Зеленский встретился с премьером Греции Мицотакисом, обсудили усиление энергетической безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Одессе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Об этом говорится в телеграм-канале главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Собеседники говорили о работе ради приближения мира, давлении на Россию, чтобы заставить ее завершить войну, о потребностях нашей защиты, восстановлении.
"Многое можем сделать вместе в инфраструктуре, усилении энергетической безопасности и для улучшения транспортных связей в нашем регионе. Будем реализовывать. Греция среди наших надежных друзей. Спасибо за последовательную поддержку нашего народа и участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа", - рассказал Зеленский.
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невже знайшов притулок для зрадників україни?
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Росіяни розказали, як визначили місце секретних підземних цехів по виробництву українських безпілотників, вони подивилися фото та відео звідти з Зеленським, а потім в пошуку знайшли фото "бункер Большевик" і нанесли туди удари, які призвели до масштабної детонації.
Шок. «Зеленський засвітив локацію підземного заводу, де збираються українські дрони.
В результаті, 6 червня Росія завдала удару по заводу.
З'ясувалося, що ЗЕ зробив презентацію та нагородження на заводі "Більшовик" у Києві.
В інтернеті у відкритому доступі є фотографії бомбосховища Більшовика.
Простим аналізом відео Зеленського вдалося з'ясувати - що дрони збираються на Більшовику. Завод розгромлений, загинули люди. Ось такий керівник держави». - підсанкційний Ростислав Шапошніков.
А чого всі мовчать?
Ох і члєнограй …