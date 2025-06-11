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Новости Арест генералов Ненадлежащая оборона Харьковщины в мае 2024 года
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Экс-командующему ОТГ "Харьков" Галушкину изменили меру пресечения на домашний арест

генерал Галушкин

Киевский апелляционный суд принял изменение меры пресечения для бывшего командующего оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрия Галушкина - с содержания под стражей на домашний арест.

Об этом Радио Свобода сообщил его адвокат Дмитрий Круговой, информирует Цензор.НЕТ.

Генерал Галушкин 11 июня вышел из СИЗО.

Генерал Галушкин вышел из СИЗО

Также читайте: Суд оставил экс-командующего ОТГ "Харьков" Галушкина под стражей до 20 июня

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125 бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харків" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

4 апреля суд оставил экс-командира ОТГ "Харьков" Галушкина под стражей до 22 апреля. А бывшему командиру 415 отдельного стрелкового батальона Илье Лапину изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Автор: 

суд (25146) Галушкин Юрий (41)


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11.06.2025 23:53 Ответить
Це той генерал, який командував ТРО, та вийшов на кордон з кацапією на Харківщині весною 2022 року. Таких генералів не хватає у Генштабі, ось тому зрадна влада держить його під арештом.
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12.06.2025 00:24 Ответить
 
 