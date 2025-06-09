На півдні спостерігалося значне посилення активності з боку ворога, - Сили оборони

Минулої доби на південному напрямку ворог збільшив кількість ударів дронами-камікадзе та посилив артилерійські обстріли. Також було зафіксовано суттєве зростання застосування некерованих авіаційних ракет (НАРів).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль, Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив чотири спроби просунутися вперед поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили три ворожі атаки в бік Новоандріївки та Павлівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався наблизитись до укріплень наших оборонців.

Удари ворога

За вчора зафіксовано 340 ворожих обстрілів з використанням понад 1700 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли біль ніж 720 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили 390 скидів з БпЛА, використавши 510 боєприпасів.

Засобами ОУВ "Таврія" знищено 8 БПЛА типу "Shahed".

На південному напрямку за минулу добу противник завдав 10 авіаударів, застосувавши 14 КАБів. Крім того, ворожа штурмова і армійська авіація атакувала 122 НАРами населені пункти Херсонщини та Запоріжжя, прилеглі до лінії фронту.

Від артобстрілів і ударів FPV потерпали прифронтові територіальні громади Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Загалом зафіксовано 27 обстрілів по 11 населених пунктах.

Через російську агресію на Херсонщині 4 людини дістали поранення. 23-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Ворожі втрати за добу

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати становлять:

95 окупантів;

8 артилерійських систем;

14 одиниць автомобільної та броньованої техніки;

10 БпЛА ("Орлан", "Zala", "Supercam");

2 станції РЕБ;

15 мотоциклів;

2 човни;

5 антен зв’язку, 6 антен управління БпЛА та 1 антена зв'язку;

1 місце зберігання ПММ.

Зруйновано:

64 укриття;

2 польові пункти зберігання беєприпасів;

4 спостережних пункти.

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