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Новости Сбивание российских СУ РФ потеряла самолет штурмовик
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Российский Су-35 на Курщине был сбит украинским F-16, - Bild

Сбивание Су-35 на Курщине. Что известно об операции

Украина впервые сбила российский Су-35 с помощью западного истребителя F-16. Это произошло на Курском направлении.

Об этом пишет издание Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Бой состоялся 7 июня над северо-востоком Украины. Украинская авиация применяла самолеты для атак позиций РФ на Сумщине и Курщине.

В то же время россияне направили в бой Су-35. Однако российский пилот попал в засаду. Украина вместе с F-16 подняла шведский Saab 340 AEW&C, который обнаружил российский истребитель за 200-300 км и передал координаты пилоту F-16.

Издание отмечает, что F-16 выпустил ракету AIM-120, которая попала в Су-35 вблизи города Коренево в Курской области. Пилот успел катапультироваться, а украинские пилоты вернулись на базу без потерь.

Напомним, 7 июня 2025 года Воздушные силы сообщили о сбитии российского Су-35 на Курском направлении, однако деталей предоставлено не было.

Читайте: Поражены самолеты РФ, вероятно МиГ-31 и Су-30/34, на аэродроме Саваслейка, - Генштаб

Автор: 

авиация (2852) россия (96200) уничтожение (7265) F-16 (569)


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Топ комментарии
+25
плять... навчіться писати заголовки, бо половину своїх підписників вкладете в реанімацію з інфарктом
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09.06.2025 13:42 Ответить
+10
Дорогі гроші пришліть мені родичі.

Випускникам могилянки мітлу страшно довірити, а вони усі пруться в журналісти.
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09.06.2025 13:45 Ответить
+9
Про це ще тут писали. А от те, що у збитті приймав участь сааб - приємна несподіванка. Отже шведи дотрималися обіцянки і таки його передали
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09.06.2025 13:43 Ответить
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плять... навчіться писати заголовки, бо половину своїх підписників вкладете в реанімацію з інфарктом
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09.06.2025 13:42 Ответить
Про це ще тут писали. А от те, що у збитті приймав участь сааб - приємна несподіванка. Отже шведи дотрималися обіцянки і таки його передали
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09.06.2025 13:43 Ответить
Дорогі гроші пришліть мені родичі.

Випускникам могилянки мітлу страшно довірити, а вони усі пруться в журналісти.
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09.06.2025 13:45 Ответить
Використовувати проти кацапських літаків ракету на 120км, тоді як вони літають з ракетами на 300км - ну, таке. Дайте ракети на більшу дальність, жлоби!
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09.06.2025 13:45 Ответить
Говнарь, у тебя опять зрада?
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09.06.2025 14:28 Ответить
Немає ракет повітря-повітря на 300 км. - це брехня.
Заявити можно що хочеш - на практиці такого не спостерігали.
Давай посилання.
Максимум 150 км. у кацапів - це стеля. по факту 120 км.
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09.06.2025 14:37 Ответить
Найбільша зафіксована українськими повітряними силами відстань ураження цілі ракетою Р-37 - 177 км
https://texty.org.ua/articles/109694/adaptaciya-yak-rosijska-armiya-zminylasya-za-chas-viny-z-**********/
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09.06.2025 14:39 Ответить
Українська "журналістика" це щось феєричне...
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09.06.2025 13:46 Ответить
Фух! Двійочники.
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09.06.2025 13:47 Ответить
"Журна.лісти" ще не відійшли від святкування професійного дня?
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09.06.2025 13:47 Ответить
Профффессора , коли у вас тяма буде заголовок по - людськи написати???
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09.06.2025 13:47 Ответить
За ТАКИЙ ЗАГОЛОВОК! треба "знімати погони"...чи може просто звільнити "писанку"
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09.06.2025 13:48 Ответить
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09.06.2025 14:03 Ответить
Двозначний заголово!
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09.06.2025 13:48 Ответить
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09.06.2025 13:50 Ответить
Гвалтувати, не можна кохати або гвалтувати не можна, кохати......
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09.06.2025 13:51 Ответить
Через анус до зірок !
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09.06.2025 13:52 Ответить
нарешті виправили заголовок
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09.06.2025 13:55 Ответить
Заголовок фіфті - фіфті - потрібно вмикати уяву хто кого завалив
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09.06.2025 13:56 Ответить
Підмет і присудок - це головні члени речення, які утворюють його граматичну основу. Підмет відповідає на питання "хто?" або "що?", вказуючи на предмет, про який говориться в реченні. Присудок відповідає на питання "що робить підмет?" або "який він?", показуючи дію, стан або ознаку підмета.

Російський Су-35(хто?\що? - підмет) на Курщині збив(що рбить?\що зробив? підмет) український F-16 (відносно якого "підмет" зробив дію).
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09.06.2025 14:00 Ответить
Про шведський літак ДРЛВ ніхто, окрім Більд, не повідомояв. Виглядає на припущення автора допису.
Тому, скоріш за все, інформація про отримання і застосування ЗСУ даного виду озброєння є передчасною.
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09.06.2025 14:02 Ответить
Це чудово. Треба щоб це стало масовим явищем, щоб п4дли рашиські не могли скидати КАБи !!!
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09.06.2025 14:08 Ответить
Смерть КАЦАПОФАШИСТАМ, але вже нема ніякого Курського напрямку, є Сумський напрямок.
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09.06.2025 14:10 Ответить
Напав на Украину подло и втихаря, кацапы твари попали в такую засаду, в какую никто никогда ни попадал. Слава Украине!
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09.06.2025 14:12 Ответить
Не зрозумію, що для вас не так з заголовком. Чітко ж написано, що був збитий українсьКИМ Ф16
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09.06.2025 14:18 Ответить
круто, я пам'ятаю, як у 24 році(може в 23), здається, катався такий собі Петріот по Україні й один за одним збивав мирні кацапські літаки..., ех, були часи..., але цей випадок нагадав мені ті славні часи...
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09.06.2025 14:24 Ответить
американці тоді ледь не вдавилися...
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09.06.2025 14:25 Ответить
Та не может быть! Ф16 только обещают но не дают! Та дали только такие древние, что с трудом в небо поднимаются! Та ракет дальнобойных нет! Та ракеты наводить некому! Та швед ничего не видит! …
Где вы все, говнометы , месяцами волавшие такой бред?!
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09.06.2025 14:26 Ответить
 
 