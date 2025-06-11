Нацгвардия отменила тендер на закупку оборудования на 54 млн грн для в/ч в Сумской области (обновлено)
В Национальной Гвардии сообщили, что не будут закупать оборудование для "несения службы по охране общественного порядка" на 54,17 миллиона гривен для воинской части в Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написали в пресс-службе НГУ.
"Национальная гвардия не будет закупать средства для несения службы по охране общественного порядка, о которых говорится сейчас во многих сообщениях. Продолжается процедура отмены тендера (закупки)", - говорится в сообщении.
Впоследствии там уточнили, что тендер на соответствующую закупку отменен.
Ранее сообщалось, что военная часть 2276 Национальной гвардии, которая расположена в Сумской области, решила потратить всего 54,17 миллиона гривен на закупку оборудования для разгона демонстрантов.
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Нічого страшного - наступного разу палучіцца ...
Так і тут буде: "ну не получилося сьогодні, завтра на чомусь іншому вкрадемо".
а чого так ?
старі кийки вже ж зовсім сточились обспини непокірних, а
кайданки геть іржаві - замки не працють
.
перший раз чує від журналістів.
Ви би ними від дронів могли захищатися на нулі!
Щитами захищатися.
А кийками ЗБИВАТИ!
А давайте проЗЕрим на щиты и дубинки, у волонтеров же денег немеренно, все́ проблеммы уже закрывают.
Маленького пиЗЕдёниша будем называть Бенито. ( От слова "беня")
Маленькое дуче Бенито . В миру Крошка Цахес по фамилии Циннобер
Може припинити скидуватись Юсуповій на дрони і почати скидуватись мєнтам на кийки?
Шо, мусорня, скидуватись вам на кийки?
Заіпашите кийками кацапські танки?
Клоуни, ***...
А може і гірше була ідея. Все треба перевіряти грунтовно. Ініціатори мають бути засвічені максимально і позбавлені посад.
Хто посмів.?
Як же тепер і чим
Єрмака-Татарова-Зеленського
захищати від Українців.?
нас?
я попереджую - буду стріляти на ураження кожного мусора якщо підніме на мене якусь зброю
дякую за розуміння