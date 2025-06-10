Враг наращивает активность на юге, - Силы обороны

Враг наращивает активность на юге, усиливая атаки различными видами оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Тенденция роста обстрелов

Как отмечается, противник увеличил количество ударов, применяя различные виды вооружения. В частности, фиксируется рост количества атак неуправляемыми авиационными ракетами (НАР). Также враг осуществляет концентрированные удары по отдельным городам, используя большое количество БПЛА типа Shahed.

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Обстановка на фронте

"На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 18 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Зеленое Поле, Свободное Поле, Веселое, в направлении Шевченко, Багатира и Запорожья. Силы обороны успешно отбили три вражеские попытки продвинуться вперед на Гуляйпольском направлении вблизи населенного пункта Малиновка.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили шесть вражеских атак в районах Новоандреевки, Степного, Нестерянки и в сторону Павловки", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг пять раз безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

За вчера зафиксировано 354 вражеских обстрелов с использованием более 1510 боеприпасов.

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Обстрелы за сутки

Также отмечается, что в течение минувших суток оккупанты нанесли более 670 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили 392 сброса с БПЛА, использовав 512 боеприпасов.

Средствами ОГВ "Таврія" уничтожено 16 БПЛА типа Shahed.

На южном направлении за минувшие сутки противник нанес 13 авиаударов, применив 13 КАБов. Кроме того, вражеская штурмовая и армейская авиация атаковала 160 НАРами населенные пункты Херсонщины и Запорожья, прилегающие к линии фронта.

От артобстрелов и ударов FPV страдали прифронтовые территориальные громады Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Всего зафиксировано 39 обстрелов по 14 населенным пунктам.

Силы обороны Юга напоминают, что Одесса подверглась массированной атаке вражеских ударных беспилотников. В результате нападения повреждены объекты гражданской инфраструктуры и возникли пожары, есть погибшие и, по меньшей мере, четверо раненых. Разрушены и повреждены жилые дома в центре Одессы.

Также полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи, повреждены кареты скорой помощи. Пострадавших среди персонала нет.

Из-за российской агрессии на Херсонщине 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения.

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Удары по врагу

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы.

За минувшие сутки вражеские потери составили:

- 128 оккупантов;

- 12 артиллерийских систем;

- 23 единицы автомобильной и бронированной техники;

- 7 БПЛА ("Орлан", "Zala", "Supercam", "Сарыч-2");

- 1 станцию РЭБ;

- 1 квадроцикл;

- 1 лодку;

- 1 багги;

- 1 наземный дрон;

- 5 антенн связи;

- 1 комплекс видеонаблюдения Муром-М;

- 3 антенны управления БПЛА;;

- 2 антенны связи;

- 5 мест хранения боеприпасов;

- 3 генератора.

Разрушены:

- 79 укрытий.