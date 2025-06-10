Враг наращивает активность на юге, - Силы обороны
Враг наращивает активность на юге, усиливая атаки различными видами оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
Тенденция роста обстрелов
Как отмечается, противник увеличил количество ударов, применяя различные виды вооружения. В частности, фиксируется рост количества атак неуправляемыми авиационными ракетами (НАР). Также враг осуществляет концентрированные удары по отдельным городам, используя большое количество БПЛА типа Shahed.
Обстановка на фронте
"На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 18 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Зеленое Поле, Свободное Поле, Веселое, в направлении Шевченко, Багатира и Запорожья. Силы обороны успешно отбили три вражеские попытки продвинуться вперед на Гуляйпольском направлении вблизи населенного пункта Малиновка.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили шесть вражеских атак в районах Новоандреевки, Степного, Нестерянки и в сторону Павловки", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг пять раз безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.
За вчера зафиксировано 354 вражеских обстрелов с использованием более 1510 боеприпасов.
Обстрелы за сутки
Также отмечается, что в течение минувших суток оккупанты нанесли более 670 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили 392 сброса с БПЛА, использовав 512 боеприпасов.
Средствами ОГВ "Таврія" уничтожено 16 БПЛА типа Shahed.
На южном направлении за минувшие сутки противник нанес 13 авиаударов, применив 13 КАБов. Кроме того, вражеская штурмовая и армейская авиация атаковала 160 НАРами населенные пункты Херсонщины и Запорожья, прилегающие к линии фронта.
От артобстрелов и ударов FPV страдали прифронтовые территориальные громады Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Всего зафиксировано 39 обстрелов по 14 населенным пунктам.
Силы обороны Юга напоминают, что Одесса подверглась массированной атаке вражеских ударных беспилотников. В результате нападения повреждены объекты гражданской инфраструктуры и возникли пожары, есть погибшие и, по меньшей мере, четверо раненых. Разрушены и повреждены жилые дома в центре Одессы.
Также полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи, повреждены кареты скорой помощи. Пострадавших среди персонала нет.
Из-за российской агрессии на Херсонщине 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения.
Удары по врагу
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы.
За минувшие сутки вражеские потери составили:
- 128 оккупантов;
- 12 артиллерийских систем;
- 23 единицы автомобильной и бронированной техники;
- 7 БПЛА ("Орлан", "Zala", "Supercam", "Сарыч-2");
- 1 станцию РЭБ;
- 1 квадроцикл;
- 1 лодку;
- 1 багги;
- 1 наземный дрон;
- 5 антенн связи;
- 1 комплекс видеонаблюдения Муром-М;
- 3 антенны управления БПЛА;;
- 2 антенны связи;
- 5 мест хранения боеприпасов;
- 3 генератора.
Разрушены:
- 79 укрытий.
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