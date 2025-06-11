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Новости Саммит Украина - Юго-Восточная Европа
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Зеленский встретился с премьером Греции Мицотакисом, обсудили усиление энергетической безопасности

Зеленский и Мицотакис

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Одессе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Об этом говорится в телеграм-канале главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники говорили о работе ради приближения мира, давлении на Россию, чтобы заставить ее завершить войну, о потребностях нашей защиты, восстановлении.

"Многое можем сделать вместе в инфраструктуре, усилении энергетической безопасности и для улучшения транспортных связей в нашем регионе. Будем реализовывать. Греция среди наших надежных друзей. Спасибо за последовательную поддержку нашего народа и участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа", - рассказал Зеленский.

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Автор: 

Греция (728) Зеленский Владимир (20906)


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11.06.2025 20:23 Ответить
я так розумію, зе!поц, в україні вже не з'являється?
невже знайшов притулок для зрадників україни?
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11.06.2025 20:25 Ответить
Ну шо це безтолкове чмо може обговорювати. Ішак імітує свою так - би мовити "діяльність", від якої повний нуль.
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11.06.2025 20:37 Ответить
Грецькі танкери перевозять третину кацапської нафти, бо порядні країни на це не сильно ведуться. Отже для греків кацапська терористична війна - мати рідна. Але для Віслюка це друзі - на всю його дурну зелену макітру.
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11.06.2025 20:41 Ответить
Євро Майдан
https://www.facebook.com/share/p/1Ja5wbXKgp/

Росіяни розказали, як визначили місце секретних підземних цехів по виробництву українських безпілотників, вони подивилися фото та відео звідти з Зеленським, а потім в пошуку знайшли фото "бункер Большевик" і нанесли туди удари, які призвели до масштабної детонації.

Шок. «Зеленський засвітив локацію підземного заводу, де збираються українські дрони.

В результаті, 6 червня Росія завдала удару по заводу.

З'ясувалося, що ЗЕ зробив презентацію та нагородження на заводі "Більшовик" у Києві.

В інтернеті у відкритому доступі є фотографії бомбосховища Більшовика.

Простим аналізом відео Зеленського вдалося з'ясувати - що дрони збираються на Більшовику. Завод розгромлений, загинули люди. Ось такий керівник держави». - підсанкційний Ростислав Шапошніков.

А чого всі мовчать?
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11.06.2025 21:13 Ответить
Мабуть, вони, десь під Сумами зустрічалися, щоб показати гостю, реальну енергетичну безпеку, яку зеленський готував, щоденно, з 2019 року, з коломойським і Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ?!?!
Ох і члєнограй …
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11.06.2025 21:18 Ответить
 
 