Російський Су-35 на Курщині був збитий українським F-16, - Bild
Україна вперше збила російський Су-35 за допомогою західного винищувача F-16. Це відбулося на Курському напрямку.
Про це пише видання Bild, інформує Цензор.НЕТ.
Бій відбувся 7 червня над північним сходом України. Українська авіація застосовувала літаки для атак позицій РФ на Сумщині та Курщині.
Водночас росіяни направили в бій Су-35. Проте російський пілот потрапив у засідку. Україна разом із F-16 підняла шведський Saab 340 AEW&C, який виявив російський винищувач за 200-300 км та передав координати пілоту F-16.
Видання зазначає, що -16 випустив ракету AIM-120, яка поцілила у Су-35 поблизу міста Кореневе на Курщині. Пілот встиг катапультуватися, а українські пілоти повернулися на базу без втрат.
Нагадаємо, 7 червня 2025 року Повітряні сили повідомили про збиття російського Су-35 на Курському напрямку, проте деталей надано не було.
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Ну а засрашка наочно показала, як не потрібно використовувати авіацію взагалі, якщо в супротивника розгорнуто і працює "4 покоління".
Бо "4 покоління" - це і є знищення цілей за допомогою літаків ДРЛВ, які набагато далі "бачать" ніж сам літак-носій ракет, та ракет, які отримують цілевказання в "рєал-таймі" від бортового обчислювача, включаючи коригування в залежності від маневрування цілі (інформацію про які літак отримує від власного радару та від літака ДРЛВ або наземних радарів - за це і відповідає "протокол Link 17".
Як бачимо, ЗСУ лише за 1.5 роки змогло вивести на рівень бойової готовності 4 покоління військової винищувальної авіації. Для порівняння - деякі країни НАТО це не змогли зробити за десятиліття.
Випускникам могилянки мітлу страшно довірити, а вони усі пруться в журналісти.
Заявити можно що хочеш - на практиці такого не спостерігали.
Давай посилання.
Максимум 150 км. у кацапів - це стеля. по факту 120 км.
https://texty.org.ua/articles/109694/adaptaciya-yak-rosijska-armiya-zminylasya-za-chas-viny-z-**********/
Російський Су-35(хто?\що? - підмет) на Курщині збив(що рбить?\що зробив? підмет) український F-16 (відносно якого "підмет" зробив дію).
Тому, скоріш за все, інформація про отримання і застосування ЗСУ даного виду озброєння є передчасною.
Наратив Більда може бути фантазією журналіста, а також (малоімовірно) - інформаційним вкидом для прикриття справжньої бойової операції по знищенню ворожого Су-35.
Где вы все, говнометы , месяцами волавшие такой бред?!
ЗСУ знадобилось менше ніж 1.5 роки на виведення комплексу на бойовий стан, як бачимо. Всі ці 1.5 роки провокатори, звісно, розповідали про недолугість всієї цієї теми взагалі.
1) у нас таки есть ДРЛО
2) нам дали АИМ 120 (ждем метеоры)
3) Линк 16 уже работает
это очень хорошие события, знаковые, вселяющие надежду на разгром московии