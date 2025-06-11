Зеленський зустрівся з прем’єром Греції Міцотакісом: обговорили посилення енергетичної безпеки
Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Одесі з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
Про це йдеться в телеграм-каналі глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовники говорили про роботу заради наближення миру, тиск на Росію, щоб змусити її завершити війну, про потреби нашого захисту, відбудову.
"Багато можемо зробити разом в інфраструктурі, посиленні енергетичної безпеки та для покращення транспортних звʼязків у нашому регіоні. Будемо реалізовувати. Греція серед наших надійних друзів. Дякую за послідовну підтримку нашого народу та участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа", - розповів Зеленський.
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невже знайшов притулок для зрадників україни?
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Росіяни розказали, як визначили місце секретних підземних цехів по виробництву українських безпілотників, вони подивилися фото та відео звідти з Зеленським, а потім в пошуку знайшли фото "бункер Большевик" і нанесли туди удари, які призвели до масштабної детонації.
Шок. «Зеленський засвітив локацію підземного заводу, де збираються українські дрони.
В результаті, 6 червня Росія завдала удару по заводу.
З'ясувалося, що ЗЕ зробив презентацію та нагородження на заводі "Більшовик" у Києві.
В інтернеті у відкритому доступі є фотографії бомбосховища Більшовика.
Простим аналізом відео Зеленського вдалося з'ясувати - що дрони збираються на Більшовику. Завод розгромлений, загинули люди. Ось такий керівник держави». - підсанкційний Ростислав Шапошніков.
А чого всі мовчать?
Ох і члєнограй …