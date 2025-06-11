АРМА передала арештовану частку великого фармдистриб’ютора компанії, пов’язаній з російськими власниками, - "слуга народу" Радіна

Голова Комітету з питань антикорупційної політики, народна депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна повідомила про чергову сумнівну передачу активів Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 24% статутного капіталу одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів в Україні - компанії "Вента.ЛТД", що належить громадянам РФ.

За словами Радіної, АРМА передала управління цими корпоративними правами ТОВ "І.К.ВЕЛ", яку слідство вважає афілійованою з російськими власниками "Вента.ЛТД". Засновники обох компаній - Олександр Волошин та Борис Муріло - збігаються. У судовому рішенні також ідеться про те, що ці особи фігурують у розслідуванні Нацполіції щодо відмивання коштів та ухилення від податків у особливо великих розмірах, а саму "Вента.ЛТД" пов’язують із фінансуванням держави-агресора.

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Радіна нагадала, що очільниця АРМА Олена Дума публічно обіцяла не допускати до управління компанії, пов’язані з власниками активів, однак зрештою саме така компанія і була обрана. ТОВ "І.К.ВЕЛ" надала довідку про відсутність зв’язків із власниками, яка не викликала в АРМА жодних заперечень.

"Не можу визначитись, що з цих двох речей вражає мене більше: довідка від самого ТОВ "І.К.ВЕЛ" про те, що засновники товариства не пов’язані прямо чи опосередковано із власником активу, яка не викликала в Олени Думи жодних запитань, чи все-таки квітневий пост пані Думи про те, що вона не допустить до управління "Вентою ЛТД" компанію, пов’язану з власником активу", - додала Радіна.

Нардепка анонсувала звернення до Національної поліції, Офісу Генерального прокурора, СБУ та прем’єр-міністра з вимогою провести службове розслідування щодо керівництва АРМА. Вона також заявила, що це не єдиний випадок подібних рішень агентства.

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