Экс-командующему ОТГ "Харьков" Галушкину изменили меру пресечения на домашний арест

Киевский апелляционный суд принял изменение меры пресечения для бывшего командующего оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрия Галушкина - с содержания под стражей на домашний арест.

Об этом Радио Свобода сообщил его адвокат Дмитрий Круговой, информирует Цензор.НЕТ.

Генерал Галушкин 11 июня вышел из СИЗО.

Также читайте: Суд оставил экс-командующего ОТГ "Харьков" Галушкина под стражей до 20 июня

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125 бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харків" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

4 апреля суд оставил экс-командира ОТГ "Харьков" Галушкина под стражей до 22 апреля. А бывшему командиру 415 отдельного стрелкового батальона Илье Лапину изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.