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Новости Санкции против России Санкции ЕС против России
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ЕС столкнется с тяжелой работой для принятия 18-го пакета санкций против России, - FT

Новый пакет санкций против РФ. ЕС ждет тяжелая работа

Еврокомиссия представила предложения по 18-му пакету санкций против России. Ограничения могут стать самыми жесткими из тех, что были введены в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ. Однако для принятия пакета необходима поддержка всех 27 стран ЕС и, скорее всего, президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет издание Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

В предложениях Еврокомиссии говорится, в частности, о запрете на использование газопроводов "Северный поток", снижении предельной цены на российскую нефть, установленной G7, до $45 с $60, а также запрете на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российской нефти.

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Словакия и Венгрия уже выступили против новых ограничений. В европейских столицах говорят, что слышали такое и раньше, однако впоследствии Братислава и Будапешт впоследствии обычно "идут навстречу и соглашаются", поэтому нет оснований считать, что не удастся найти компромисс и в этот раз.

Трамп - это совсем другое дело, пишет издание. ЕС представил пакет перед саммитом G7, который начнется 15 августа, чтобы создать импульс и убедить Белый дом усилить давление на Россию и заставить ее серьезно относиться к переговорам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фицо угрожает сорвать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России

"Снижение мировых цен на нефть - извечное желание любого американского лидера, стало бы дополнительным стимулом", - отметили журналисты.

Глава Минфина США Скотт Бессент был скептически настроен относительно снижения цен на нефть РФ.

"Но чиновники отмечают, что окончательное решение принимает только один человек, и точно непонятно, какова позиция Трампа по вопросу давления на Путина. Меры против "Северного потока" должны быть одобрены столицами ЕС, многие европейские страны еще раньше критиковали Германию за строительство газопровода.

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Предложение по нефтепродуктам из российской нефти, однако, может вызвать недовольство, и не только со стороны таких стран, как Индия и Турция, которые все еще покупают российскую нефть и продают нефтепродукты в ЕС", - пишет FT.

Европейским покупателям придется искать альтернативу, что может привести к увеличению расходов. Также будет сложно определить, из какой именно нефти были изготовлены те или иные нефтепродукты, поэтому это затрудняет реализацию такой санкционной меры, даже если она получит единодушную поддержку.

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18-й пакет санкций против РФ

10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

Премьер Словакии Фицо угрожает сорвать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России

Автор: 

россия (96231) санкции (11485) Евросоюз (17284)


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Топ комментарии
+5
коли рососія прийде в Європу - стане набагато легше, потерпіть трохи...
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11.06.2025 11:34 Ответить
+4
Корбани кістьми ляжуть, і Навроцький у перший бій піде.
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11.06.2025 11:31 Ответить
+3
Видите, как ЕС приходится страдать и бороться, чтобы ввести санкции против обломков трубы и снизить для себя цены на кацапскую нефть и газ. Всегда помните про невероятные жертвы на которые идет Европа ради вас.
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11.06.2025 11:39 Ответить
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Корбани кістьми ляжуть, і Навроцький у перший бій піде.
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11.06.2025 11:31 Ответить
ЄС зіткнеться із важкою роботою для ухвалення 8-го пакету санкцій проти Росії

Нічо. Потім для відпочинку можна буде полізти в шахту, сісти за кермо далекобійника або з місяць просапати цукрові буряки.
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11.06.2025 11:32 Ответить
!!!100!!!!
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11.06.2025 11:50 Ответить
коли рососія прийде в Європу - стане набагато легше, потерпіть трохи...
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11.06.2025 11:34 Ответить
Ну якщо у Тромба згоди просити, то пиши "пропало" - ніякого 18-го чи якогось надцятого пакету санкцій проти пітьми за таких умов не буде!
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11.06.2025 11:35 Ответить
Видите, как ЕС приходится страдать и бороться, чтобы ввести санкции против обломков трубы и снизить для себя цены на кацапскую нефть и газ. Всегда помните про невероятные жертвы на которые идет Европа ради вас.
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11.06.2025 11:39 Ответить
ФШАст , гниль підкацапна. Нагадай а скіки санкції вів проти рашки твій ТАКО і скіки зброї нам надав. ЄС, навідмінно від вас, паскуд фашистських- вводитьсянції , що банкротять великі російські підприємства і спустошують рашистке ФНБ ☝️ А ще постійно збільшує постачання зброї , щоб перекрити той дефіцит, який утворився внаслідок припинення поставок зброї з ФША
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11.06.2025 11:50 Ответить
Бодун - страшна річ !!!
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11.06.2025 11:52 Ответить
Ну то не бухай
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11.06.2025 12:07 Ответить
,,Але остаточне рішення приймає одна людина,, Як це можливо в країні, яка протягом сторіч була взірцем демократії і раптом за один день перетворилась на автократію?
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11.06.2025 11:41 Ответить
Вона такою була завжди ...))
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11.06.2025 11:43 Ответить
Дідусю, вимкніть телевізор. Господи, 90% як маленькі діти.
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11.06.2025 11:49 Ответить
А чому в заголовку "8-го"? Вирішили до нього повернутися, бо виявлено нові обставини, сталася жахлива помилка?
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11.06.2025 11:54 Ответить
..для принятия 8-го или 18-го пакета санкций?
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11.06.2025 11:55 Ответить
Судячи з логіки подій, і в США, і в ЄС сподіваються, що поки справа дійде до введення санкцій, воно вже само розсмокчеться.

Ціни на нафту знижуються. Санкції стають все більш беззубими. Рано чи пізно, ці санкції стануть ніякими.
От тоді їх і введуть.
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11.06.2025 11:56 Ответить
"Зниження граничної ціни на нафту та "тіньовий флот": Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти Росії...

Ключові слова "Єврокомісія представила".

А з Путіним узгодили "Зниження граничної ціни на нафту та "тіньовий флот"? Чи хоча б з Трампом. На "крайняк" з Орбаном...? Одним словом "Єврокомісія пропонує..."

Вы хотите женить вашего сына, простого парня из русской деревни , на дочери Рокфеллера ?

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- Очень даже возможно ! Но, для начала необходимо иметь ваше Добро и согласие вашего сына.

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Не станем портить красивую историю теневой стороной договоренности - простой формальностью: деньги за услуги сватовства вперед.
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11.06.2025 12:57 Ответить
Буде вам реально важко а скоріш настане пісець якщо щит України впаде.Скоріше чухайтесь ліниві свині бо різник вже острить на вас шпичку.
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11.06.2025 13:03 Ответить
 
 