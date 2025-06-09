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Новини Збиття російських Су РФ втратила літак
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Російський Су-35 на Курщині був збитий українським F-16, - Bild

Збиття Су 35 на Курщині. Що відомо про операцію

Україна вперше збила російський Су-35 за допомогою західного винищувача F-16. Це відбулося на Курському напрямку.

Про це пише видання Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Бій відбувся 7 червня над північним сходом України. Українська авіація застосовувала літаки для атак позицій РФ на Сумщині та Курщині.

Водночас росіяни направили в бій Су-35. Проте російський пілот потрапив у засідку. Україна разом із F-16 підняла шведський Saab 340 AEW&C, який виявив російський винищувач за 200-300 км та передав координати пілоту F-16.

Видання зазначає, що -16 випустив ракету AIM-120, яка поцілила у Су-35 поблизу міста Кореневе на Курщині. Пілот встиг катапультуватися, а українські пілоти повернулися на базу без втрат.

Нагадаємо, 7 червня 2025 року Повітряні сили повідомили про збиття російського Су-35 на Курському напрямку, проте деталей надано не було.

Читайте: Уражено літаки РФ, ймовірно МіГ-31 та Су-30/34, на аеродромі Саваслейка, - Генштаб

Автор: 

авіація (4169) росія (66080) знищення (7578) F16 F-16 (689)


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Топ коментарі
+27
плять... навчіться писати заголовки, бо половину своїх підписників вкладете в реанімацію з інфарктом
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09.06.2025 13:42 Відповісти
+17
Про це ще тут писали. А от те, що у збитті приймав участь сааб - приємна несподіванка. Отже шведи дотрималися обіцянки і таки його передали
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09.06.2025 13:43 Відповісти
+13
Дорогі гроші пришліть мені родичі.

Випускникам могилянки мітлу страшно довірити, а вони усі пруться в журналісти.
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09.06.2025 13:45 Відповісти
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плять... навчіться писати заголовки, бо половину своїх підписників вкладете в реанімацію з інфарктом
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09.06.2025 13:42 Відповісти
ПС ЗСУ наочно показали, що то такеє "авіація 4го покоління".
Ну а засрашка наочно показала, як не потрібно використовувати авіацію взагалі, якщо в супротивника розгорнуто і працює "4 покоління".

Бо "4 покоління" - це і є знищення цілей за допомогою літаків ДРЛВ, які набагато далі "бачать" ніж сам літак-носій ракет, та ракет, які отримують цілевказання в "рєал-таймі" від бортового обчислювача, включаючи коригування в залежності від маневрування цілі (інформацію про які літак отримує від власного радару та від літака ДРЛВ або наземних радарів - за це і відповідає "протокол Link 17".

Як бачимо, ЗСУ лише за 1.5 роки змогло вивести на рівень бойової готовності 4 покоління військової винищувальної авіації. Для порівняння - деякі країни НАТО це не змогли зробити за десятиліття.
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09.06.2025 15:17 Відповісти
Про це ще тут писали. А от те, що у збитті приймав участь сааб - приємна несподіванка. Отже шведи дотрималися обіцянки і таки його передали
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09.06.2025 13:43 Відповісти
Дорогі гроші пришліть мені родичі.

Випускникам могилянки мітлу страшно довірити, а вони усі пруться в журналісти.
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09.06.2025 13:45 Відповісти
Використовувати проти кацапських літаків ракету на 120км, тоді як вони літають з ракетами на 300км - ну, таке. Дайте ракети на більшу дальність, жлоби!
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09.06.2025 13:45 Відповісти
Говнарь, у тебя опять зрада?
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09.06.2025 14:28 Відповісти
Немає ракет повітря-повітря на 300 км. - це брехня.
Заявити можно що хочеш - на практиці такого не спостерігали.
Давай посилання.
Максимум 150 км. у кацапів - це стеля. по факту 120 км.
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09.06.2025 14:37 Відповісти
Найбільша зафіксована українськими повітряними силами відстань ураження цілі ракетою Р-37 - 177 км
https://texty.org.ua/articles/109694/adaptaciya-yak-rosijska-armiya-zminylasya-za-chas-viny-z-**********/
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09.06.2025 14:39 Відповісти
Українська "журналістика" це щось феєричне...
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09.06.2025 13:46 Відповісти
Фух! Двійочники.
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09.06.2025 13:47 Відповісти
"Журна.лісти" ще не відійшли від святкування професійного дня?
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09.06.2025 13:47 Відповісти
Профффессора , коли у вас тяма буде заголовок по - людськи написати???
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09.06.2025 13:47 Відповісти
За ТАКИЙ ЗАГОЛОВОК! треба "знімати погони"...чи може просто звільнити "писанку"
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09.06.2025 13:48 Відповісти
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09.06.2025 14:03 Відповісти
Двозначний заголово!
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09.06.2025 13:48 Відповісти
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09.06.2025 13:50 Відповісти
Гвалтувати, не можна кохати або гвалтувати не можна, кохати......
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09.06.2025 13:51 Відповісти
Через анус до зірок !
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09.06.2025 13:52 Відповісти
нарешті виправили заголовок
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09.06.2025 13:55 Відповісти
Заголовок фіфті - фіфті - потрібно вмикати уяву хто кого завалив
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09.06.2025 13:56 Відповісти
Підмет і присудок - це головні члени речення, які утворюють його граматичну основу. Підмет відповідає на питання "хто?" або "що?", вказуючи на предмет, про який говориться в реченні. Присудок відповідає на питання "що робить підмет?" або "який він?", показуючи дію, стан або ознаку підмета.

Російський Су-35(хто?\що? - підмет) на Курщині збив(що рбить?\що зробив? підмет) український F-16 (відносно якого "підмет" зробив дію).
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09.06.2025 14:00 Відповісти
Про шведський літак ДРЛВ ніхто, окрім Більд, не повідомояв. Виглядає на припущення автора допису.
Тому, скоріш за все, інформація про отримання і застосування ЗСУ даного виду озброєння є передчасною.
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09.06.2025 14:02 Відповісти
Навряд чи Більд має доступ до цілком таємної інформації про деталі цієї операції.
Наратив Більда може бути фантазією журналіста, а також (малоімовірно) - інформаційним вкидом для прикриття справжньої бойової операції по знищенню ворожого Су-35.
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09.06.2025 14:47 Відповісти
Це чудово. Треба щоб це стало масовим явищем, щоб п4дли рашиські не могли скидати КАБи !!!
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09.06.2025 14:08 Відповісти
Смерть КАЦАПОФАШИСТАМ, але вже нема ніякого Курського напрямку, є Сумський напрямок.
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09.06.2025 14:10 Відповісти
Напав на Украину подло и втихаря, кацапы твари попали в такую засаду, в какую никто никогда ни попадал. Слава Украине!
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09.06.2025 14:12 Відповісти
Не зрозумію, що для вас не так з заголовком. Чітко ж написано, що був збитий українсьКИМ Ф16
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09.06.2025 14:18 Відповісти
круто, я пам'ятаю, як у 24 році(може в 23), здається, катався такий собі Петріот по Україні й один за одним збивав мирні кацапські літаки..., ех, були часи..., але цей випадок нагадав мені ті славні часи...
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09.06.2025 14:24 Відповісти
американці тоді ледь не вдавилися...
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09.06.2025 14:25 Відповісти
Та не может быть! Ф16 только обещают но не дают! Та дали только такие древние, что с трудом в небо поднимаются! Та ракет дальнобойных нет! Та ракеты наводить некому! Та швед ничего не видит! …
Где вы все, говнометы , месяцами волавшие такой бред?!
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09.06.2025 14:26 Відповісти
линк 16 не было. и если месяцами кто-то волав бред, то это значит месяцами москали кабами закидывали ВСУ безнаказанно, значит чего то да не было дадено.
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09.06.2025 15:24 Відповісти
Деякі країни НАТО і через десятиріччя володіння літаками типу F-16 - не довели свою винищувальну авіацію до кондицій "4го покоління" (яке про надскладний комплекс з ДРЛВ, наземних радарів, каналів зв'язку, носіїв ракет та самих ракет, керованих, а не про конкретні літаки чи характеристики).

ЗСУ знадобилось менше ніж 1.5 роки на виведення комплексу на бойовий стан, як бачимо. Всі ці 1.5 роки провокатори, звісно, розповідали про недолугість всієї цієї теми взагалі.
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09.06.2025 15:32 Відповісти
хорошие новости:
1) у нас таки есть ДРЛО
2) нам дали АИМ 120 (ждем метеоры)
3) Линк 16 уже работает
это очень хорошие события, знаковые, вселяющие надежду на разгром московии
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09.06.2025 15:21 Відповісти
 
 