ЕС не позволит РФ совершенствовать оружие с использованием европейских технологий, - фон дер Ляйен

Европейская комиссия предлагает странам ЕС ввести новые ограничения на экспорт критически важных технологий и товаров в Россию, что должно помешать ей совершенствовать свое оружие с помощью западных технологий.

Об этом сегодня в Брюсселе во время представления предложений по 18-му пакету санкций ЕС против России заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы предлагаем ввести запрет на экспорт стоимостью 2,5 миллиарда евро. Такой запрет лишит российскую экономику критических технологий и товаров. Нашими целями являются механизмы, металлы, пластик, химические вещества, используемые в качестве сырья для промышленности", - отметила она.

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ЕС также хочет ограничить экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые используются для производства дронов, ракет и других систем вооружения.

"Хотим убедиться, что Россия не сможет находить возможности для модернизации своего оружия с использованием европейских технологий", - добавила президент Еврокомиссии.

Напомним, 10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

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