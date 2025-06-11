Сенатор Грем о 18-м пакете санкций против РФ: Впервые предусмотрены меры против компаний Китая, сотрудничающих с Россией
Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций, включающий ограничения для китайских компаний и снижение ценового предела на российскую нефть, что может серьезно ударить по финансам Кремля.
Об этом сообщил американский сенатор Линдси Грэм в своем Х, передает Цензор.НЕТ.
Грэм отметил, что новый раунд санкций отличается от предыдущих, поскольку впервые предусматривает меры против китайских компаний, сотрудничающих с РФ. Он подчеркнул, что закупки российской нефти Китаем и Индией составляют 70% объема экспорта и фактически финансируют войну против Украины.
Отдельно сенатор отметил важность санкций в отношении "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Также, по его словам, снижение верхней границы цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов может серьезно сократить доходы Москвы.
"Хорошая работа нашим европейским союзникам", - подытожил Грэм.
18-й пакет санкций против РФ
10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России.
Премьер Словакии Фицо угрожает сорвать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России.
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Тиша така наче і мови не було😎
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