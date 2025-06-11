Экс-командующему ОТГ "Харьков" Галушкину изменили меру пресечения на домашний арест
Киевский апелляционный суд принял изменение меры пресечения для бывшего командующего оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрия Галушкина - с содержания под стражей на домашний арест.
Об этом Радио Свобода сообщил его адвокат Дмитрий Круговой, информирует Цензор.НЕТ.
Генерал Галушкин 11 июня вышел из СИЗО.
Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года
Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.
125 бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.
21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харків" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.
22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.
Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
4 апреля суд оставил экс-командира ОТГ "Харьков" Галушкина под стражей до 22 апреля. А бывшему командиру 415 отдельного стрелкового батальона Илье Лапину изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.
Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
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