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Новости Санкции против России
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РФ высмеивает мирные усилия, нужно немедленно ввести санкции, - Сибига

Сибига призвал ввести санкции против РФ

Глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров немедленно ввести санкции против России.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью Харьковская, Сумская, Одесская и другие области снова подверглись российским атакам. Харьков особенно сильно пострадал от массированных ударов беспилотников. Двое мирных жителей погибли, более пятидесяти получили ранения, в том числе - восемь детей", - говорится в сообщении.

По словам Сибиги, РФ высмеивает мирные усилия и демонстрирует полное пренебрежение ко всем в мире, кто призывает к прекращению убийств и войны.

"Немедленно введите санкции против России. Москва уже дала понять, что она отвергает мир", - добавил он.

Читайте: Сенатор Грэм о 18-м пакете санкций против РФ: Впервые предусмотрены меры против компаний Китая, сотрудничающих с Россией

Автор: 

россия (96231) санкции (11485) Сибига Андрей (498)


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Топ комментарии
+4
Таке відчуття, що у голові в Сибіги, як і у його начальник - сонцесяйного, ніяких думок, крім санкцій просто немає. Зупинити ворога - санкції, обнулити громадянина всупереч закону - санкції. Знайшли нову іграшку, планами перемоги вже награлись?
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11.06.2025 14:30 Ответить
+4
Андрій Сибіга закликав партнерів негайно запровадити санкції

Атож, атож!
Негайно!
Екстрено! Миттєво! Невідкладно! Спішно! Моментально! Терміново, СКБЛНХ!!!
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11.06.2025 14:35 Ответить
+2
95-й Квартал.
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11.06.2025 14:43 Ответить
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путлєр вже на кутні регоче
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11.06.2025 14:30 Ответить
Таке відчуття, що у голові в Сибіги, як і у його начальник - сонцесяйного, ніяких думок, крім санкцій просто немає. Зупинити ворога - санкції, обнулити громадянина всупереч закону - санкції. Знайшли нову іграшку, планами перемоги вже награлись?
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11.06.2025 14:30 Ответить
Андрій Сибіга закликав партнерів негайно запровадити санкції

Атож, атож!
Негайно!
Екстрено! Миттєво! Невідкладно! Спішно! Моментально! Терміново, СКБЛНХ!!!
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11.06.2025 14:35 Ответить
Негайно запровадьте санкції проти Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3557300
- для початку - негайно припиніть транзит кацапської нафти через Україну !
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11.06.2025 14:37 Ответить
Одних санкцій замало. Якщо ЄС не може дати нам велику кількість зброї, то потрібно хоча б створити ІПСО для кацапів: ЄС завалив Україну зброєю! А Україні треба триматися після закінчення виділеної ще Байденом американської зброї! НАТО повинно вже розробити план дій на випадок вторгнення рашки в одну з країн альянсу (в Балтію), а не соплі жувати! Знову надіються, що пуйло не нападе? Вже якщо розвідка донесла, то точно нападе!
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11.06.2025 14:40 Ответить
Мало хто розуміє, що НАТО буде саме жувати шмарклі і навіть пальцем не поворухне щоб захистити країни Балтії. Швидше за все викине їх зі свого складу заднім числом
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11.06.2025 14:54 Ответить
найкращі санкції накладає ЗСУ з-за посильної допомоги СБУ та ГУР. А саме: знищення касапської нафтопереробки та транспортування вуглеводнів.
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11.06.2025 14:42 Ответить
95-й Квартал.
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11.06.2025 14:43 Ответить
По рібно негайно створити НОВИЙ кабмін народної довіри і обрати нові керівні органи Верховної Ради, включаючі її голову і заступників, кнріаників комітетів, не допускаючі до цих посад ригів і «молодих ригів», рівно розподіливши посади між всіма.
І я впевна це на порядки підвищить довіру до влади в Україні як народу так і західних партнерів та США.
Все інше гра на балайці яка набридла
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11.06.2025 15:06 Ответить
Ці санкції , як мертвому " примочки". Франція і Бельгія купують
скраплений газ в рф, а інші в США та Норвегіі.
А Франція , що , не може збільшити єкспорт з Північної Африки,
зі своїх колоній ?
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11.06.2025 15:07 Ответить
героїчна епопея Заходу з "санціями" має тривати, бо розвалити російські військові заводи усі бояться
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11.06.2025 15:27 Ответить
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3557300 🤣🤣🤣🤡🤡🤡
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11.06.2025 15:27 Ответить
 
 