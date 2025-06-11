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Новини Тендер Нацгвардії
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Нацгвардія скасувала тендер на закупівлю обладнання на 54 млн грн для в/ч на Сумщині (оновлено)

Нацгвардія прокоментувала закупівлю обладнання для в/ч на Сумщині

У Національній Гвардії повідомили, що не закуповуватимуть обладнання для "несення служби із охорони громадського порядку" на 54,17 мільйона гривень для військової частини в Сумській області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали у пресслужбі НГУ.

"Національна гвардія не закуповуватиме засоби для несення служби із охорони громадського порядку, про які йдеться наразі у багатьох повідомленнях. Триває процедура скасування тендеру (закупівлі)", - йдеться у повідомленні.

Згодом там уточнили, що тендер на відповідну закупівлю скасовано.

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Раніше повідомлялося, що військова частина 2276 Національної гвардії, яка розташована в Сумській області, вирішила витратити загалом 54,17 мільйона гривень на закупівлю обладнання для розгону демонстрантів.

Нацгвардія скасовує тендер на закупівлю обладнання на 54 млн грн для в/ч на Сумщині

Автор: 

Сумська область (3892) тендер (2425) Національна гвардія (1576) закупівлі (3441)


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Топ коментарі
+27
Як у них все просто.
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11.06.2025 16:07 Відповісти
+22
Як же все просто вирішилося, коли стався розголос
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11.06.2025 16:07 Відповісти
+21
а так хотілося ....да гниди ..
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11.06.2025 16:08 Відповісти
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Як у них все просто.
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11.06.2025 16:07 Відповісти
бюджетные деньги надо осваивать иначе они протухнут
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11.06.2025 16:13 Відповісти
нацгвардія та обладнання,крім грошей більш ніяких ассоціацій???
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11.06.2025 18:32 Відповісти
"От паскудні ЗМІ, не дали прібарахліцца"
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11.06.2025 16:18 Відповісти
Ну , нє палучілось ...
Нічого страшного - наступного разу палучіцца ...
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11.06.2025 16:55 Відповісти
Як же все просто вирішилося, коли стався розголос
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11.06.2025 16:07 Відповісти
А за "яйці по 17" так ніхто й не відповів.
Так і тут буде: "ну не получилося сьогодні, завтра на чомусь іншому вкрадемо".
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11.06.2025 16:27 Відповісти
За свої яйця по 17 вони боролися, враховуючи наближеність Резнікова до Шашличного, а ці швидко злилися, щоб потім знову спробувати.
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11.06.2025 16:40 Відповісти
закуплять барабани..
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11.06.2025 16:07 Відповісти
хай краще дешеві барабани ніж дорогі автозаки та газові пушки проти протестантів
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11.06.2025 18:34 Відповісти
а так хотілося ....да гниди ..
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11.06.2025 16:08 Відповісти
якщо хочеться - то знайдуть спосіб
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11.06.2025 17:06 Відповісти
а шо таке ?
а чого так ?
старі кийки вже ж зовсім сточились обспини непокірних, а
кайданки геть іржаві - замки не працють

.
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11.06.2025 16:08 Відповісти
"Не прокатило!" (анекдот), не переймайтеся - прокатит НАСТУПНОГО РАЗУ!
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11.06.2025 16:09 Відповісти
Клоуни....
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11.06.2025 16:10 Відповісти
Тварi зеленi готються до виборiв
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11.06.2025 16:11 Відповісти
👍всі бачать в новині лише гроші,мало хто бачить водомети та газовіпушки
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11.06.2025 18:35 Відповісти
Тепер москалів муситимуть голими руками брати, без довгих гумових кийків - а все через вас, коментатори злосливі.
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11.06.2025 16:13 Відповісти
я впевнений, що чєснєйший головний мєнт клименко, взагалі нєвкурсє!
перший раз чує від журналістів.
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11.06.2025 16:14 Відповісти
А ЩО ТАК?! ЧОМУ?!
Ви би ними від дронів могли захищатися на нулі!
Щитами захищатися.
А кийками ЗБИВАТИ!
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11.06.2025 16:16 Відповісти
ну нічого, наступного разу поталанить більше
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11.06.2025 16:16 Відповісти
..от блін, "спаліли" нЄвіннУю схемку дермаковцев-татаровцев з підсилення та продовження (бажано нескінченно) сцарювання Найвеличнівшивого...
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11.06.2025 16:18 Відповісти
Не прокатило! Прийдеться закупляти айфони!
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11.06.2025 16:19 Відповісти
Так нужно было, так нужно...но...
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11.06.2025 16:21 Відповісти
Прекрасный ход, вместо думать как избежать окружения Сум и прорыва обороны.
А давайте проЗЕрим на щиты и дубинки, у волонтеров же денег немеренно, все́ проблеммы уже закрывают.
Маленького пиЗЕдёниша будем называть Бенито. ( От слова "беня")
Маленькое дуче Бенито . В миру Крошка Цахес по фамилии Циннобер
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11.06.2025 16:22 Відповісти
такі питання рішають не холопи і не натому рівні,одне те що після новин про відсутність фортефікацій нікого не заарештовано,навіть не постало питання з аудитом все стає зрозумілим
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11.06.2025 18:38 Відповісти
ХЗ.
Може припинити скидуватись Юсуповій на дрони і почати скидуватись мєнтам на кийки?

Шо, мусорня, скидуватись вам на кийки?
Заіпашите кийками кацапські танки?

Клоуни, ***...
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11.06.2025 16:26 Відповісти
Це ж сидів цілий генерал і цілий комбриг разом з фініком узгоджували закупівлі. Витрачали дорогоцінний час. За який отримуватимуть грошове забезпечення. А тепер сидять і витрачають час на скасування. А інший генерал буде розповідати про непосильну загруженість тіпа роботою всіх без винятку штабів. Стягнень за брак в роботі ніхто не понесе. Ха ха ха.
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11.06.2025 16:26 Відповісти
В яблучко!
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11.06.2025 17:06 Відповісти
А на солдата будуть кричати що він повільно краз закопує. Тіпа погана ефективність праці. От якби весь штаб бригади залишали би без премії за брак в роботі комбрига, то є шанс що хтось із чисельних заступників коли небудь і сказав би йому, що він займається фігнею і може залишитися із 3 к. гривень зарплати. Можливо би це мало би ефект. Ха ха ха.
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11.06.2025 17:54 Відповісти
Національна гвардія, якщо вам нічим зайнятись, беріть зброю і йдіть знищувати кацапів під Сумами. Це буде найкраще, що ви зможете зробити для охорони громадського порядку.
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11.06.2025 16:31 Відповісти
Я так розумію, що командир частини пан Поцебін Ігор Сергійович вже готується зустрічати "асвабадітєлєй" і надавати їм посильну допомогу у розгоні незадоволенних "рускім міром" сумчан. Ви б ще шеврони росгвардії в тому ж тендері замовили, щоб два рази документи не готувати.
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11.06.2025 16:31 Відповісти
Готувались звільняти Суми?
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11.06.2025 16:42 Відповісти
Чудовий допис!
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11.06.2025 17:05 Відповісти
Таки готують Суми до здачі.
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11.06.2025 16:32 Відповісти
😢😨
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11.06.2025 16:43 Відповісти
да,да и сумы и запорожье и киев на осликах 100 инвалидов захватят а на львов вообще 50 тел хватит,вооот все уже как 3.5 сдают все сдать не могут, да ботики,как там сданный харьков и потужный наступ на харьков.еххх жаль что кацапы там жиденько обосрались,ботам не на что поплакать)
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11.06.2025 16:51 Відповісти
на фото ненародженні та ненавчені для війни молоді беркутята
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11.06.2025 16:35 Відповісти
Я от що скажу, в поліцію чи в беркутню мене не візьмуть, бо я не здам норматіви, та чого там скривать, я ні разу не підтянусь на турніку, а от в ЗСУ я олімпійський чемпіон по всім видам спорту, візьмуть як родного, без всяких нормативів
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11.06.2025 16:37 Відповісти
Твой позорний нєдуг ми в подвіг обратім - пошльом в дєсантнікі. Там ти єщо і срацца начньош (с)
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11.06.2025 17:16 Відповісти
Ці нацпоци і створені для того, щоб дубасити українців, захищаюючи злодійську владу. Але є ще такі, які донатять на цих вертухаїв.
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11.06.2025 16:37 Відповісти
Вони б донатили б куди треба, просто їх ввели в оману
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11.06.2025 16:38 Відповісти
І це все? А покарання винних які намагалися намити бабла в свої закрома?
А може і гірше була ідея. Все треба перевіряти грунтовно. Ініціатори мають бути засвічені максимально і позбавлені посад.
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11.06.2025 16:38 Відповісти
скасували 54 млн., нова ціна 54млрд. грн.
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11.06.2025 16:39 Відповісти
Це волюнтаризм...
Хто посмів.?
Як же тепер і чим
Єрмака-Татарова-Зеленського
захищати від Українців.?
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11.06.2025 16:45 Відповісти
Слава товарищу Зе! Ура товарищи!
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11.06.2025 16:52 Відповісти
Як так? Відкати вже розподілені, нечесно найбувати.
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11.06.2025 17:09 Відповісти
Зєля вже сере беззастережно красти. Бо так можна раніше, ніж треба, сісти на довічне з конфіскацією. Вибори
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11.06.2025 17:10 Відповісти
Зелені виродки...
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11.06.2025 17:25 Відповісти
Скасування тендеру. Це про тендер на щити? А на кийки тендер вже відбувся, Договір вже підписан. Договір на кийки буде скасовано?
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11.06.2025 17:30 Відповісти
Вкрадуть в інший спосіб у два рази більше
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11.06.2025 17:48 Відповісти
кого ці підри збираються розгоняти та бити?
нас?

я попереджую - буду стріляти на ураження кожного мусора якщо підніме на мене якусь зброю

дякую за розуміння
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11.06.2025 17:57 Відповісти
 
 