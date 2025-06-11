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Новини Санкції проти Росії
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РФ висміює мирні зусилля, потрібно негайно запровадити санкції, - Сибіга

Сибіга закликав запровадити санкції проти РФ

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів негайно запровадити санкції проти Росії.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі Харківська, Сумська, Одеська та інші області знову зазнали російських атак. Харків особливо сильно постраждав від масованих ударів безпілотників. Двоє мирних жителів загинули, понад п'ятидесяти отримали поранення, в тому числі восьмеро дітей", - йдеться в повідомленні.

За словами Сибіги, РФ висміює мирні зусилля і демонструє повну зневагу до всіх у світі, хто закликає до припинення вбивств і війни.

"Негайно запровадьте санкції проти Росії. Москва вже дала зрозуміти, що вона відкидає мир", - додав він.

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Автор: 

росія (66125) санкції (12131) Сибіга Андрій (503)


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Топ коментарі
+3
Таке відчуття, що у голові в Сибіги, як і у його начальник - сонцесяйного, ніяких думок, крім санкцій просто немає. Зупинити ворога - санкції, обнулити громадянина всупереч закону - санкції. Знайшли нову іграшку, планами перемоги вже награлись?
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11.06.2025 14:30 Відповісти
+2
Андрій Сибіга закликав партнерів негайно запровадити санкції

Атож, атож!
Негайно!
Екстрено! Миттєво! Невідкладно! Спішно! Моментально! Терміново, СКБЛНХ!!!
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11.06.2025 14:35 Відповісти
+1
путлєр вже на кутні регоче
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11.06.2025 14:30 Відповісти
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путлєр вже на кутні регоче
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11.06.2025 14:30 Відповісти
Таке відчуття, що у голові в Сибіги, як і у його начальник - сонцесяйного, ніяких думок, крім санкцій просто немає. Зупинити ворога - санкції, обнулити громадянина всупереч закону - санкції. Знайшли нову іграшку, планами перемоги вже награлись?
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11.06.2025 14:30 Відповісти
Андрій Сибіга закликав партнерів негайно запровадити санкції

Атож, атож!
Негайно!
Екстрено! Миттєво! Невідкладно! Спішно! Моментально! Терміново, СКБЛНХ!!!
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11.06.2025 14:35 Відповісти
Негайно запровадьте санкції проти Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3557300
- для початку - негайно припиніть транзит кацапської нафти через Україну !
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11.06.2025 14:37 Відповісти
Одних санкцій замало. Якщо ЄС не може дати нам велику кількість зброї, то потрібно хоча б створити ІПСО для кацапів: ЄС завалив Україну зброєю! А Україні треба триматися після закінчення виділеної ще Байденом американської зброї! НАТО повинно вже розробити план дій на випадок вторгнення рашки в одну з країн альянсу (в Балтію), а не соплі жувати! Знову надіються, що пуйло не нападе? Вже якщо розвідка донесла, то точно нападе!
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11.06.2025 14:40 Відповісти
Мало хто розуміє, що НАТО буде саме жувати шмарклі і навіть пальцем не поворухне щоб захистити країни Балтії. Швидше за все викине їх зі свого складу заднім числом
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11.06.2025 14:54 Відповісти
найкращі санкції накладає ЗСУ з-за посильної допомоги СБУ та ГУР. А саме: знищення касапської нафтопереробки та транспортування вуглеводнів.
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11.06.2025 14:42 Відповісти
95-й Квартал.
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11.06.2025 14:43 Відповісти
По рібно негайно створити НОВИЙ кабмін народної довіри і обрати нові керівні органи Верховної Ради, включаючі її голову і заступників, кнріаників комітетів, не допускаючі до цих посад ригів і «молодих ригів», рівно розподіливши посади між всіма.
І я впевна це на порядки підвищить довіру до влади в Україні як народу так і західних партнерів та США.
Все інше гра на балайці яка набридла
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11.06.2025 15:06 Відповісти
Ці санкції , як мертвому " примочки". Франція і Бельгія купують
скраплений газ в рф, а інші в США та Норвегіі.
А Франція , що , не може збільшити єкспорт з Північної Африки,
зі своїх колоній ?
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11.06.2025 15:07 Відповісти
 
 