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Новини Санкції проти Росії Санкції ЄС проти Росії
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ЄС не дозволить РФ вдосконалювати зброю з використанням європейських технологій, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн розповіла деталі про нові санкції ЄС проти Росії

Європейська комісія пропонує країнам ЄС ввести нові обмеження на експорт критично важливих технологій і товарів до Росії, що має завадити їй вдосконалювати свою зброю за допомогою західних технологій.

Про це сьогодні у Брюсселі під час представлення пропозицій щодо 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми пропонуємо запровадити заборону на експорт вартістю 2,5 мільярда євро. Така заборона позбавить російську економіку критичних технологій та товарів. Нашими цілями є механізми, метали, пластик, хімічні речовини, що використовуються як сировина для промисловості", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС представив 18-й пакет санкцій проти РФ: зниження "стелі цін" на нафту та заборона використання "Північних потоків"

ЄС також хоче обмежити експорт товарів та технологій подвійного призначення, які використовуються для виробництва дронів, ракет та інших систем озброєння.

"Хочемо пересвідчитися, що Росія не зможе знаходити можливості для модернізації своєї зброї з використанням європейських технологій", - додала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, 10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Читайте також: ЄС та США готують узгоджені санкції, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - фон дер Ляєн

Автор: 

росія (66104) санкції (12122) технології (839) Євросоюз (13672) фон дер Ляєн Урсула (794)


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Яка кумедна жіночка ) Кацапи вашого дозволу не будуть питати )
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10.06.2025 18:36 Відповісти
і як тупнула ніжкою !
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10.06.2025 18:40 Відповісти
ЄС не дозволить РФ вдосконалювати зброю з використанням європейських технологій, - фон дер Ляєн

Чесно?
Зупп дайош?
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10.06.2025 18:43 Відповісти
Який ще зуб ...?
Ви знаєте ЯКІ там ціни на стоматалогію ..?
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10.06.2025 18:50 Відповісти
з боліт лунає гомеричний регіт.
ниці *уки, ви зає*али вашим лицемірством.
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10.06.2025 18:44 Відповісти
!!!!!!!!!!!!
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10.06.2025 18:47 Відповісти
і де ж ці технологічні товари "подвійного призначення" виробляються? чи бува не у "непричетній до конфлікту" Піднебесній?... ну-ну...
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10.06.2025 18:46 Відповісти
той же авіаційний двигун от Шехеда німцями розроблений, давно вже китайцями скопійований і скоріше за все вони поставлять на московію і шо з іншим так не можливо?
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10.06.2025 19:01 Відповісти
Сейчас все завязано на микроэлектронике. Это Азия и Америка. Может когда-нибудь европейцы научатся делать смартфоны, но это вряд ли. Туризм и отмывание денег всего мирового ворья не даст им пухнуть с голоду.
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10.06.2025 19:01 Відповісти
Є така фірма в Нідерландах ASML, почитайте, вони диктують умови.
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10.06.2025 19:09 Відповісти
 
 