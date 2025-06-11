РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10104 посетителя онлайн
Новости Ненадлежащая оборона Харьковщины в мае 2024 года Арест полковника Лапина
370 7

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины: полковника Лапина оставили под домашним арестом

Экс-командир стрелкового батальона Илья Лапин

Печерский районный суд города Киева оставил бывшего командира 415-й отдельного стрелкового батальона Илью Лапина под домашним арестом с 23:00 до 5:00 до 20 июля по состоянию здоровья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Прокурор просил о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для Лапина

Однако адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения на личное обязательство.

Суд удовлетворил просьбу прокурора, но разрешил полковнику Лапину посещать больницы для прохождения стационарного лечения.

Также читайте: Суд оставил экс-командующего ОТГ "Харьков" Галушкина под стражей до 20 июня

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125 бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харків" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отменил домашний арест спонсора террористов "ЛНР" Ефремова

Автор: 

домашний арест (188) мера пресечения (469) Лапин Илья (36)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скліьки ще будуть знущатися з захисників України?
показать весь комментарий
11.06.2025 17:44 Ответить
Що з "неналежній обороною СУМЩИНІ"?!!
показать весь комментарий
11.06.2025 17:45 Ответить
Тут чувака поставили свого зелені,що здавав Луганську область.А він говорить,що ситуація контрольована .Артюха заховали кудись від відповідальності.Винуватих,як завжди нема
показать весь комментарий
11.06.2025 17:53 Ответить
І тільки найвеличніший ні в чому не винен. Святий просто.
показать весь комментарий
11.06.2025 17:47 Ответить
А справи про неналежний захист сумщини,курщини,херсонщини будуть?
показать весь комментарий
11.06.2025 17:49 Ответить
Якщо винен - пониження у званні і командувати ротою чи батальйоном на фронт.Не винен - залиште в спокою...А то якісь домашні арешти,суди місяцями і роками...Так як би не йшла війна...якийсь єврейський підхід до справи,чесно...
показать весь комментарий
11.06.2025 17:49 Ответить
А потім ще відсудить компенсацію, й все затихне, а з бюджета виплатять кошти.
показать весь комментарий
11.06.2025 18:03 Ответить
 
 