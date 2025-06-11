Зеленський зустрівся з прем’єром Греції Міцотакісом: обговорили посилення енергетичної безпеки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Одесі з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Про це йдеться в телеграм-каналі глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники говорили про роботу заради наближення миру, тиск на Росію, щоб змусити її завершити війну, про потреби нашого захисту, відбудову.

"Багато можемо зробити разом в інфраструктурі, посиленні енергетичної безпеки та для покращення транспортних звʼязків у нашому регіоні. Будемо реалізовувати. Греція серед наших надійних друзів. Дякую за послідовну підтримку нашого народу та участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа", - розповів Зеленський.

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