РФ на Новопавловском направлении остается около 10 км до границы с Днепропетровщиной, - Силы обороны Юга
На Новопавловском направлении российским войскам до административной границы Днепропетровской и Запорожской областей остается преодолеть ориентировочно 10-15 километров.
Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в телеэфире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Он уточнил, что на пути оккупантов остаются еще несколько населенных пунктов - Зеленое Поле, Новополье, Свободное Поле, Новоселка. Тем не менее, ситуация остается напряженной: за минувшие сутки на Новопавловском направлении зафиксировано 35 штурмовых действий российской пехоты малыми группами.
Волошин добавил, что противник поддерживает высокую интенсивность штурмов в попытках прорваться в Днепропетровскую область. На других направлениях ситуация может отличаться, но на Новопавловском продвижение еще требует преодоления около 10 километров.
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позавчора: кацапи вже зайшли.
вчора: нє, незайшли. залишилось 2 км.
сьогодні 10 км?
кацапи в іншу сторону наступають?