УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10674 відвідувача онлайн
Новини Саміт Україна-Південно-Східна Європа
318 8

Зеленський зустрівся з прем’єром Греції Міцотакісом: обговорили посилення енергетичної безпеки

Зеленський та Міцотакіс

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Одесі з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Про це йдеться в телеграм-каналі глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники говорили про роботу заради наближення миру, тиск на Росію, щоб змусити її завершити війну, про потреби нашого захисту, відбудову. 

"Багато можемо зробити разом в інфраструктурі, посиленні енергетичної безпеки та для покращення транспортних звʼязків у нашому регіоні. Будемо реалізовувати. Греція серед наших надійних друзів. Дякую за послідовну підтримку нашого народу та участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа", - розповів Зеленський.

Читайте: Сербія готова відновити одне-два українських міста або невеликий регіон, - Вучич

Автор: 

Греція (606) Зеленський Володимир (24391)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.06.2025 20:23 Відповісти
я так розумію, зе!поц, в україні вже не з'являється?
невже знайшов притулок для зрадників україни?
показати весь коментар
11.06.2025 20:25 Відповісти
Ну шо це безтолкове чмо може обговорювати. Ішак імітує свою так - би мовити "діяльність", від якої повний нуль.
показати весь коментар
11.06.2025 20:37 Відповісти
Грецькі танкери перевозять третину кацапської нафти, бо порядні країни на це не сильно ведуться. Отже для греків кацапська терористична війна - мати рідна. Але для Віслюка це друзі - на всю його дурну зелену макітру.
показати весь коментар
11.06.2025 20:41 Відповісти
Євро Майдан
https://www.facebook.com/share/p/1Ja5wbXKgp/

Росіяни розказали, як визначили місце секретних підземних цехів по виробництву українських безпілотників, вони подивилися фото та відео звідти з Зеленським, а потім в пошуку знайшли фото "бункер Большевик" і нанесли туди удари, які призвели до масштабної детонації.

Шок. «Зеленський засвітив локацію підземного заводу, де збираються українські дрони.

В результаті, 6 червня Росія завдала удару по заводу.

З'ясувалося, що ЗЕ зробив презентацію та нагородження на заводі "Більшовик" у Києві.

В інтернеті у відкритому доступі є фотографії бомбосховища Більшовика.

Простим аналізом відео Зеленського вдалося з'ясувати - що дрони збираються на Більшовику. Завод розгромлений, загинули люди. Ось такий керівник держави». - підсанкційний Ростислав Шапошніков.

А чого всі мовчать?
показати весь коментар
11.06.2025 21:13 Відповісти
Детонація чого, телепню?
показати весь коментар
11.06.2025 21:40 Відповісти
Мабуть, вони, десь під Сумами зустрічалися, щоб показати гостю, реальну енергетичну безпеку, яку зеленський готував, щоденно, з 2019 року, з коломойським і Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ?!?!
Ох і члєнограй …
показати весь коментар
11.06.2025 21:18 Відповісти
чего ты мои бабки вынюхиваешь, чмо зелёное?
показати весь коментар
11.06.2025 21:46 Відповісти
 
 