Екскомандувачу ОТУ "Харків" Галушкіну змінили запобіжний захід на домашній арешт
Київський апеляційний суд ухвалив зміну запобіжного заходу для колишнього командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрія Галушкіна – з тримання під вартою на домашній арешт.
Про це Радіо Свобода повідомив його адвокат Дмитро Круговий, інформує Цензор.НЕТ.
Генерал Галушкін 11 червня вийшов із СІЗО.
Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року
Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.
125 бригада ТРО, комбригом якої був Горбенко у 2024 році, висловила йому підтримку і виявила бажання розповісти в суді правду про тогочасні події на Харківщині.
21 січня обвинуваченого в цій же справі екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна арештували на 60 діб із заставою 5 млн грн.
22 січня за бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу розміром 5 мільйонів гривень.
Також 21 січня Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.
4 квітня суд залишив екскомандувача ОТУ "Харків" Галушкіна під вартою до 22 квітня. А колишньому командиру 415 окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.
Детальніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це все , що вам треба знати ...