:14 Ответить
Та ніби ж у заголовку написано "слуга народу". Чи помилка?
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11.06.2025 14:17 Ответить
"очільниця АРМА Олена Дума публічно обіцяла... "
Її сутенери також багато що обіцяли. Хуже _нє_будєт, корисні копалини на благо українських дітей!, президентські дачі дітям, нульова корупція, НІ торгівлі на крові ! та купу іншого бла-бла-бла.
Але послідовно виконують тільки одну обіцянку "сайтісь пасєрєдінє" з ху@лом.
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11.06.2025 14:09 Ответить
 
 