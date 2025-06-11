АРМА передала арестованную долю крупного фармдистрибьютора компании, связанной с российскими собственниками, - "слуга народа" Радина
Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина сообщила об очередной сомнительной передаче активов Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Об этом она написала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о 24% уставного капитала одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов в Украине - компании "Вента.ЛТД", принадлежащей гражданам РФ.
По словам Радиной, АРМА передала управление этими корпоративными правами ООО "И.К.ВЕЛ", которую следствие считает аффилированной с российскими владельцами "Вента.ЛТД". Учредители обеих компаний - Александр Волошин и Борис Мурило - совпадают. В судебном решении также говорится о том, что эти лица фигурируют в расследовании Нацполиции по отмыванию средств и уклонению от налогов в особо крупных размерах, а саму "Вента.ЛТД" связывают с финансированием государства-агрессора.
Радина напомнила, что глава АРМА Елена Дума публично обещала не допускать к управлению компании, связанные с владельцами активов, однако в итоге именно такая компания и была выбрана. ООО "И.К.ВЕЛ" предоставила справку об отсутствии связей с владельцами, которая не вызвала у АРМА никаких возражений.
"Не могу определиться, что из этих двух вещей поражает меня больше: справка от самого ООО "И.К.ВЕЛ" о том, что учредители общества не связаны прямо или косвенно с владельцем актива, которая не вызвала у Елены Думы никаких вопросов, или все-таки апрельский пост госпожи Думы о том, что она не допустит к управлению "Вентой ЛТД" компанию, связанную с владельцем актива", - добавила Радина.
Нардеп анонсировала обращение к Национальной полиции, Офису Генерального прокурора, СБУ и премьер-министру с требованием провести служебное расследование в отношении руководства АРМА. Она также заявила, что это не единственный случай подобных решений агентства.
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безугла гонить на сирського!
радіна гонить на арму?
це, типу частина шоу?
бидло марафонці в захваті!
Чи зеленим гнидам слабо - бо росіяни тоді перестануть платити Зеленському "роялті"?
І ще цікаво - чому шановна пані Радіна ще досі "слуга"? Чи все це - дешева гра?
Її сутенери також багато що обіцяли. Хуже _нє_будєт, корисні копалини на благо українських дітей!, президентські дачі дітям, нульова корупція, НІ торгівлі на крові ! та купу іншого бла-бла-бла.
Але послідовно виконують тільки одну обіцянку "сайтісь пасєрєдінє" з ху@лом.