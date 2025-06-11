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Новини Санкції проти Росії
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Сенатор Грем про 18-й пакет санкцій проти РФ: Вперше передбачені заходи проти компаній Китаю, що співпрацюють з Росією

сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Європейська комісія презентувала 18-й пакет санкцій, що включає обмеження для китайських компаній та зниження цінової межі на російську нафту, що може серйозно вдарити по фінансах Кремля.

Про це повідомив американський сенатор Ліндсі Грем у своєму Х, передає Цензор.НЕТ.

Грем зазначив, що новий раунд санкцій відрізняється від попередніх, оскільки вперше передбачає заходи проти китайських компаній, що співпрацюють з РФ. Він підкреслив, що закупівлі російської нафти Китаєм та Індією становлять 70% обсягу експорту і фактично фінансують війну проти України.

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Окремо сенатор наголосив на важливості санкцій щодо "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Також, за його словами, зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів може серйозно скоротити доходи Москви.

"Хороша робота нашим європейським союзникам", - підсумував Грем.

18-й пакет санкцій проти РФ

10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Прем'єр Словаччини Фіцо погрожує зірвати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

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А що там до санкцій від США?
Тиша така наче і мови не було😎
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11.06.2025 14:16 Відповісти
То шо, дасте ще 2 тижня Параші?
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11.06.2025 14:17 Відповісти
ні, не параші, а Трампу.
І не один раз по два тижні.
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11.06.2025 14:18 Відповісти
Сенатор Грем про 18-й пакет санкцій проти РФ: Вперше передбачені заходи проти компаній Китаю, що співпрацюють з Росією
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11.06.2025 14:19 Відповісти
после крайнего обстрела Украины Трампон вообще что то 3,14 здеть перестал, не заболел ли рыжий пес смердящий ?
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11.06.2025 14:20 Відповісти
Трамп сказав шо санкції які хоче накласти Конгрес - грубі - потрібно пом"ягше
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11.06.2025 14:28 Відповісти
Вы к этим санкциям каким боком?? Калифорнию спасайте, а то отвалится! Пиарщики сраные, такие же как рыжий гандон!
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11.06.2025 14:34 Відповісти
А в Ізраїлі розгорнули велетенський прапор РФ до Дня Росії.
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11.06.2025 14:37 Відповісти
Цих грьобаних уйобків жовторилих треба постійно тримати під санкціями!!! І триматися від них як далі!!!
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11.06.2025 14:40 Відповісти
 
 