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Новости Бои на Сумщине
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Военная часть Нацгвардии Сумщины закупила оборудование для разгона демонстрантов на 54 млн. грн.. ДОКУМЕНТ

Воинская часть 2276 Национальной гвардии, расположенная в Сумской области, решила потратить 30,75 миллиона гривен на противоударные щиты для разгона демонстрантов.

Как передает Цензор.НЕТ, тендер зарегистрирован в системе Prozorro.

С начала этого года она провела тендеры на поставку крупных партий длинных резиновых дубинок (поставщик ООО "УНТК"), наручников (ООО "Укроборонэкспорт"), щитков для защиты рук и ног (ООО "УНТК"), а также противоударных щитков (поставщика еще выбирают), пишут "Наші гроші".

Это первые такие закупки для этого подразделения Нацгвардии во время вторжения. Все товары покупают в количестве 5 тысяч штук, кроме щитков для рук и ног, которых заказано 1,5 тыс.

Воинская часть Нацгвардии должна получить все заказанные товары для разгона демонстрантов уже осенью.

Нацгвардія в Сумській області планує закупити протиударні щити

Ранее эта в/ч заказывала бронежилеты 6 класса и противошаровые шлемы, необходимые для ведения боевых действий на войне.

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Нацгвардия в Сумской области планирует закупить противоударные щиты
Нацгвардия в Сумской области планирует закупить противоударные щиты

"... Ну, это просто жесть какая-то. В очередной раз на территориях, которые находятся под угрозой оккупации, начинается настоящий дерибан... Какие щиты?.... Часть области оккупирована. Продолжается наступление врага... КОГО ХОТЯТ РАЗГАНЯТЬ? Жду официальной позиции Нацгвардии...", - сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Нацгвардия в Сумской области планирует закупить противоударные щиты

Автор: 

Сумская область (3340) тендер (669) Национальная гвардия (2165) Prozorro (213)


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Топ комментарии
+27
ЦЕ САМЕ ТЕ ЩО ЗАРАЗ НЕОБХІДНО НА СУМЩИНІ ! ***** ЩО КАЦАПИ в 20 км ВІД СУМ. ГОЛОВНИЙ ВОРОГ НАРОД УКРАЇНИ !
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11.06.2025 15:18 Ответить
+17
Воювати з кацапами- Ні. Допомагати кацапам розганяти протести- Так!
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11.06.2025 15:20 Ответить
+15
все помнят как в 22-м в Харьков ехала машина с щитками и омоновцами для разгона демонстраций. Тут решили работать на опережение или как
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11.06.2025 15:18 Ответить
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Будуть тварин по пустих селах розгоняти?
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11.06.2025 15:17 Ответить
Після барабанів в бомбосховищах щити нам не страшні!
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11.06.2025 15:18 Ответить
спасіба презіденту ЗЄлєнському !!!!

.
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11.06.2025 15:38 Ответить
щоб він ,за старшим ,таваріщем портновим пішов 🤮
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11.06.2025 15:43 Ответить
все помнят как в 22-м в Харьков ехала машина с щитками и омоновцами для разгона демонстраций. Тут решили работать на опережение или как
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11.06.2025 15:18 Ответить
Воювати з кацапами- Ні. Допомагати кацапам розганяти протести- Так!
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11.06.2025 15:20 Ответить
ТЦК одразу майку навиворіт вдягне і скаже яволь
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11.06.2025 15:36 Ответить
це для звільнення окупованих українських території
(чорний гумор)

чи купило командування ціїє частини собі лижи на ростов ?

.
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11.06.2025 15:36 Ответить
ЦЕ САМЕ ТЕ ЩО ЗАРАЗ НЕОБХІДНО НА СУМЩИНІ ! ***** ЩО КАЦАПИ в 20 км ВІД СУМ. ГОЛОВНИЙ ВОРОГ НАРОД УКРАЇНИ !
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11.06.2025 15:18 Ответить
Договорняк з сівковичем , ліпшим корешем зейла ZEМразота здає Сумщину , нахабно , цинічно відкрито "про… бали " фортифікації спіз… мільйони
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11.06.2025 15:41 Ответить
готовятся встретить бурят. Если придут буряты и.... тцка и мусорня тут как тут - а мы вас ждали вот и щиты закупили что бы украинцев разгонять.
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11.06.2025 15:20 Ответить
Та все правильно. А то розвелося демонстрантів невдоволених. Але щитів мало. До них потрібно ще литовські мечі замовити. Мушкети можливо, або ж катапульти.
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11.06.2025 15:21 Ответить
Довгі гумові кийки? То може не для демонстрантів, а й трошки для власного вжитку.
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11.06.2025 15:25 Ответить

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11.06.2025 15:38 Ответить
Пам'ятаю коли тільки патрульну поліцію зробили, то їх тролили музикою з цього епізоду)
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11.06.2025 15:48 Ответить
не бреши, кацапе !
коли пані https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2596%25D1%258F_%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%25D0%25B4%25D0%25B7%25D0%25B5&ved=2ahUKEwic8LvStumNAxVwQlUIHUMSG6QQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw1dNxWEy5VFhpSIRnEsuenh Хатія Деканоїдзе створила патрульну поліцію, відносини між поліцією та людьми стали дружніми, але потім заліз сАбаков...
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11.06.2025 16:04 Ответить
То щоб кацапів розганяти, не переживайте
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11.06.2025 15:28 Ответить
То мусора вже разом з кацапами готуються протести гасити. Як в Криму.
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11.06.2025 15:34 Ответить
А то норот на сваїх добрих гаспод нападьот...
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11.06.2025 15:29 Ответить
Це для того, щоб коли Донбас вернеться додому "фільтрувати" скотину))
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11.06.2025 15:30 Ответить
зате гвардія - національна.проте якій саме нації служить - гуй його зна.але точно - не українській.
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11.06.2025 15:31 Ответить
хто там сміявся з кацапів які на київ та харків з кийками та щитами їхали.
бабла у бюджеті повно, раз вистачає на такі дуже потрібні при війні речі, тим паче у сумській області.
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11.06.2025 15:31 Ответить
Виходить, що українці НЕ НАЙКРАЩІ, а майже кожен злодій і тільки і вміють, що красти, давати і брати хабарі, а також створювати схеми аби нажитися і *****, що на своїх і ще до того під час війни !!!!!!!!!!!!!
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11.06.2025 15:32 Ответить
Ви не розумієте. Вони будуть москалів розганяти
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11.06.2025 15:34 Ответить
Ну от і хто є комбригом цієї частини? Знову тіпа бойовий полковник? Хто командир у цього полковника? Знову тіпа бойовий генерал. А як заведуть скажімо кримінальну справу за ці закупівлі, то будуть волати про рукі прочь від бойовитішого з бойовитіших полководців. І строчитимуть липу про те як він там десь два тижні відбивав умовний Миколаїв. Тобто контролю за командуванням будь якої бригади немає жодного. Хто на що хоче, на те і пускає ресурси. А як будуть тилові слідчі щось там колупатися у закупівлях, то їм убд під ніс. І головне кричати про де ти був в 22 році. Про я був, а ти не був. Ха ха ха.
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11.06.2025 15:36 Ответить
не не везти ж з нарасєюжкі. кацапи мабуть самі в шоці від такого повороту подій
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11.06.2025 15:40 Ответить
Горіт сарай, горі і хата!!!
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11.06.2025 15:41 Ответить
Ну не пропадать же грошам! У бюджет закладено -- треба "засвоїти". Совок еталонний.
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11.06.2025 15:42 Ответить
А хто там голосував за такий бюджет ?
А те , що там закладені такі речі - чому ніхто не казав ...?
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11.06.2025 15:52 Ответить
та не нада було, омон зі своїми приїде
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11.06.2025 15:42 Ответить
Виглядає що оп більше за рашистів громадян України боїться
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11.06.2025 15:43 Ответить
А так і є. Тому у населення України ніколи не буде зброї, як у ненависних реднеків та виборців Трампа зі штату Техас. Була б кожна сім'я озброєна до зубів, то і многострадальной Бучі не було б.
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11.06.2025 15:45 Ответить
Може в Каліфорнію відрядження намічається?
А що тут то пох.
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11.06.2025 15:44 Ответить
Це скільки можна було-б купити дронів на фронт?
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11.06.2025 15:44 Ответить
У 2022-му рашити наступали з кийками та щитами.
У 2025-му українська поліція збирається захищатися з кийками та щитами.
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11.06.2025 15:45 Ответить
з мангалів сміялись? З дронів на оптоволокні сміялись? з мотоциклєтних рот сміялись? Віслючків ще не видно на горизонті?
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11.06.2025 15:46 Ответить
ЛОЛ, типіл!
Знаєш яка сама смертельна зброя у Світі?
Кухонний НІЖ!
А потім, за ним, йде МОЛОТОК!
Але, чомусь цією зброєю жоден спецназ НЕ ОЗБРОЮЄТЬСЯ!

Чому "перестали сміятися" з мангалів? Тому, що джавелинів, стугн, нлав НЕМАЄ!
Чому "перестали сміятися" (хто конкретно сміявся?) з дронів на оптовоолокні? Тому, що фортифікацій НЕМАЄ!
Чому "перестали сміятися" з мотоциклів? Тому, що мін, колючого дроту, дотів та кулеметів НЕМАЄ!
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11.06.2025 15:53 Ответить
Зеленський призначає головою Сумської обласної ВЦА людину сенатора РФ, зрадника Деркача, Олега Григорова ( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_3-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83 генерал поліціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_3-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83 3-го рангу (23.08.2024)), який втік та кинув підлеглих і зброю на початку вторгнення на Луганщині. Таке призначення загрожує безпеці Сумської області.
Джерело: https://censor.net/ua/r3547156

Військова частина Нацгвардії (поліція) Сумщини закупила обладнання для розгону демонстрантів на 54 млн грн. ДОКУМЕНТ
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11.06.2025 15:47 Ответить
Ряяяя, ми не рашка, ми вільні, ми свою владу контролюємо, ми свободолюбиві та непокорені.
Ахахаха.
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11.06.2025 15:48 Ответить
Гениально!!!🥳🤣😂😆🤪
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11.06.2025 15:50 Ответить
Єслі что та будєт нє так - ми єго смєтьом! - де ті смітуни, в Польщі на полуниці?
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11.06.2025 15:53 Ответить
Запитання дуже просте:
- А до чого це готується під час війни з москалями банда Єрмака-Зеленського - невже допомагати москальським окупантам???
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11.06.2025 15:53 Ответить
може вони вже і посвідчення росгвардії отримали
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11.06.2025 15:58 Ответить
Люто плюсую.
Нацгвардія, що охороняла ЧАЕС, здалася у повному складі кацапам 24-25.02.2022.
Здамо і Суми !!!
Нічого не міняється...
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11.06.2025 16:09 Ответить
 
 