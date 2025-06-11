Військова частина Нацгвардії Сумщини закупила обладнання для розгону демонстрантів на 54 млн грн. ДОКУМЕНТ

Військова частина 2276 Національної гвардії, яка розташована в Сумській області, вирішила витратити загалом 54,17 мільйона гривень на закупівлю обладнання для розгону демонстрантів.

Як передає Цензор.НЕТ, тендер зареєстрований у системі Prozorro.

Від початку цього року вона провела тендери на постачання великих партій довгих гумових кийків (постачальник ТОВ "УНТК"), кайданок (ТОВ "Укроборонекспорт"), щитків для захисту рук і ніг (ТОВ "УНТК"), а також протиударних щитків (постачальника ще обирають), пишуть "Наші гроші".

Це перші такі закупівлі для цього підрозділу Нацгвардії під час вторгнення. Всі товари купують у кількості 5 тисяч штук, окрім щитків для рук і ніг, яких замовлено 1,5 тис.

Військова частина Нацгвардії повинна отримати всі замовлені товари для розгону демонстрантів вже восени.

Раніше ця в/ч замовляла бронежилети 6 класу та протикульові шоломи, необхідні для ведення бойових дій на війні.

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"... Ну це просто жесть якась. В черговий раз на територіях, які знаходяться під загрозою окупації, починається справжній дерибан... Які щити?... Частина області окупована. Триває наступ ворога... КОГО ХОЧУТЬ РОЗГАНЯТИ? Чекаю офіційної позиції Нацгвардії...", - повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.