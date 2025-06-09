Российский Су-35 на Курщине был сбит украинским F-16, - Bild
Украина впервые сбила российский Су-35 с помощью западного истребителя F-16. Это произошло на Курском направлении.
Об этом пишет издание Bild, информирует Цензор.НЕТ.
Бой состоялся 7 июня над северо-востоком Украины. Украинская авиация применяла самолеты для атак позиций РФ на Сумщине и Курщине.
В то же время россияне направили в бой Су-35. Однако российский пилот попал в засаду. Украина вместе с F-16 подняла шведский Saab 340 AEW&C, который обнаружил российский истребитель за 200-300 км и передал координаты пилоту F-16.
Издание отмечает, что F-16 выпустил ракету AIM-120, которая попала в Су-35 вблизи города Коренево в Курской области. Пилот успел катапультироваться, а украинские пилоты вернулись на базу без потерь.
Напомним, 7 июня 2025 года Воздушные силы сообщили о сбитии российского Су-35 на Курском направлении, однако деталей предоставлено не было.
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Випускникам могилянки мітлу страшно довірити, а вони усі пруться в журналісти.
Заявити можно що хочеш - на практиці такого не спостерігали.
Давай посилання.
Максимум 150 км. у кацапів - це стеля. по факту 120 км.
https://texty.org.ua/articles/109694/adaptaciya-yak-rosijska-armiya-zminylasya-za-chas-viny-z-**********/
Російський Су-35(хто?\що? - підмет) на Курщині збив(що рбить?\що зробив? підмет) український F-16 (відносно якого "підмет" зробив дію).
Тому, скоріш за все, інформація про отримання і застосування ЗСУ даного виду озброєння є передчасною.
Где вы все, говнометы , месяцами волавшие такой бред?!