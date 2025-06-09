На юге наблюдалось значительное усиление активности со стороны врага, - Силы обороны
За прошедшие сутки на южном направлении враг увеличил количество ударов дронами-камикадзе и усилил артиллерийские обстрелы. Также был зафиксирован существенный рост применения неуправляемых авиационных ракет (НАРов).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 19 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Ровнополь, Новоселка, Новополь, Свободное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник совершил четыре попытки продвинуться вперед вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили три вражеские атаки в сторону Новоандреевки и Павловки.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.
Удары врага
За вчера зафиксировано 340 вражеских обстрелов с использованием более 1700 боеприпасов.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли более 720 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и совершили 390 сбросов с БпЛА, использовав 510 боеприпасов.
Средствами ОГВ "Таврия" уничтожено 8 БПЛА типа "Shahed".
На южном направлении за минувшие сутки противник нанес 10 авиаударов, применив 14 КАБов. Кроме того, вражеская штурмовая и армейская авиация атаковала 122 НАРами населенные пункты Херсонщины и Запорожья, прилегающие к линии фронта.
От артобстрелов и ударов FPV страдали прифронтовые территориальные громады Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Всего зафиксировано 27 обстрелов по 11 населенным пунктам.
Из-за российской агрессии на Херсонщине 4 человека получили ранения. 23-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Запорожский район.
Вражеские потери за сутки
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:
- 95 оккупантов;
- 8 артиллерийских систем;
- 14 единиц автомобильной и бронированной техники;
- 10 БпЛА ("Орлан", "Зала", "Суперкам");
- 2 станции РЭБ;
- 15 мотоциклов;
- 2 лодки;
- 5 антенн связи, 6 антенн управления БпЛА и 1 антенна связи;
- 1 место хранения ГСМ.
Разрушены:
- 64 укрытия;
- 2 полевых пункта хранения боеприпасов;
- 4 наблюдательных пункта.
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