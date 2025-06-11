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Новини Неналежна оборона Харківщини у травні 2024 року Арешт полковника Лапіна
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Справа про неналежну оборону Харківщини: полковника Лапіна залишили під домашнім арештом

Екскомандир стрілецького батальйону Ілля Лапін

Печерський районний суд міста Києва залишив колишнього командира 415-й окремого стрілецького батальйону Іллю Лапіна під домашнім арештом з 23:00 до 5:00 до 20 липня через стан здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

Прокурор просив про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для Лапіна

Однак адвокати клопотали про зміну запобіжного заходу на особисте зобовʼязання.

Суд задовольнив прохання прокурора, але дозволив полковнику Лапіну відвідувати лікарні для проходження стаціонарного лікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екскомандира 155 бригади Рюмшина залишили під вартою до 20 липня, заставу зменшили до 27 млн грн

Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року

Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.

125 бригада ТРО, комбригом якої був Горбенко у 2024 році, висловила йому підтримку і виявила бажання розповісти в суді правду про тогочасні події на Харківщині.

21 січня обвинуваченого в цій же справі екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна арештували на 60 діб із заставою 5 млн грн.

22 січня за бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу розміром 5 мільйонів гривень.

Також 21 січня Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

Детальніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд залишив екскомандувача ОТУ "Харків" Галушкіна під вартою до 20 червня

Автор: 

домашній арешт (197) запобіжний захід (500) Лапін Ілля (36)


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Скліьки ще будуть знущатися з захисників України?
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11.06.2025 17:44 Відповісти
Що з "неналежній обороною СУМЩИНІ"?!!
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11.06.2025 17:45 Відповісти
Тут чувака поставили свого зелені,що здавав Луганську область.А він говорить,що ситуація контрольована .Артюха заховали кудись від відповідальності.Винуватих,як завжди нема
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11.06.2025 17:53 Відповісти
І тільки найвеличніший ні в чому не винен. Святий просто.
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11.06.2025 17:47 Відповісти
А справи про неналежний захист сумщини,курщини,херсонщини будуть?
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11.06.2025 17:49 Відповісти
Якщо винен - пониження у званні і командувати ротою чи батальйоном на фронт.Не винен - залиште в спокою...А то якісь домашні арешти,суди місяцями і роками...Так як би не йшла війна...якийсь єврейський підхід до справи,чесно...
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11.06.2025 17:49 Відповісти
А потім ще відсудить компенсацію, й все затихне, а з бюджета виплатять кошти.
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11.06.2025 18:03 Відповісти
А того, хто не попередив українців про початок війни, не судять?
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11.06.2025 18:32 Відповісти
Керівнику ОВА Харківщини (який повинен був підготувати захисні/оборонні споруди) звинувачення є (призначенець ЗЕ! не може бути винним)? Якщо це повинні були робити військові (в чому великі сумніви), то який підрозділ інженерних військ був відряджений для виконання цих робіт (Сирський, то вже твоє, а не Банкової)? Яким чином дорога Харків-Вовчанськ будувалась, аж гай шумів, а оборонні споруди коло того ж Вовчанська ні - бо занадто ризиковано через обстріли?
На московитський це все описане у Крилова: "Ти вінават ліш тєм, что хочєтся мнє кушать! Сказал і в тьомний лєс ягньонка уволок."
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11.06.2025 18:36 Відповісти
 
 