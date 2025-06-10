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Новости Санкции против России Санкции ЕС против России
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ЕС не позволит РФ совершенствовать оружие с использованием европейских технологий, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен рассказала подробности о новых санкциях ЕС против России

Европейская комиссия предлагает странам ЕС ввести новые ограничения на экспорт критически важных технологий и товаров в Россию, что должно помешать ей совершенствовать свое оружие с помощью западных технологий.

Об этом сегодня в Брюсселе во время представления предложений по 18-му пакету санкций ЕС против России заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы предлагаем ввести запрет на экспорт стоимостью 2,5 миллиарда евро. Такой запрет лишит российскую экономику критических технологий и товаров. Нашими целями являются механизмы, металлы, пластик, химические вещества, используемые в качестве сырья для промышленности", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС представил 18-й пакет санкций против РФ: снижение "потолка цен" на нефть и запрет использования "Северных потоков"

ЕС также хочет ограничить экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые используются для производства дронов, ракет и других систем вооружения.

"Хотим убедиться, что Россия не сможет находить возможности для модернизации своего оружия с использованием европейских технологий", - добавила президент Еврокомиссии.

Напомним, 10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

Читайте также: ЕС и США готовят согласованные санкции, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, - фон дер Ляйен

Автор: 

россия (96216) санкции (11477) технологии (676) Евросоюз (17278) Урсула фон дер Ляйен (541)


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Топ комментарии
+6
Яка кумедна жіночка ) Кацапи вашого дозволу не будуть питати )
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10.06.2025 18:36 Ответить
+4
з боліт лунає гомеричний регіт.
ниці *уки, ви зає*али вашим лицемірством.
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10.06.2025 18:44 Ответить
+3
і де ж ці технологічні товари "подвійного призначення" виробляються? чи бува не у "непричетній до конфлікту" Піднебесній?... ну-ну...
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10.06.2025 18:46 Ответить
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Яка кумедна жіночка ) Кацапи вашого дозволу не будуть питати )
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10.06.2025 18:36 Ответить
і як тупнула ніжкою !
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10.06.2025 18:40 Ответить
ЄС не дозволить РФ вдосконалювати зброю з використанням європейських технологій, - фон дер Ляєн

Чесно?
Зупп дайош?
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10.06.2025 18:43 Ответить
Який ще зуб ...?
Ви знаєте ЯКІ там ціни на стоматалогію ..?
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10.06.2025 18:50 Ответить
з боліт лунає гомеричний регіт.
ниці *уки, ви зає*али вашим лицемірством.
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10.06.2025 18:44 Ответить
!!!!!!!!!!!!
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10.06.2025 18:47 Ответить
і де ж ці технологічні товари "подвійного призначення" виробляються? чи бува не у "непричетній до конфлікту" Піднебесній?... ну-ну...
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10.06.2025 18:46 Ответить
той же авіаційний двигун от Шехеда німцями розроблений, давно вже китайцями скопійований і скоріше за все вони поставлять на московію і шо з іншим так не можливо?
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10.06.2025 19:01 Ответить
Сейчас все завязано на микроэлектронике. Это Азия и Америка. Может когда-нибудь европейцы научатся делать смартфоны, но это вряд ли. Туризм и отмывание денег всего мирового ворья не даст им пухнуть с голоду.
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10.06.2025 19:01 Ответить
Є така фірма в Нідерландах ASML, почитайте, вони диктують умови.
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10.06.2025 19:09 Ответить
Ой, я вас прошу. Вони ж не питатимуть вашого дозволу.
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10.06.2025 19:34 Ответить
Які вони оці європейські лівоглобалісти жалюгідні нікчеми...
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10.06.2025 19:54 Ответить
Яким чином ви не дозволите?!
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10.06.2025 20:18 Ответить
***** вас питати не буде дозволу!!!🤪🥳🤡🤣😂😆
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10.06.2025 20:19 Ответить
 
 