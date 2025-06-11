Справа про неналежну оборону Харківщини: полковника Лапіна залишили під домашнім арештом
Печерський районний суд міста Києва залишив колишнього командира 415-й окремого стрілецького батальйону Іллю Лапіна під домашнім арештом з 23:00 до 5:00 до 20 липня через стан здоров'я.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Прокурор просив про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для Лапіна
Однак адвокати клопотали про зміну запобіжного заходу на особисте зобовʼязання.
Суд задовольнив прохання прокурора, але дозволив полковнику Лапіну відвідувати лікарні для проходження стаціонарного лікування.
Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року
Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.
125 бригада ТРО, комбригом якої був Горбенко у 2024 році, висловила йому підтримку і виявила бажання розповісти в суді правду про тогочасні події на Харківщині.
21 січня обвинуваченого в цій же справі екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна арештували на 60 діб із заставою 5 млн грн.
22 січня за бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу розміром 5 мільйонів гривень.
Також 21 січня Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.
Детальніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
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