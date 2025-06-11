УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10122 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на Новопавлівському напрямку
755 6

РФ на Новопавлівському напрямку залишається близько 10 км до межі Дніпропетровщини, - Сили оборони Півдня

зведення Генштабу

На Новопавлівському напрямку російським військам до адміністративної межі Дніпропетровської та Запорізької областей залишається подолати орієнтовно 10-15 кілометрів.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у телеефірі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він уточнив, що на шляху окупантів залишаються ще кілька населених пунктів: Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле, Новосілка. Тим не менш, ситуація залишається напруженою - за минулу добу на Новопавлівському напрямку зафіксовано 35 штурмових дій російської піхоти малими групами.

Волошин додав, що противник підтримує високу інтенсивність штурмів у спробах прорватися до Дніпропетровської області. На інших напрямках ситуація може відрізнятися, однак на Новопавлівському просування ще потребує подолання близько 10 кілометрів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог нарощує активність на Півдні, - Сили оборони

Автор: 

армія рф (17866) Сили оборони півдня (377) Дніпропетровська область (3877)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До Новопавлівки може і так, а до межі 2 км. Може вже менше.
показати весь коментар
11.06.2025 17:31 Відповісти
ЗелЄрмак з РНБОУ, проведуть чергове шоу-СТАВКА, десь там, посередині щоб «просто, пєрєстать стрєлять»!! Воно, туди на шатлах, з верещучкою та шмигалем під'їдуть, як і на Оманщину, свого часу, з єрмаком-ларьочним!! Порішають усьо, як з ларьками пивними, на зупинках Метро у Києві!?!?
показати весь коментар
11.06.2025 17:33 Відповісти
я в цифрах заплутався.
позавчора: кацапи вже зайшли.
вчора: нє, незайшли. залишилось 2 км.
сьогодні 10 км?
кацапи в іншу сторону наступають?
показати весь коментар
11.06.2025 17:33 Відповісти
А де наші інженерні споруди? Де наші мільйони дронів і 3000 балістичних ракет?
показати весь коментар
11.06.2025 17:41 Відповісти
Коли вже почнуть карати скотів за брехню?
показати весь коментар
11.06.2025 17:59 Відповісти
Диванний спецназ в нєпонятках.
показати весь коментар
11.06.2025 18:16 Відповісти
 
 