РФ высмеивает мирные усилия, нужно немедленно ввести санкции, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров немедленно ввести санкции против России.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Этой ночью Харьковская, Сумская, Одесская и другие области снова подверглись российским атакам. Харьков особенно сильно пострадал от массированных ударов беспилотников. Двое мирных жителей погибли, более пятидесяти получили ранения, в том числе - восемь детей", - говорится в сообщении.
По словам Сибиги, РФ высмеивает мирные усилия и демонстрирует полное пренебрежение ко всем в мире, кто призывает к прекращению убийств и войны.
"Немедленно введите санкции против России. Москва уже дала понять, что она отвергает мир", - добавил он.
Топ комментарии
+4 Serhii #597124
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+4 Алекс Скела
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+2 Мирон Боднар
показать весь комментарий11.06.2025 14:43 Ответить Ссылка
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Негайно!
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- для початку - негайно припиніть транзит кацапської нафти через Україну !
І я впевна це на порядки підвищить довіру до влади в Україні як народу так і західних партнерів та США.
Все інше гра на балайці яка набридла
скраплений газ в рф, а інші в США та Норвегіі.
А Франція , що , не може збільшити єкспорт з Північної Африки,
зі своїх колоній ?