Военная часть Нацгвардии Сумщины закупила оборудование для разгона демонстрантов на 54 млн. грн.. ДОКУМЕНТ

Воинская часть 2276 Национальной гвардии, расположенная в Сумской области, решила потратить 30,75 миллиона гривен на противоударные щиты для разгона демонстрантов.

Как передает Цензор.НЕТ, тендер зарегистрирован в системе Prozorro.

С начала этого года она провела тендеры на поставку крупных партий длинных резиновых дубинок (поставщик ООО "УНТК"), наручников (ООО "Укроборонэкспорт"), щитков для защиты рук и ног (ООО "УНТК"), а также противоударных щитков (поставщика еще выбирают), пишут "Наші гроші".

Это первые такие закупки для этого подразделения Нацгвардии во время вторжения. Все товары покупают в количестве 5 тысяч штук, кроме щитков для рук и ног, которых заказано 1,5 тыс.

Воинская часть Нацгвардии должна получить все заказанные товары для разгона демонстрантов уже осенью.

Ранее эта в/ч заказывала бронежилеты 6 класса и противошаровые шлемы, необходимые для ведения боевых действий на войне.

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"... Ну, это просто жесть какая-то. В очередной раз на территориях, которые находятся под угрозой оккупации, начинается настоящий дерибан... Какие щиты?.... Часть области оккупирована. Продолжается наступление врага... КОГО ХОТЯТ РАЗГАНЯТЬ? Жду официальной позиции Нацгвардии...", - сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.