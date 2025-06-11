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Новини Санкції проти Росії Санкції ЄС проти Росії
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ЄС зіткнеться із важкою роботою для ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії, - FT

Новий пакет санкцій проти РФ. На ЄС чекає важка робота

Єврокомісія представила пропозиції щодо 18-го пакету санкцій проти Росії. Обмеження можуть стати найжорсткішими з тих, що було запроваджено в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ. Проте для ухвалення пакета необхідна підтримка всіх 27 країн ЄС та, найімовірніше, президента США Дональда Трампа.

Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

У пропозиціях Єврокомісії йдеться, зокрема, про заборону на використання газопроводів "Північний потік", зниження граничної ціни на російську нафту, встановленої G7, до $45 з $60, а також заборону на імпорт нафтопродуктів, вироблених у третіх країнах з російської нафти.

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Словаччина та Угорщина вже виступили проти нових обмежень. У європейських столицях кажуть, що чули таке й раніше, проте згодом Братислава та Будапешт згодом зазвичай "йдуть назустріч і погоджуються", тож немає підстав вважати, що не вдасться знайти компроміс і цього разу.

Трамп – це зовсім інша справа, пише видання. ЄС представив пакет перед самітом G7, який розпочнеться 15 серпня, щоб створити імпульс та переконати Білий дім посилити тиск на Росію та змусити її серйозно ставитися до переговорів.

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"Зниження світових цін на нафту - одвічне бажання будь-якого американського лідера, стало б додатковим стимулом", - зазначили журналісти.

Глава Мінфіну США Скотт Бессент був скептично налаштований щодо зниження цін на нафту РФ. 

"Але чиновники зазначають, що остаточне рішення приймає лише одна людина, і точно незрозуміло, яка позиція Трампа щодо питання тиску на Путіна. Заходи проти "Північного потоку" мають бути схвалені столицями ЄС, багато європейських країн ще раніше критикували Німеччину за будівництво газопроводу.

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Пропозиція щодо нафтопродуктів з російської нафти, однак, може викликати невдоволення, і не лише з боку таких країн, як Індія і Туреччина, які все ще купують російську нафту і продають нафтопродукти до ЄС", - пише FT.

Європейським покупцям доведеться шукати альтернативу, що може призвести до збільшення витрат. Також буде складно визначити, з якої саме нафти були виготовлені ті чи інші нафтопродукти, тому це ускладнює реалізацію такого санкційного заходу, навіть якщо він отримає одностайну підтримку.

Читайте: Фіцо погрожує зірвати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії

18-й пакет санкцій проти РФ

10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Прем'єр Словаччини Фіцо погрожує зірвати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Автор: 

росія (66125) санкції (12131) Євросоюз (13680)


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Топ коментарі
+5
коли рососія прийде в Європу - стане набагато легше, потерпіть трохи...
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11.06.2025 11:34 Відповісти
+4
Корбани кістьми ляжуть, і Навроцький у перший бій піде.
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11.06.2025 11:31 Відповісти
+3
Видите, как ЕС приходится страдать и бороться, чтобы ввести санкции против обломков трубы и снизить для себя цены на кацапскую нефть и газ. Всегда помните про невероятные жертвы на которые идет Европа ради вас.
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11.06.2025 11:39 Відповісти
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Корбани кістьми ляжуть, і Навроцький у перший бій піде.
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11.06.2025 11:31 Відповісти
ЄС зіткнеться із важкою роботою для ухвалення 8-го пакету санкцій проти Росії

Нічо. Потім для відпочинку можна буде полізти в шахту, сісти за кермо далекобійника або з місяць просапати цукрові буряки.
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11.06.2025 11:32 Відповісти
!!!100!!!!
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11.06.2025 11:50 Відповісти
коли рососія прийде в Європу - стане набагато легше, потерпіть трохи...
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11.06.2025 11:34 Відповісти
Ну якщо у Тромба згоди просити, то пиши "пропало" - ніякого 18-го чи якогось надцятого пакету санкцій проти пітьми за таких умов не буде!
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11.06.2025 11:35 Відповісти
Видите, как ЕС приходится страдать и бороться, чтобы ввести санкции против обломков трубы и снизить для себя цены на кацапскую нефть и газ. Всегда помните про невероятные жертвы на которые идет Европа ради вас.
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11.06.2025 11:39 Відповісти
ФШАст , гниль підкацапна. Нагадай а скіки санкції вів проти рашки твій ТАКО і скіки зброї нам надав. ЄС, навідмінно від вас, паскуд фашистських- вводитьсянції , що банкротять великі російські підприємства і спустошують рашистке ФНБ ☝️ А ще постійно збільшує постачання зброї , щоб перекрити той дефіцит, який утворився внаслідок припинення поставок зброї з ФША
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11.06.2025 11:50 Відповісти
Бодун - страшна річ !!!
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11.06.2025 11:52 Відповісти
Ну то не бухай
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11.06.2025 12:07 Відповісти
,,Але остаточне рішення приймає одна людина,, Як це можливо в країні, яка протягом сторіч була взірцем демократії і раптом за один день перетворилась на автократію?
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11.06.2025 11:41 Відповісти
Вона такою була завжди ...))
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11.06.2025 11:43 Відповісти
Дідусю, вимкніть телевізор. Господи, 90% як маленькі діти.
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11.06.2025 11:49 Відповісти
А чому в заголовку "8-го"? Вирішили до нього повернутися, бо виявлено нові обставини, сталася жахлива помилка?
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11.06.2025 11:54 Відповісти
..для принятия 8-го или 18-го пакета санкций?
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11.06.2025 11:55 Відповісти
Судячи з логіки подій, і в США, і в ЄС сподіваються, що поки справа дійде до введення санкцій, воно вже само розсмокчеться.

Ціни на нафту знижуються. Санкції стають все більш беззубими. Рано чи пізно, ці санкції стануть ніякими.
От тоді їх і введуть.
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11.06.2025 11:56 Відповісти
"Зниження граничної ціни на нафту та "тіньовий флот": Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти Росії...

Ключові слова "Єврокомісія представила".

А з Путіним узгодили "Зниження граничної ціни на нафту та "тіньовий флот"? Чи хоча б з Трампом. На "крайняк" з Орбаном...? Одним словом "Єврокомісія пропонує..."

Вы хотите женить вашего сына, простого парня из русской деревни , на дочери Рокфеллера ?

- А это возможно?

- Очень даже возможно ! Но, для начала необходимо иметь ваше Добро и согласие вашего сына.

- Мы согласны!

- Превосходно! Дело сделано на 50%. Тогда я еду в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваю Рокфеллера...

Не станем портить красивую историю теневой стороной договоренности - простой формальностью: деньги за услуги сватовства вперед.
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11.06.2025 12:57 Відповісти
Буде вам реально важко а скоріш настане пісець якщо щит України впаде.Скоріше чухайтесь ліниві свині бо різник вже острить на вас шпичку.
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11.06.2025 13:03 Відповісти
 
 