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Новости Боевые действия на юге
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На юге наблюдалось значительное усиление активности со стороны врага, - Силы обороны

Бої на півдні

За прошедшие сутки на южном направлении враг увеличил количество ударов дронами-камикадзе и усилил артиллерийские обстрелы. Также был зафиксирован существенный рост применения неуправляемых авиационных ракет (НАРов).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 19 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Ровнополь, Новоселка, Новополь, Свободное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник совершил четыре попытки продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили три вражеские атаки в сторону Новоандреевки и Павловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

Удары врага

За вчера зафиксировано 340 вражеских обстрелов с использованием более 1700 боеприпасов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли более 720 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и совершили 390 сбросов с БпЛА, использовав 510 боеприпасов.

Средствами ОГВ "Таврия" уничтожено 8 БПЛА типа "Shahed".

На южном направлении за минувшие сутки противник нанес 10 авиаударов, применив 14 КАБов. Кроме того, вражеская штурмовая и армейская авиация атаковала 122 НАРами населенные пункты Херсонщины и Запорожья, прилегающие к линии фронта.

От артобстрелов и ударов FPV страдали прифронтовые территориальные громады Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Всего зафиксировано 27 обстрелов по 11 населенным пунктам.

Из-за российской агрессии на Херсонщине 4 человека получили ранения. 23-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Запорожский район.

Вражеские потери за сутки

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:

  • 95 оккупантов;
  • 8 артиллерийских систем;
  • 14 единиц автомобильной и бронированной техники;
  • 10 БпЛА ("Орлан", "Зала", "Суперкам");
  • 2 станции РЭБ;
  • 15 мотоциклов;
  • 2 лодки;
  • 5 антенн связи, 6 антенн управления БпЛА и 1 антенна связи;
  • 1 место хранения ГСМ.

Разрушены:

  • 64 укрытия;
  • 2 полевых пункта хранения боеприпасов;
  • 4 наблюдательных пункта.

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