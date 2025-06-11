ЄС зіткнеться із важкою роботою для ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії, - FT

Єврокомісія представила пропозиції щодо 18-го пакету санкцій проти Росії. Обмеження можуть стати найжорсткішими з тих, що було запроваджено в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ. Проте для ухвалення пакета необхідна підтримка всіх 27 країн ЄС та, найімовірніше, президента США Дональда Трампа.

Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

У пропозиціях Єврокомісії йдеться, зокрема, про заборону на використання газопроводів "Північний потік", зниження граничної ціни на російську нафту, встановленої G7, до $45 з $60, а також заборону на імпорт нафтопродуктів, вироблених у третіх країнах з російської нафти.

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Словаччина та Угорщина вже виступили проти нових обмежень. У європейських столицях кажуть, що чули таке й раніше, проте згодом Братислава та Будапешт згодом зазвичай "йдуть назустріч і погоджуються", тож немає підстав вважати, що не вдасться знайти компроміс і цього разу.

Трамп – це зовсім інша справа, пише видання. ЄС представив пакет перед самітом G7, який розпочнеться 15 серпня, щоб створити імпульс та переконати Білий дім посилити тиск на Росію та змусити її серйозно ставитися до переговорів.

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"Зниження світових цін на нафту - одвічне бажання будь-якого американського лідера, стало б додатковим стимулом", - зазначили журналісти.

Глава Мінфіну США Скотт Бессент був скептично налаштований щодо зниження цін на нафту РФ.

"Але чиновники зазначають, що остаточне рішення приймає лише одна людина, і точно незрозуміло, яка позиція Трампа щодо питання тиску на Путіна. Заходи проти "Північного потоку" мають бути схвалені столицями ЄС, багато європейських країн ще раніше критикували Німеччину за будівництво газопроводу.

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Пропозиція щодо нафтопродуктів з російської нафти, однак, може викликати невдоволення, і не лише з боку таких країн, як Індія і Туреччина, які все ще купують російську нафту і продають нафтопродукти до ЄС", - пише FT.

Європейським покупцям доведеться шукати альтернативу, що може призвести до збільшення витрат. Також буде складно визначити, з якої саме нафти були виготовлені ті чи інші нафтопродукти, тому це ускладнює реалізацію такого санкційного заходу, навіть якщо він отримає одностайну підтримку.

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18-й пакет санкцій проти РФ

10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Прем'єр Словаччини Фіцо погрожує зірвати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.