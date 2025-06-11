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Новости Ситуация на фронте
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Украинские защитники наносят удары высокоточными авиабомбами GBU-39 по позициям россиян на Курщине. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла точечный удар по расположению российских военных в селе Кульбаки Курской области. По предварительным данным, на позиции врага было сброшено четыре высокоточные авиабомбы GBU-39, что привело к значительным потерям среди личного состава и техники армии РФ.

Село Кульбаки, расположенное в приграничной Курской области, последние месяцы использовалось как место ротации и накопления личного состава и боеприпасов, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Наши бойцы атаковали 2 российские РСЗО "Град", пункт управления БПЛА, пушку, 4 грузовика и 5 автомобилей. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2857) армия РФ (19725) уничтожение (7288)


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Топ комментарии
+24
Ух ти! Як гарно!
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11.06.2025 22:27 Ответить
+18
От би так по кремлю.
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11.06.2025 22:44 Ответить
+12
Яка гарна бімба👍💀🐷
Та якісна доставка🤗
"Патерь НЄТ" скаже русня😎
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11.06.2025 22:30 Ответить
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Ух ти! Як гарно!
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11.06.2025 22:27 Ответить
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11.06.2025 22:28 Ответить
Яка гарна бімба👍💀🐷
Та якісна доставка🤗
"Патерь НЄТ" скаже русня😎
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11.06.2025 22:30 Ответить
Це там, де за словами норкіна поранено 7 охоронців "мирного дому відпочинку"?
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11.06.2025 22:30 Ответить
7?Доба-три? ото там відпочинок...
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11.06.2025 22:36 Ответить
бажаю бачити таким кожне місто та село кацапії - як цей "мирний будинок відпочинку".

дякую.
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12.06.2025 09:37 Ответить
У накобздона є вільні тікети!!! Знайди свою ГБУ!!!
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11.06.2025 22:34 Ответить
Добре. Аби так оркам і на запорізькому напрямку накидали.
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11.06.2025 22:34 Ответить
Цікава задумка архитектора по зміні дизайну
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11.06.2025 22:41 Ответить
От би так по кремлю.
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11.06.2025 22:44 Ответить
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12.06.2025 09:35 Ответить
Закульбачили московитів у лігві.
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11.06.2025 22:48 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/vmMDbFyDNlU?feature=share
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11.06.2025 22:50 Ответить
чим більше кацапів сдохне тим скоріш буде мир
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11.06.2025 23:26 Ответить
- А кто в домике живёт?
- А в домике уже никто не живёт. Да и домика-то уже нет.
- Ай-я-яй...
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11.06.2025 23:28 Ответить
Оце розбурхали курятник, тільки пір'я в усі боки розлетілось.
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11.06.2025 23:42 Ответить
Нашим воїнам респект 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️
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11.06.2025 23:43 Ответить
Кацапські самки у захваті, це ж скільки добра огребуть за своїх ваньок, буде за що з ахметом бухати... Та заодно і ахметку легалізувати на заздрість сусідкам...
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12.06.2025 08:50 Ответить
Зниклим безвісти гроші не виплачують
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12.06.2025 09:34 Ответить
 
 