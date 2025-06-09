На юге наблюдалось значительное усиление активности со стороны врага, - Силы обороны

За прошедшие сутки на южном направлении враг увеличил количество ударов дронами-камикадзе и усилил артиллерийские обстрелы. Также был зафиксирован существенный рост применения неуправляемых авиационных ракет (НАРов).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 19 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Ровнополь, Новоселка, Новополь, Свободное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник совершил четыре попытки продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили три вражеские атаки в сторону Новоандреевки и Павловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

Удары врага

За вчера зафиксировано 340 вражеских обстрелов с использованием более 1700 боеприпасов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли более 720 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и совершили 390 сбросов с БпЛА, использовав 510 боеприпасов.

Средствами ОГВ "Таврия" уничтожено 8 БПЛА типа "Shahed".

На южном направлении за минувшие сутки противник нанес 10 авиаударов, применив 14 КАБов. Кроме того, вражеская штурмовая и армейская авиация атаковала 122 НАРами населенные пункты Херсонщины и Запорожья, прилегающие к линии фронта.

От артобстрелов и ударов FPV страдали прифронтовые территориальные громады Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Всего зафиксировано 27 обстрелов по 11 населенным пунктам.

Из-за российской агрессии на Херсонщине 4 человека получили ранения. 23-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Запорожский район.

Вражеские потери за сутки

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:

95 оккупантов;

8 артиллерийских систем;

14 единиц автомобильной и бронированной техники;

10 БпЛА ("Орлан", "Зала", "Суперкам");

2 станции РЭБ;

15 мотоциклов;

2 лодки;

5 антенн связи, 6 антенн управления БпЛА и 1 антенна связи;

1 место хранения ГСМ.

Разрушены:

64 укрытия;

2 полевых пункта хранения боеприпасов;

4 наблюдательных пункта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область, но воины 31 ОМБр держат участок фронта, - Силы обороны Юга