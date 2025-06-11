Сенатор Грем про 18-й пакет санкцій проти РФ: Вперше передбачені заходи проти компаній Китаю, що співпрацюють з Росією
Європейська комісія презентувала 18-й пакет санкцій, що включає обмеження для китайських компаній та зниження цінової межі на російську нафту, що може серйозно вдарити по фінансах Кремля.
Про це повідомив американський сенатор Ліндсі Грем у своєму Х, передає Цензор.НЕТ.
Грем зазначив, що новий раунд санкцій відрізняється від попередніх, оскільки вперше передбачає заходи проти китайських компаній, що співпрацюють з РФ. Він підкреслив, що закупівлі російської нафти Китаєм та Індією становлять 70% обсягу експорту і фактично фінансують війну проти України.
Окремо сенатор наголосив на важливості санкцій щодо "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Також, за його словами, зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів може серйозно скоротити доходи Москви.
"Хороша робота нашим європейським союзникам", - підсумував Грем.
18-й пакет санкцій проти РФ
10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.
Прем'єр Словаччини Фіцо погрожує зірвати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
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