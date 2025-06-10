ЄС не дозволить РФ вдосконалювати зброю з використанням європейських технологій, - фон дер Ляєн
Європейська комісія пропонує країнам ЄС ввести нові обмеження на експорт критично важливих технологій і товарів до Росії, що має завадити їй вдосконалювати свою зброю за допомогою західних технологій.
Про це сьогодні у Брюсселі під час представлення пропозицій щодо 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми пропонуємо запровадити заборону на експорт вартістю 2,5 мільярда євро. Така заборона позбавить російську економіку критичних технологій та товарів. Нашими цілями є механізми, метали, пластик, хімічні речовини, що використовуються як сировина для промисловості", - зазначила вона.
ЄС також хоче обмежити експорт товарів та технологій подвійного призначення, які використовуються для виробництва дронів, ракет та інших систем озброєння.
"Хочемо пересвідчитися, що Росія не зможе знаходити можливості для модернізації своєї зброї з використанням європейських технологій", - додала президентка Єврокомісії.
Нагадаємо, 10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.
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