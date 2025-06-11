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Українські захисники завдають ударів високоточними авіабомбами GBU-39 по позиціях росіян в Курській області. ВIДЕО
Українська авіація завдала точкового удару по розташуванню російських військових у селі Кульбаки Курської області. За попередніми даними, на позиції ворога було скинуто чотири високоточні авіабомби GBU-39, що призвело до значних втрат серед особового складу та техніки армії РФ.
Село Кульбаки, розташоване у прикордонній Курській області, останні місяці використовувалося як місце ротації та накопичення особового складу та боєприпасів, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+25 ПравдаЛюбка
показати весь коментар11.06.2025 22:27 Відповісти Посилання
+19 Luka Lukich #363772
показати весь коментар11.06.2025 22:44 Відповісти Посилання
+12 Tio Ugx
показати весь коментар11.06.2025 22:30 Відповісти Посилання
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