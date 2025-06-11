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Новини Бої на Сумщині
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Військова частина Нацгвардії Сумщини закупила обладнання для розгону демонстрантів на 54 млн грн. ДОКУМЕНТ

Військова частина 2276 Національної гвардії, яка розташована в Сумській області, вирішила витратити загалом 54,17 мільйона гривень на закупівлю обладнання для розгону демонстрантів.

Як передає Цензор.НЕТ, тендер зареєстрований у системі Prozorro.

Від початку цього року вона провела тендери на постачання великих партій довгих гумових кийків (постачальник ТОВ "УНТК"), кайданок (ТОВ "Укроборонекспорт"), щитків для захисту рук і ніг (ТОВ "УНТК"), а також протиударних щитків (постачальника ще обирають), пишуть "Наші гроші".

Це перші такі закупівлі для цього підрозділу Нацгвардії під час вторгнення. Всі товари купують у кількості 5 тисяч штук, окрім щитків для рук і ніг, яких замовлено 1,5 тис.

Військова частина Нацгвардії повинна отримати всі замовлені товари для розгону демонстрантів вже восени.

Нацгвардія в Сумській області планує закупити протиударні щити

Раніше ця в/ч замовляла бронежилети 6 класу та протикульові шоломи, необхідні для ведення бойових дій на війні.

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Нацгвардія в Сумській області планує закупити протиударні щити
Нацгвардія в Сумській області планує закупити протиударні щити

"... Ну це просто жесть якась. В черговий раз на територіях, які знаходяться під загрозою окупації, починається справжній дерибан... Які щити?... Частина області окупована. Триває наступ ворога... КОГО ХОЧУТЬ РОЗГАНЯТИ? Чекаю офіційної позиції Нацгвардії...", - повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Нацгвардія в Сумській області планує закупити протиударні щити

Автор: 

Сумська область (3892) тендер (2425) Національна гвардія (1576) Prozorro (1978)


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Топ коментарі
+42
ЦЕ САМЕ ТЕ ЩО ЗАРАЗ НЕОБХІДНО НА СУМЩИНІ ! ***** ЩО КАЦАПИ в 20 км ВІД СУМ. ГОЛОВНИЙ ВОРОГ НАРОД УКРАЇНИ !
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11.06.2025 15:18 Відповісти
+27
Воювати з кацапами- Ні. Допомагати кацапам розганяти протести- Так!
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11.06.2025 15:20 Відповісти
+21
все помнят как в 22-м в Харьков ехала машина с щитками и омоновцами для разгона демонстраций. Тут решили работать на опережение или как
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11.06.2025 15:18 Відповісти
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Будуть тварин по пустих селах розгоняти?
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11.06.2025 15:17 Відповісти
Після барабанів в бомбосховищах щити нам не страшні!
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11.06.2025 15:18 Відповісти
спасіба презіденту ЗЄлєнському !!!!

.
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11.06.2025 15:38 Відповісти
щоб він ,за старшим ,таваріщем портновим пішов 🤮
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11.06.2025 15:43 Відповісти
все помнят как в 22-м в Харьков ехала машина с щитками и омоновцами для разгона демонстраций. Тут решили работать на опережение или как
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11.06.2025 15:18 Відповісти
Воювати з кацапами- Ні. Допомагати кацапам розганяти протести- Так!
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11.06.2025 15:20 Відповісти
ТЦК одразу майку навиворіт вдягне і скаже яволь
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11.06.2025 15:36 Відповісти
це для звільнення окупованих українських території
(чорний гумор)

чи купило командування ціїє частини собі лижи на ростов ?

.
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11.06.2025 15:36 Відповісти
ЦЕ САМЕ ТЕ ЩО ЗАРАЗ НЕОБХІДНО НА СУМЩИНІ ! ***** ЩО КАЦАПИ в 20 км ВІД СУМ. ГОЛОВНИЙ ВОРОГ НАРОД УКРАЇНИ !
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11.06.2025 15:18 Відповісти
Договорняк з сівковичем , ліпшим корешем зейла ZEМразота здає Сумщину , нахабно , цинічно відкрито "про… бали " фортифікації спіз… мільйони
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11.06.2025 15:41 Відповісти
готовятся встретить бурят. Если придут буряты и.... тцка и мусорня тут как тут - а мы вас ждали вот и щиты закупили что бы украинцев разгонять.
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11.06.2025 15:20 Відповісти
Та все правильно. А то розвелося демонстрантів невдоволених. Але щитів мало. До них потрібно ще литовські мечі замовити. Мушкети можливо, або ж катапульти.
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11.06.2025 15:21 Відповісти
Довгі гумові кийки? То може не для демонстрантів, а й трошки для власного вжитку.
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11.06.2025 15:25 Відповісти

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11.06.2025 15:38 Відповісти
Пам'ятаю коли тільки патрульну поліцію зробили, то їх тролили музикою з цього епізоду)
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11.06.2025 15:48 Відповісти
не бреши, кацапе !
коли пані https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2596%25D1%258F_%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%25D0%25B4%25D0%25B7%25D0%25B5&ved=2ahUKEwic8LvStumNAxVwQlUIHUMSG6QQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw1dNxWEy5VFhpSIRnEsuenh Хатія Деканоїдзе створила патрульну поліцію, відносини між поліцією та людьми стали дружніми, але потім заліз сАбаков...
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11.06.2025 16:04 Відповісти
видео - факт с блок-поста
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11.06.2025 16:11 Відповісти
То щоб кацапів розганяти, не переживайте
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11.06.2025 15:28 Відповісти
То мусора вже разом з кацапами готуються протести гасити. Як в Криму.
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11.06.2025 15:34 Відповісти
А то норот на сваїх добрих гаспод нападьот...
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11.06.2025 15:29 Відповісти
Це для того, щоб коли Донбас вернеться додому "фільтрувати" скотину))
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11.06.2025 15:30 Відповісти
зате гвардія - національна.проте якій саме нації служить - гуй його зна.але точно - не українській.
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11.06.2025 15:31 Відповісти
хто там сміявся з кацапів які на київ та харків з кийками та щитами їхали.
бабла у бюджеті повно, раз вистачає на такі дуже потрібні при війні речі, тим паче у сумській області.
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11.06.2025 15:31 Відповісти
Виходить, що українці НЕ НАЙКРАЩІ, а майже кожен злодій і тільки і вміють, що красти, давати і брати хабарі, а також створювати схеми аби нажитися і *****, що на своїх і ще до того під час війни !!!!!!!!!!!!!
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11.06.2025 15:32 Відповісти
Ви не розумієте. Вони будуть москалів розганяти
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11.06.2025 15:34 Відповісти
Ну от і хто є комбригом цієї частини? Знову тіпа бойовий полковник? Хто командир у цього полковника? Знову тіпа бойовий генерал. А як заведуть скажімо кримінальну справу за ці закупівлі, то будуть волати про рукі прочь від бойовитішого з бойовитіших полководців. І строчитимуть липу про те як він там десь два тижні відбивав умовний Миколаїв. Тобто контролю за командуванням будь якої бригади немає жодного. Хто на що хоче, на те і пускає ресурси. А як будуть тилові слідчі щось там колупатися у закупівлях, то їм убд під ніс. І головне кричати про де ти був в 22 році. Про я був, а ти не був. Ха ха ха.
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11.06.2025 15:36 Відповісти
не не везти ж з нарасєюжкі. кацапи мабуть самі в шоці від такого повороту подій
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11.06.2025 15:40 Відповісти
Горіт сарай, горі і хата!!!
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11.06.2025 15:41 Відповісти
Ну не пропадать же грошам! У бюджет закладено -- треба "засвоїти". Совок еталонний.
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11.06.2025 15:42 Відповісти
А хто там голосував за такий бюджет ?
А те , що там закладені такі речі - чому ніхто не казав ...?
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11.06.2025 15:52 Відповісти
та не нада було, омон зі своїми приїде
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11.06.2025 15:42 Відповісти
Виглядає що оп більше за рашистів громадян України боїться
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11.06.2025 15:43 Відповісти
А так і є. Тому у населення України ніколи не буде зброї, як у ненависних реднеків та виборців Трампа зі штату Техас. Була б кожна сім'я озброєна до зубів, то і многострадальной Бучі не було б.
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11.06.2025 15:45 Відповісти
Може в Каліфорнію відрядження намічається?
А що тут то пох.
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11.06.2025 15:44 Відповісти
Це скільки можна було-б купити дронів на фронт?
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11.06.2025 15:44 Відповісти
У 2022-му рашити наступали з кийками та щитами.
У 2025-му українська поліція збирається захищатися з кийками та щитами.
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11.06.2025 15:45 Відповісти
з мангалів сміялись? З дронів на оптоволокні сміялись? з мотоциклєтних рот сміялись? Віслючків ще не видно на горизонті?
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11.06.2025 15:46 Відповісти
ЛОЛ, типіл!
Знаєш яка сама смертельна зброя у Світі?
Кухонний НІЖ!
А потім, за ним, йде МОЛОТОК!
Але, чомусь цією зброєю жоден спецназ НЕ ОЗБРОЮЄТЬСЯ!

Чому "перестали сміятися" з мангалів? Тому, що джавелинів, стугн, нлав НЕМАЄ!
Чому "перестали сміятися" (хто конкретно сміявся?) з дронів на оптовоолокні? Тому, що фортифікацій НЕМАЄ!
Чому "перестали сміятися" з мотоциклів? Тому, що мін, колючого дроту, дотів та кулеметів НЕМАЄ!
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11.06.2025 15:53 Відповісти
Зеленський призначає головою Сумської обласної ВЦА людину сенатора РФ, зрадника Деркача, Олега Григорова ( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_3-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83 генерал поліціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_3-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83 3-го рангу (23.08.2024)), який втік та кинув підлеглих і зброю на початку вторгнення на Луганщині. Таке призначення загрожує безпеці Сумської області.
Джерело: https://censor.net/ua/r3547156

Військова частина Нацгвардії (поліція) Сумщини закупила обладнання для розгону демонстрантів на 54 млн грн. ДОКУМЕНТ
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11.06.2025 15:47 Відповісти
Ряяяя, ми не рашка, ми вільні, ми свою владу контролюємо, ми свободолюбиві та непокорені.
Ахахаха.
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11.06.2025 15:48 Відповісти
Гениально!!!🥳🤣😂😆🤪
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11.06.2025 15:50 Відповісти
Єслі что та будєт нє так - ми єго смєтьом! - де ті смітуни, в Польщі на полуниці?
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11.06.2025 15:53 Відповісти
Запитання дуже просте:
- А до чого це готується під час війни з москалями банда Єрмака-Зеленського - невже допомагати москальським окупантам???
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11.06.2025 15:53 Відповісти
може вони вже і посвідчення росгвардії отримали
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11.06.2025 15:58 Відповісти
Люто плюсую.
Нацгвардія, що охороняла ЧАЕС, здалася у повному складі кацапам 24-25.02.2022.
Здамо і Суми !!!
Нічого не міняється...
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11.06.2025 16:09 Відповісти
Все як хочуть тилові пєнсіонєри -патріоти - кийками навчать як родіну і Сраліна неньку Україну любити.
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11.06.2025 16:15 Відповісти
Дно пробито или еще есть куда падать?
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11.06.2025 16:16 Відповісти
Це Нацгвардія, збирається гумовими кийками кацапів під Сумами застрічати?
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11.06.2025 16:16 Відповісти
хай я це прочитав уві сні....
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11.06.2025 16:33 Відповісти
Демонстрации? В Украине? Даже старперы уже не помнят что это такое.
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11.06.2025 16:44 Відповісти
Мда я коли читав новини про керування зекоманди від моменту їх обрання, з кожним днем був усе більше шокований від рівня корупції, кумівства і т.д.
А тут просто нове пробиття дна🤦
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11.06.2025 16:53 Відповісти
 
 