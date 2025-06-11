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Новини Арешт генералів Неналежна оборона Харківщини у травні 2024 року
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Екскомандувачу ОТУ "Харків" Галушкіну змінили запобіжний захід на домашній арешт

генерал Галушкін

Київський апеляційний суд ухвалив зміну запобіжного заходу для колишнього командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрія Галушкіна – з тримання під вартою на домашній арешт.

Про це Радіо Свобода повідомив його адвокат Дмитро Круговий, інформує Цензор.НЕТ.

Генерал Галушкін 11 червня вийшов із СІЗО.

генерал Галушкін вийшов із СІЗО

Також читайте: Суд залишив екскомандувача ОТУ "Харків" Галушкіна під вартою до 20 червня

Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року

Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.

125 бригада ТРО, комбригом якої був Горбенко у 2024 році, висловила йому підтримку і виявила бажання розповісти в суді правду про тогочасні події на Харківщині.

21 січня обвинуваченого в цій же справі екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна арештували на 60 діб із заставою 5 млн грн.

22 січня за бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу розміром 5 мільйонів гривень.

Також 21 січня Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

4 квітня суд залишив екскомандувача ОТУ "Харків" Галушкіна під вартою до 22 квітня. А колишньому командиру 415 окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Детальніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Автор: 

суд (11747) Галушкін Юрій (45)


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11.06.2025 23:53 Відповісти
Це той генерал, який командував ТРО, та вийшов на кордон з кацапією на Харківщині весною 2022 року. Таких генералів не хватає у Генштабі, ось тому зрадна влада держить його під арештом.
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12.06.2025 00:24 Відповісти
Схоже тепер шукатимуть нову жертву за провал оборони на Сумщині...нєобучаємі...
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12.06.2025 00:37 Відповісти
 
 