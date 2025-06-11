Нацгвардия отменила тендер на закупку оборудования на 54 млн грн для в/ч в Сумской области (обновлено)

В Национальной Гвардии сообщили, что не будут закупать оборудование для "несения службы по охране общественного порядка" на 54,17 миллиона гривен для воинской части в Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написали в пресс-службе НГУ.

"Национальная гвардия не будет закупать средства для несения службы по охране общественного порядка, о которых говорится сейчас во многих сообщениях. Продолжается процедура отмены тендера (закупки)", - говорится в сообщении.

Впоследствии там уточнили, что тендер на соответствующую закупку отменен.

Ранее сообщалось, что военная часть 2276 Национальной гвардии, которая расположена в Сумской области, решила потратить всего 54,17 миллиона гривен на закупку оборудования для разгона демонстрантов.

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