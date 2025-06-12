Ночная атака на Харьков: три района оказались под ударами, 11 попаданий, по меньшей мере 12 пострадавших, среди них - 4 ребенка. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 12 июня российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков "шахедами". Под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

"12 человек получили травмы различной степени тяжести, среди которых 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, 16-летняя и 17-летняя девушки", - отметил Синегубов.

В Шевченковском районе зафиксировано попадание в землю на территории учебного заведения. В результате обстрела вспыхнула трава и мусор. Повреждено остекление многоэтажного жилого дома.

Также зафиксировано попадание БпЛА типа "Герань-2" в землю. Повреждено остекление 3-х многоквартирных жилых домов.

В результате падения обломков вражеского беспилотника горела трава на площади 100 м.кв.

В Слободском районе в результате обстрела загорелся магазин на площади 200 м.кв. Повреждено здание магазина.

В результате попадания БпЛА возле жилой многоэтажки в Салтовском районе вспыхнули гражданские машины. Также поврежден фасад многоэтажного здания. Также зафиксировано попадание БпЛА в крышу технического этажа 9-этажного жилого здания. Вспыхнул пожар.

На крыше складского помещения обнаружен неразорвавшийся БпЛА.

"Службы работали всю ночь и сейчас продолжают ликвидацию последствий", - рассказал Терехов.





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