Українські захисники завдають ударів високоточними авіабомбами GBU-39 по позиціях росіян в Курській області. ВIДЕО

Українська авіація завдала точкового удару по розташуванню російських військових у селі Кульбаки Курської області. За попередніми даними, на позиції ворога було скинуто чотири високоточні авіабомби GBU-39, що призвело до значних втрат серед особового складу та техніки армії РФ.

Село Кульбаки, розташоване у прикордонній Курській області, останні місяці використовувалося як місце ротації та накопичення особового складу та боєприпасів, передає Цензор.НЕТ.

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