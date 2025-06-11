РФ на Новопавлівському напрямку залишається близько 10 км до межі Дніпропетровщини, - Сили оборони Півдня

На Новопавлівському напрямку російським військам до адміністративної межі Дніпропетровської та Запорізької областей залишається подолати орієнтовно 10-15 кілометрів.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у телеефірі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він уточнив, що на шляху окупантів залишаються ще кілька населених пунктів: Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле, Новосілка. Тим не менш, ситуація залишається напруженою - за минулу добу на Новопавлівському напрямку зафіксовано 35 штурмових дій російської піхоти малими групами.

Волошин додав, що противник підтримує високу інтенсивність штурмів у спробах прорватися до Дніпропетровської області. На інших напрямках ситуація може відрізнятися, однак на Новопавлівському просування ще потребує подолання близько 10 кілометрів.

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