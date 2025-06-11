РФ высмеивает мирные усилия, нужно немедленно ввести санкции, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров немедленно ввести санкции против России.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью Харьковская, Сумская, Одесская и другие области снова подверглись российским атакам. Харьков особенно сильно пострадал от массированных ударов беспилотников. Двое мирных жителей погибли, более пятидесяти получили ранения, в том числе - восемь детей", - говорится в сообщении.

По словам Сибиги, РФ высмеивает мирные усилия и демонстрирует полное пренебрежение ко всем в мире, кто призывает к прекращению убийств и войны.

"Немедленно введите санкции против России. Москва уже дала понять, что она отвергает мир", - добавил он.

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