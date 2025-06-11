Военная часть Нацгвардии Сумщины закупила оборудование для разгона демонстрантов на 54 млн. грн.. ДОКУМЕНТ
Воинская часть 2276 Национальной гвардии, расположенная в Сумской области, решила потратить 30,75 миллиона гривен на противоударные щиты для разгона демонстрантов.
Как передает Цензор.НЕТ, тендер зарегистрирован в системе Prozorro.
С начала этого года она провела тендеры на поставку крупных партий длинных резиновых дубинок (поставщик ООО "УНТК"), наручников (ООО "Укроборонэкспорт"), щитков для защиты рук и ног (ООО "УНТК"), а также противоударных щитков (поставщика еще выбирают), пишут "Наші гроші".
Это первые такие закупки для этого подразделения Нацгвардии во время вторжения. Все товары покупают в количестве 5 тысяч штук, кроме щитков для рук и ног, которых заказано 1,5 тыс.
Воинская часть Нацгвардии должна получить все заказанные товары для разгона демонстрантов уже осенью.
Ранее эта в/ч заказывала бронежилеты 6 класса и противошаровые шлемы, необходимые для ведения боевых действий на войне.
"... Ну, это просто жесть какая-то. В очередной раз на территориях, которые находятся под угрозой оккупации, начинается настоящий дерибан... Какие щиты?.... Часть области оккупирована. Продолжается наступление врага... КОГО ХОТЯТ РАЗГАНЯТЬ? Жду официальной позиции Нацгвардии...", - сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
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(чорний гумор)
чи купило командування ціїє частини собі лижи на ростов ?
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коли пані https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2596%25D1%258F_%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%25D0%25B4%25D0%25B7%25D0%25B5&ved=2ahUKEwic8LvStumNAxVwQlUIHUMSG6QQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw1dNxWEy5VFhpSIRnEsuenh Хатія Деканоїдзе створила патрульну поліцію, відносини між поліцією та людьми стали дружніми, але потім заліз сАбаков...
бабла у бюджеті повно, раз вистачає на такі дуже потрібні при війні речі, тим паче у сумській області.
А те , що там закладені такі речі - чому ніхто не казав ...?
А що тут то пох.
У 2025-му українська поліція збирається захищатися з кийками та щитами.
Знаєш яка сама смертельна зброя у Світі?
Кухонний НІЖ!
А потім, за ним, йде МОЛОТОК!
Але, чомусь цією зброєю жоден спецназ НЕ ОЗБРОЮЄТЬСЯ!
Чому "перестали сміятися" з мангалів? Тому, що джавелинів, стугн, нлав НЕМАЄ!
Чому "перестали сміятися" (хто конкретно сміявся?) з дронів на оптовоолокні? Тому, що фортифікацій НЕМАЄ!
Чому "перестали сміятися" з мотоциклів? Тому, що мін, колючого дроту, дотів та кулеметів НЕМАЄ!
Джерело: https://censor.net/ua/r3547156
Військова частина Нацгвардії (поліція) Сумщини закупила обладнання для розгону демонстрантів на 54 млн грн. ДОКУМЕНТ
Ахахаха.
- А до чого це готується під час війни з москалями банда Єрмака-Зеленського - невже допомагати москальським окупантам???
Нацгвардія, що охороняла ЧАЕС, здалася у повному складі кацапам 24-25.02.2022.
Здамо і Суми !!!
Нічого не міняється...