Нацгвардія скасувала тендер на закупівлю обладнання на 54 млн грн для в/ч на Сумщині (оновлено)

У Національній Гвардії повідомили, що не закуповуватимуть обладнання для "несення служби із охорони громадського порядку" на 54,17 мільйона гривень для військової частини в Сумській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали у пресслужбі НГУ.

"Національна гвардія не закуповуватиме засоби для несення служби із охорони громадського порядку, про які йдеться наразі у багатьох повідомленнях. Триває процедура скасування тендеру (закупівлі)", - йдеться у повідомленні.

Згодом там уточнили, що тендер на відповідну закупівлю скасовано.

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Раніше повідомлялося, що військова частина 2276 Національної гвардії, яка розташована в Сумській області, вирішила витратити загалом 54,17 мільйона гривень на закупівлю обладнання для розгону демонстрантів.