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Новини Ситуація на фронті
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Українські захисники завдають ударів високоточними авіабомбами GBU-39 по позиціях росіян в Курській області. ВIДЕО

Українська авіація завдала точкового удару по розташуванню російських військових у селі Кульбаки Курської області. За попередніми даними, на позиції ворога було скинуто чотири високоточні авіабомби GBU-39, що призвело до значних втрат серед особового складу та техніки армії РФ.

Село Кульбаки, розташоване у прикордонній Курській області, останні місяці використовувалося як місце ротації та накопичення особового складу та боєприпасів, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Наші бійці атакували 2 російські РСЗВ "Град", пункт управління БПЛА, гармату, 4 вантажівки та 5 автівок. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4175) армія рф (17876) знищення (7600)


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Топ коментарі
+25
Ух ти! Як гарно!
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11.06.2025 22:27 Відповісти
+19
От би так по кремлю.
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11.06.2025 22:44 Відповісти
+12
Яка гарна бімба👍💀🐷
Та якісна доставка🤗
"Патерь НЄТ" скаже русня😎
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11.06.2025 22:30 Відповісти
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Ух ти! Як гарно!
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11.06.2025 22:27 Відповісти
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11.06.2025 22:28 Відповісти
Яка гарна бімба👍💀🐷
Та якісна доставка🤗
"Патерь НЄТ" скаже русня😎
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11.06.2025 22:30 Відповісти
Це там, де за словами норкіна поранено 7 охоронців "мирного дому відпочинку"?
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11.06.2025 22:30 Відповісти
7?Доба-три? ото там відпочинок...
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11.06.2025 22:36 Відповісти
бажаю бачити таким кожне місто та село кацапії - як цей "мирний будинок відпочинку".

дякую.
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12.06.2025 09:37 Відповісти
У накобздона є вільні тікети!!! Знайди свою ГБУ!!!
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11.06.2025 22:34 Відповісти
Добре. Аби так оркам і на запорізькому напрямку накидали.
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11.06.2025 22:34 Відповісти
Цікава задумка архитектора по зміні дизайну
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11.06.2025 22:41 Відповісти
От би так по кремлю.
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11.06.2025 22:44 Відповісти
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12.06.2025 09:35 Відповісти
Закульбачили московитів у лігві.
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11.06.2025 22:48 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/vmMDbFyDNlU?feature=share
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11.06.2025 22:50 Відповісти
чим більше кацапів сдохне тим скоріш буде мир
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11.06.2025 23:26 Відповісти
- А кто в домике живёт?
- А в домике уже никто не живёт. Да и домика-то уже нет.
- Ай-я-яй...
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11.06.2025 23:28 Відповісти
Оце розбурхали курятник, тільки пір'я в усі боки розлетілось.
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11.06.2025 23:42 Відповісти
Нашим воїнам респект 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️
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11.06.2025 23:43 Відповісти
Кацапські самки у захваті, це ж скільки добра огребуть за своїх ваньок, буде за що з ахметом бухати... Та заодно і ахметку легалізувати на заздрість сусідкам...
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12.06.2025 08:50 Відповісти
Зниклим безвісти гроші не виплачують
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12.06.2025 09:34 Відповісти
 
 