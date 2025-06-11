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Новости Санкции против России
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Сенатор Грем о 18-м пакете санкций против РФ: Впервые предусмотрены меры против компаний Китая, сотрудничающих с Россией

Сенатор-республиканец Линдси Грэм

Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций, включающий ограничения для китайских компаний и снижение ценового предела на российскую нефть, что может серьезно ударить по финансам Кремля.

Об этом сообщил американский сенатор Линдси Грэм в своем Х, передает Цензор.НЕТ.

Грэм отметил, что новый раунд санкций отличается от предыдущих, поскольку впервые предусматривает меры против китайских компаний, сотрудничающих с РФ. Он подчеркнул, что закупки российской нефти Китаем и Индией составляют 70% объема экспорта и фактически финансируют войну против Украины.

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Отдельно сенатор отметил важность санкций в отношении "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Также, по его словам, снижение верхней границы цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов может серьезно сократить доходы Москвы.

"Хорошая работа нашим европейским союзникам", - подытожил Грэм.

18-й пакет санкций против РФ

10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

Премьер Словакии Фицо угрожает сорвать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России.

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Автор: 

россия (96231) санкции (11485) Линдси Грэм (83)


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А що там до санкцій від США?
Тиша така наче і мови не було😎
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11.06.2025 14:16 Ответить
То шо, дасте ще 2 тижня Параші?
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11.06.2025 14:17 Ответить
ні, не параші, а Трампу.
І не один раз по два тижні.
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11.06.2025 14:18 Ответить
Сенатор Грем про 18-й пакет санкцій проти РФ: Вперше передбачені заходи проти компаній Китаю, що співпрацюють з Росією
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11.06.2025 14:19 Ответить
после крайнего обстрела Украины Трампон вообще что то 3,14 здеть перестал, не заболел ли рыжий пес смердящий ?
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11.06.2025 14:20 Ответить
Трамп сказав шо санкції які хоче накласти Конгрес - грубі - потрібно пом"ягше
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11.06.2025 14:28 Ответить
Вы к этим санкциям каким боком?? Калифорнию спасайте, а то отвалится! Пиарщики сраные, такие же как рыжий гандон!
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11.06.2025 14:34 Ответить
 
 