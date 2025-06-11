Справа про неналежну оборону Харківщини: полковника Лапіна залишили під домашнім арештом

Печерський районний суд міста Києва залишив колишнього командира 415-й окремого стрілецького батальйону Іллю Лапіна під домашнім арештом з 23:00 до 5:00 до 20 липня через стан здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Прокурор просив про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для Лапіна

Однак адвокати клопотали про зміну запобіжного заходу на особисте зобовʼязання.

Суд задовольнив прохання прокурора, але дозволив полковнику Лапіну відвідувати лікарні для проходження стаціонарного лікування.

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Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року

Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.

125 бригада ТРО, комбригом якої був Горбенко у 2024 році, висловила йому підтримку і виявила бажання розповісти в суді правду про тогочасні події на Харківщині.

21 січня обвинуваченого в цій же справі екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна арештували на 60 діб із заставою 5 млн грн.

22 січня за бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу розміром 5 мільйонів гривень.

Також 21 січня Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

Детальніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

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