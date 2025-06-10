Ворог нарощує активність на Півдні, - Сили оборони

Ворог нарощує активність на півдні, посилюючи атаки різними видами зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Тенденція зростання обстрілів

Як зазначається, противник збільшив кількість ударів, застосовуючи різноманітні види озброєння. Зокрема, фіксується зростання кількості атак некерованими авіаційними ракетами (НАР). Також ворог здійснює концентровані удари по окремих містах, використовуючи велику кількість БпЛА типу "Shahed".

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Обстановка на фронті

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Зелене Поле, Вільне Поле, Веселе, у напрямку Шевченка, Багатиря та Запоріжжя. Сили оборони успішно відбили три ворожі спроби просунутися уперед на Гуляйпільському напрямку поблизу населеного пункту Малинівка.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили шість ворожих атак у районах Новоандріївки, Степового, Нестерянки та в бік Павлівки", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог п’ять разів без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

За вчора зафіксовано 354 ворожих обстрілів з використанням понад 1510 боєприпасів.

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Обстріли за добу

Також зазначається, що впродовж минулої доби окупанти нанесли більш ніж 670 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили 392 скиди з БпЛА, використавши 512 боєприпасів.

Засобами ОУВ "Таврія" знищено 16 БПЛА типу "Shahed".

На південному напрямку за минулу добу противник завдав 13 авіаударів, застосувавши 13 КАБів. Крім того, ворожа штурмова і армійська авіація атакувала 160 НАРами населені пункти Херсонщини та Запоріжжя, прилеглі до лінії фронту.

Від артобстрілів і ударів FPV потерпали прифронтові територіальні громади Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Загалом зафіксовано 39 обстрілів по 14 населених пунктах.

Сили оборони Півдня нагадують, що Одеса зазнала масованої атаки ворожих ударних безпілотників. Внаслідок нападу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та виникли пожежі, є загиблі і, щонайменше, четверо поранених. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки у середмісті Одеси.

Також вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги, пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.

Через російську агресію на Херсонщині 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.

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Удари по ворогу

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили.

За минулу добу ворожі втрати склали:

- 128 окупантів

- 12 артилерійських систем

- 23 одиниці автомобільної та броньованої техніки

- 7 БпЛА ("Орлан", "Zala", "Supercam", "Сарич-2")

- 1 станція РЕБ

- 1 квадроцикл

- 1 човен

- 1 багі

- 1 наземний дрон

- 5 антен зв’язку

- 1 комплекс відеоспостереження Муром-М

- 3 антени управління БпЛА

- 2 антени зв'язку

- 5 місць зберігання боєприпасів

- 3 генератори

Зруйновано:

- 79 укриттів