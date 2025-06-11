Нацгвардія скасувала тендер на закупівлю обладнання на 54 млн грн для в/ч на Сумщині (оновлено)
У Національній Гвардії повідомили, що не закуповуватимуть обладнання для "несення служби із охорони громадського порядку" на 54,17 мільйона гривень для військової частини в Сумській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали у пресслужбі НГУ.
"Національна гвардія не закуповуватиме засоби для несення служби із охорони громадського порядку, про які йдеться наразі у багатьох повідомленнях. Триває процедура скасування тендеру (закупівлі)", - йдеться у повідомленні.
Згодом там уточнили, що тендер на відповідну закупівлю скасовано.
Раніше повідомлялося, що військова частина 2276 Національної гвардії, яка розташована в Сумській області, вирішила витратити загалом 54,17 мільйона гривень на закупівлю обладнання для розгону демонстрантів.
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Так і тут буде: "ну не получилося сьогодні, завтра на чомусь іншому вкрадемо".
а чого так ?
старі кийки вже ж зовсім сточились обспини непокірних, а
кайданки геть іржаві - замки не працють
.
перший раз чує від журналістів.
Ви би ними від дронів могли захищатися на нулі!
Щитами захищатися.
А кийками ЗБИВАТИ!
А давайте проЗЕрим на щиты и дубинки, у волонтеров же денег немеренно, все́ проблеммы уже закрывают.
Маленького пиЗЕдёниша будем называть Бенито. ( От слова "беня")
Маленькое дуче Бенито . В миру Крошка Цахес по фамилии Циннобер
Може припинити скидуватись Юсуповій на дрони і почати скидуватись мєнтам на кийки?
Шо, мусорня, скидуватись вам на кийки?
Заіпашите кийками кацапські танки?
Клоуни, ***...
А може і гірше була ідея. Все треба перевіряти грунтовно. Ініціатори мають бути засвічені максимально і позбавлені посад.
Хто посмів.?
Як же тепер і чим
Єрмака-Татарова-Зеленського
захищати від Українців.?
нас?
я попереджую - буду стріляти на ураження кожного мусора якщо підніме на мене якусь зброю
дякую за розуміння