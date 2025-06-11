РФ на Новопавловском направлении остается около 10 км до границы с Днепропетровщиной, - Силы обороны Юга

На Новопавловском направлении российским войскам до административной границы Днепропетровской и Запорожской областей остается преодолеть ориентировочно 10-15 километров.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в телеэфире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он уточнил, что на пути оккупантов остаются еще несколько населенных пунктов - Зеленое Поле, Новополье, Свободное Поле, Новоселка. Тем не менее, ситуация остается напряженной: за минувшие сутки на Новопавловском направлении зафиксировано 35 штурмовых действий российской пехоты малыми группами.

Волошин добавил, что противник поддерживает высокую интенсивность штурмов в попытках прорваться в Днепропетровскую область. На других направлениях ситуация может отличаться, но на Новопавловском продвижение еще требует преодоления около 10 километров.

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