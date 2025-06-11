Зеленский встретился с премьером Греции Мицотакисом, обсудили усиление энергетической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Одессе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Об этом говорится в телеграм-канале главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники говорили о работе ради приближения мира, давлении на Россию, чтобы заставить ее завершить войну, о потребностях нашей защиты, восстановлении.

"Многое можем сделать вместе в инфраструктуре, усилении энергетической безопасности и для улучшения транспортных связей в нашем регионе. Будем реализовывать. Греция среди наших надежных друзей. Спасибо за последовательную поддержку нашего народа и участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа", - рассказал Зеленский.

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