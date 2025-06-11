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Новости Боевые действия на Новопавловском направлении
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РФ на Новопавловском направлении остается около 10 км до границы с Днепропетровщиной, - Силы обороны Юга

сводка Генштаба

На Новопавловском направлении российским войскам до административной границы Днепропетровской и Запорожской областей остается преодолеть ориентировочно 10-15 километров.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в телеэфире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он уточнил, что на пути оккупантов остаются еще несколько населенных пунктов - Зеленое Поле, Новополье, Свободное Поле, Новоселка. Тем не менее, ситуация остается напряженной: за минувшие сутки на Новопавловском направлении зафиксировано 35 штурмовых действий российской пехоты малыми группами.

Волошин добавил, что противник поддерживает высокую интенсивность штурмов в попытках прорваться в Днепропетровскую область. На других направлениях ситуация может отличаться, но на Новопавловском продвижение еще требует преодоления около 10 километров.

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Автор: 

армия РФ (19715) Силы обороны юга (352) Днепропетровская область (4093)


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До Новопавлівки може і так, а до межі 2 км. Може вже менше.
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11.06.2025 17:31 Ответить
ЗелЄрмак з РНБОУ, проведуть чергове шоу-СТАВКА, десь там, посередині щоб «просто, пєрєстать стрєлять»!! Воно, туди на шатлах, з верещучкою та шмигалем під'їдуть, як і на Оманщину, свого часу, з єрмаком-ларьочним!! Порішають усьо, як з ларьками пивними, на зупинках Метро у Києві!?!?
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11.06.2025 17:33 Ответить
я в цифрах заплутався.
позавчора: кацапи вже зайшли.
вчора: нє, незайшли. залишилось 2 км.
сьогодні 10 км?
кацапи в іншу сторону наступають?
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11.06.2025 17:33 Ответить
А де наші інженерні споруди? Де наші мільйони дронів і 3000 балістичних ракет?
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11.06.2025 17:41 Ответить
Коли вже почнуть карати скотів за брехню?
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11.06.2025 17:59 Ответить
Диванний спецназ в нєпонятках.
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11.06.2025 18:16 Ответить
 
 