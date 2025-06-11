Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины: полковника Лапина оставили под домашним арестом
Печерский районный суд города Киева оставил бывшего командира 415-й отдельного стрелкового батальона Илью Лапина под домашним арестом с 23:00 до 5:00 до 20 июля по состоянию здоровья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Прокурор просил о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для Лапина
Однако адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения на личное обязательство.
Суд удовлетворил просьбу прокурора, но разрешил полковнику Лапину посещать больницы для прохождения стационарного лечения.
Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года
Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.
125 бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.
21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харків" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.
22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.
Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
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