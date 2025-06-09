Знищення локомотиву із технікою РФ: на знімках помітили невідомий об’єкт. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Українські захисники на півдні завдали удару по російському локомотиву із колоною військової техніки. Після удару ЗСУ на супутникових знімках залізничних колій зафіксували невідомий об'єкт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання NV, яке отримало доступ до відповідних знімків 8 червня.

Уперше невідомий об'єкт з’явився на знімках від 6 червня. Він розташований на залізничних коліях біля села Зоря в Бердянському районі Запорізької області.

На знімках за попередні дати цього об'єкта немає. Імовірно, це уражений залізничний локомотив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На півдні спостерігалося значне посилення активності з боку ворога, - Сили оборони

OSINT-проєкт Dnipro Osint 8 червня знайшов той самий невідомий об'єкт поблизу села Зоря та припустив, що він пов’язаний з атакою Сил оборони на російський залізничний ешелон.

Окрім цього, аналіз даних із супутників SAR свідчить про сліди ураження.

Це також підтверджують OSINT-фахівці, які повідомляють про масштабну пожежу поруч із невідомим об'єктом, імовірно, локомотивом.

Читайте також: Російський Су-35 на Курщині був збитий українським F-16, - Bild

Нагадаємо, 7 червня в командуванні Сил оборони Півдня повідомили, що Сили оборони на півдні завдали результативного удару по ворожому локомотиву, який транспортував колону російської техніки. Окупанти втратили щонайменше 13 танків і понад 100 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Водночас наразі невідомо, чи ця кількість техніки була знищена саме в результаті удару по залізничному складу, чи Сили оборони зазначили загальні втрати росіян на Південному напрямку, включно з втратами на залізниці.

Видання NV отримало доступ до супутникових знімків 8 червня, однак для додаткової перевірки журналісти дочекалися кадрів від 9 червня для уникнення помилки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона-камікадзе задвохсотив трьох окупантів одним ударом. ВIДЕО