Сенатор Грем про 18-й пакет санкцій проти РФ: Вперше передбачені заходи проти компаній Китаю, що співпрацюють з Росією

Європейська комісія презентувала 18-й пакет санкцій, що включає обмеження для китайських компаній та зниження цінової межі на російську нафту, що може серйозно вдарити по фінансах Кремля.

Про це повідомив американський сенатор Ліндсі Грем у своєму Х, передає Цензор.НЕТ.

Грем зазначив, що новий раунд санкцій відрізняється від попередніх, оскільки вперше передбачає заходи проти китайських компаній, що співпрацюють з РФ. Він підкреслив, що закупівлі російської нафти Китаєм та Індією становлять 70% обсягу експорту і фактично фінансують війну проти України.

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Окремо сенатор наголосив на важливості санкцій щодо "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Також, за його словами, зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів може серйозно скоротити доходи Москви.

"Хороша робота нашим європейським союзникам", - підсумував Грем.

18-й пакет санкцій проти РФ

10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Прем'єр Словаччини Фіцо погрожує зірвати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

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