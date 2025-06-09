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Новости Фото Уничтожение российской техники
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Уничтожение локомотива с техникой РФ: на снимках заметили неизвестный объект. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

Украинские защитники на юге нанесли удар по российскому локомотиву с колонной военной техники. После удара ВСУ на спутниковых снимках железнодорожных путей зафиксировали неизвестный объект.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание NV, которое получило доступ к соответствующим снимкам 8 июня.

Впервые неизвестный объект появился на снимках от 6 июня. Он расположен на железнодорожных путях возле села Заря в Бердянском районе Запорожской области.

На снимках за предыдущие даты этого объекта нет. Предположительно, это пораженный железнодорожный локомотив.

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OSINT-проект Dnipro Osint 8 июня нашел тот самый неизвестный объект вблизи села Заря и предположил, что он связан с атакой Сил обороны на российский железнодорожный эшелон.

Кроме этого, анализ данных со спутников SAR свидетельствует о следах поражения.

Это также подтверждают OSINT-специалисты, которые сообщают о масштабном пожаре рядом с неизвестным объектом, предположительно, локомотивом.

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Напомним, 7 июня в командовании Сил обороны Юга сообщили, что Силы обороны на юге нанесли результативный удар по вражескому локомотиву, который транспортировал колонну российской техники. Оккупанты потеряли по меньшей мере 13 танков и более 100 единиц бронированной и автомобильной техники.

В то же время пока неизвестно, было ли это количество техники уничтожено именно в результате удара по железнодорожному составу, или Силы обороны отметили общие потери россиян на Южном направлении, включая потери на железной дороге.

Издание NV получило доступ к спутниковым снимкам 8 июня, однако для дополнительной проверки журналисты дождались кадров от 9 июня во избежание ошибки.

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Удар ВСУ по локомотиву с техникой РФ: с'явилися супутникові знімки

Автор: 

уничтожение (7265) локомотивы (14) ВСУ (6695) Силы обороны юга (350)


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Цікавий варіант: дати побудувати залізницю, а потім вибивати потяги із технікою. Тут точно відомо де саме вона буде їхати.
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09.06.2025 18:34 Ответить
Це НЕ міфічна "щойнозбудована залізниця вздовж моря". Це всім відомий відтинок Токмак-Бердянськ, що був там завжди.
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09.06.2025 19:54 Ответить
росія створила стратегічну залізницю від Ростова через Мелітополь, Бердянськ, Токмак і Джанкой в тимчасово окупований Крим.

Про це в етері КИЇВ24 https://t.me/kyivtv/89987 розповів Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації.
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09.06.2025 20:03 Ответить
Він знущається?? Він називає шматок Кічиксу-Попова Балка "стратегічною залізницею"?

І до чого тут "...через Бердянськ", коли це просто відгалуження?
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09.06.2025 20:43 Ответить
 
 