РФ висміює мирні зусилля, потрібно негайно запровадити санкції, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів негайно запровадити санкції проти Росії.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі Харківська, Сумська, Одеська та інші області знову зазнали російських атак. Харків особливо сильно постраждав від масованих ударів безпілотників. Двоє мирних жителів загинули, понад п'ятидесяти отримали поранення, в тому числі восьмеро дітей", - йдеться в повідомленні.

За словами Сибіги, РФ висміює мирні зусилля і демонструє повну зневагу до всіх у світі, хто закликає до припинення вбивств і війни.

"Негайно запровадьте санкції проти Росії. Москва вже дала зрозуміти, що вона відкидає мир", - додав він.

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