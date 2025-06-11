РФ висміює мирні зусилля, потрібно негайно запровадити санкції, - Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів негайно запровадити санкції проти Росії.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі Харківська, Сумська, Одеська та інші області знову зазнали російських атак. Харків особливо сильно постраждав від масованих ударів безпілотників. Двоє мирних жителів загинули, понад п'ятидесяти отримали поранення, в тому числі восьмеро дітей", - йдеться в повідомленні.
За словами Сибіги, РФ висміює мирні зусилля і демонструє повну зневагу до всіх у світі, хто закликає до припинення вбивств і війни.
"Негайно запровадьте санкції проти Росії. Москва вже дала зрозуміти, що вона відкидає мир", - додав він.
Топ коментарі
+3 Serhii #597124
показати весь коментар11.06.2025 14:30 Відповісти Посилання
+2 Алекс Скела
показати весь коментар11.06.2025 14:35 Відповісти Посилання
+1 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар11.06.2025 14:30 Відповісти Посилання
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Атож, атож!
Негайно!
Екстрено! Миттєво! Невідкладно! Спішно! Моментально! Терміново, СКБЛНХ!!!
- для початку - негайно припиніть транзит кацапської нафти через Україну !
І я впевна це на порядки підвищить довіру до влади в Україні як народу так і західних партнерів та США.
Все інше гра на балайці яка набридла
скраплений газ в рф, а інші в США та Норвегіі.
А Франція , що , не може збільшити єкспорт з Північної Африки,
зі своїх колоній ?