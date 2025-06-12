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Новости Обстрел Харькова
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Ночная атака на Харьков: три района оказались под ударами, 11 попаданий, по меньшей мере 12 пострадавших, среди них - 4 ребенка. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 12 июня российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков "шахедами". Под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

"12 человек получили травмы различной степени тяжести, среди которых 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, 16-летняя и 17-летняя девушки", - отметил Синегубов.

В Шевченковском районе зафиксировано попадание в землю на территории учебного заведения. В результате обстрела вспыхнула трава и мусор. Повреждено остекление многоэтажного жилого дома.

Также зафиксировано попадание БпЛА типа "Герань-2" в землю. Повреждено остекление 3-х многоквартирных жилых домов.

В результате падения обломков вражеского беспилотника горела трава на площади 100 м.кв.

В Слободском районе в результате обстрела загорелся магазин на площади 200 м.кв. Повреждено здание магазина.

В результате попадания БпЛА возле жилой многоэтажки в Салтовском районе вспыхнули гражданские машины. Также поврежден фасад многоэтажного здания. Также зафиксировано попадание БпЛА в крышу технического этажа 9-этажного жилого здания. Вспыхнул пожар.

На крыше складского помещения обнаружен неразорвавшийся БпЛА.

"Службы работали всю ночь и сейчас продолжают ликвидацию последствий", - рассказал Терехов.

Харьков
Харьков

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне снова атакуют Харьков беспилотниками, - Терехов

Автор: 

обстрел (27961) Харьков (7597) Харьковская область (1113) Харьковский район (367)


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Топ комментарии
+7
Шось вже не хоче зелідор проводити ставку в Харькові...а шо таке?.....обісралися скоти і ждуть новин з штатів ,що там ФБР нариють в гаджетах портнова....
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12.06.2025 06:28 Ответить
+2
Та невже ж немає ніякої протидії????
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12.06.2025 07:20 Ответить
+1
З Харковом така біда тому, що Білгород досі не знесен з лиця землі. А цей Білгород по розміру, як Салтівка (район Харкова).
Саботажем займається нелигітимний президент зеленський, який в змові з путіним, трампом і світовою мафією зацікавлени продовжувати війну, і знищувати українців.
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12.06.2025 07:29 Ответить
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Шось вже не хоче зелідор проводити ставку в Харькові...а шо таке?.....обісралися скоти і ждуть новин з штатів ,що там ФБР нариють в гаджетах портнова....
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12.06.2025 06:28 Ответить
Та невже ж немає ніякої протидії????
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12.06.2025 07:20 Ответить
З Харковом така біда тому, що Білгород досі не знесен з лиця землі. А цей Білгород по розміру, як Салтівка (район Харкова).
Саботажем займається нелигітимний президент зеленський, який в змові з путіним, трампом і світовою мафією зацікавлени продовжувати війну, і знищувати українців.
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12.06.2025 07:29 Ответить
Ракетні позиції ЗА бєлгородом.
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12.06.2025 08:16 Ответить
Ось і добре, легше буде Білгород нищити. А поім і по позиціям.
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12.06.2025 08:19 Ответить
Кацапи запускають шахеди та каби по Харкову з дахів багатоповерхівок бєлгорода ?
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12.06.2025 08:22 Ответить
Та пох#ю звідки вони запускають - головне, щоб вони точно знали, що в будь який момент вони залишатся без квартири і без родичей.
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12.06.2025 08:27 Ответить
Від того що вони там будуть знати - х#йлу ана холодно, ані спекотно-йому насрати на тих бєлгородян.
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12.06.2025 08:30 Ответить
А в 24-етажці на Салтівці, по якій вдарили рашисти, теж була замаскована наша ракетна позиція? Якщо ідіот - то це надовго! Від себе додам - назавжди!
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12.06.2025 08:23 Ответить
Як насрати? Ось тоді і побачим, як їм буде насрати. А нам зробити з Білгорода карантинну зону буде дуже хорошо.
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12.06.2025 08:34 Ответить
 
 