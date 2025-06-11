ЕС столкнется с тяжелой работой для принятия 18-го пакета санкций против России, - FT

Еврокомиссия представила предложения по 18-му пакету санкций против России. Ограничения могут стать самыми жесткими из тех, что были введены в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ. Однако для принятия пакета необходима поддержка всех 27 стран ЕС и, скорее всего, президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет издание Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

В предложениях Еврокомиссии говорится, в частности, о запрете на использование газопроводов "Северный поток", снижении предельной цены на российскую нефть, установленной G7, до $45 с $60, а также запрете на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российской нефти.

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Словакия и Венгрия уже выступили против новых ограничений. В европейских столицах говорят, что слышали такое и раньше, однако впоследствии Братислава и Будапешт впоследствии обычно "идут навстречу и соглашаются", поэтому нет оснований считать, что не удастся найти компромисс и в этот раз.

Трамп - это совсем другое дело, пишет издание. ЕС представил пакет перед саммитом G7, который начнется 15 августа, чтобы создать импульс и убедить Белый дом усилить давление на Россию и заставить ее серьезно относиться к переговорам.

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"Снижение мировых цен на нефть - извечное желание любого американского лидера, стало бы дополнительным стимулом", - отметили журналисты.

Глава Минфина США Скотт Бессент был скептически настроен относительно снижения цен на нефть РФ.

"Но чиновники отмечают, что окончательное решение принимает только один человек, и точно непонятно, какова позиция Трампа по вопросу давления на Путина. Меры против "Северного потока" должны быть одобрены столицами ЕС, многие европейские страны еще раньше критиковали Германию за строительство газопровода.

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Предложение по нефтепродуктам из российской нефти, однако, может вызвать недовольство, и не только со стороны таких стран, как Индия и Турция, которые все еще покупают российскую нефть и продают нефтепродукты в ЕС", - пишет FT.

Европейским покупателям придется искать альтернативу, что может привести к увеличению расходов. Также будет сложно определить, из какой именно нефти были изготовлены те или иные нефтепродукты, поэтому это затрудняет реализацию такой санкционной меры, даже если она получит единодушную поддержку.

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18-й пакет санкций против РФ

10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

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