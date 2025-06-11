Військова частина Нацгвардії Сумщини закупила обладнання для розгону демонстрантів на 54 млн грн. ДОКУМЕНТ
Військова частина 2276 Національної гвардії, яка розташована в Сумській області, вирішила витратити загалом 54,17 мільйона гривень на закупівлю обладнання для розгону демонстрантів.
Як передає Цензор.НЕТ, тендер зареєстрований у системі Prozorro.
Від початку цього року вона провела тендери на постачання великих партій довгих гумових кийків (постачальник ТОВ "УНТК"), кайданок (ТОВ "Укроборонекспорт"), щитків для захисту рук і ніг (ТОВ "УНТК"), а також протиударних щитків (постачальника ще обирають), пишуть "Наші гроші".
Це перші такі закупівлі для цього підрозділу Нацгвардії під час вторгнення. Всі товари купують у кількості 5 тисяч штук, окрім щитків для рук і ніг, яких замовлено 1,5 тис.
Військова частина Нацгвардії повинна отримати всі замовлені товари для розгону демонстрантів вже восени.
Раніше ця в/ч замовляла бронежилети 6 класу та протикульові шоломи, необхідні для ведення бойових дій на війні.
"... Ну це просто жесть якась. В черговий раз на територіях, які знаходяться під загрозою окупації, починається справжній дерибан... Які щити?... Частина області окупована. Триває наступ ворога... КОГО ХОЧУТЬ РОЗГАНЯТИ? Чекаю офіційної позиції Нацгвардії...", - повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Будь ласка, зачекайте...
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(чорний гумор)
чи купило командування ціїє частини собі лижи на ростов ?
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коли пані https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2596%25D1%258F_%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%25D0%25B4%25D0%25B7%25D0%25B5&ved=2ahUKEwic8LvStumNAxVwQlUIHUMSG6QQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw1dNxWEy5VFhpSIRnEsuenh Хатія Деканоїдзе створила патрульну поліцію, відносини між поліцією та людьми стали дружніми, але потім заліз сАбаков...
бабла у бюджеті повно, раз вистачає на такі дуже потрібні при війні речі, тим паче у сумській області.
А те , що там закладені такі речі - чому ніхто не казав ...?
А що тут то пох.
У 2025-му українська поліція збирається захищатися з кийками та щитами.
Знаєш яка сама смертельна зброя у Світі?
Кухонний НІЖ!
А потім, за ним, йде МОЛОТОК!
Але, чомусь цією зброєю жоден спецназ НЕ ОЗБРОЮЄТЬСЯ!
Чому "перестали сміятися" з мангалів? Тому, що джавелинів, стугн, нлав НЕМАЄ!
Чому "перестали сміятися" (хто конкретно сміявся?) з дронів на оптовоолокні? Тому, що фортифікацій НЕМАЄ!
Чому "перестали сміятися" з мотоциклів? Тому, що мін, колючого дроту, дотів та кулеметів НЕМАЄ!
Джерело: https://censor.net/ua/r3547156
Військова частина Нацгвардії (поліція) Сумщини закупила обладнання для розгону демонстрантів на 54 млн грн. ДОКУМЕНТ
Ахахаха.
- А до чого це готується під час війни з москалями банда Єрмака-Зеленського - невже допомагати москальським окупантам???
Нацгвардія, що охороняла ЧАЕС, здалася у повному складі кацапам 24-25.02.2022.
Здамо і Суми !!!
Нічого не міняється...
родіну і Сралінаненьку Україну любити.
А тут просто нове пробиття дна🤦