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Новини Обстріл Харкова
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Нічна атака на Харків: три райони опинились під ударами, 11 влучань, 17 постраждалих, серед них - 4 дитини (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 12 червня російські загарбники вкотре атакували Харків "шахедами". Під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки, інфраструктура. Пошкоджено десятки автівок, вибиті шибки в школах і будинках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

"12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед яких 2-річний хлопчик, 12-річна дівчинка, 16-річна та 17-річна дівчини", - зазначив Синєгубов.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання в землю на території навчального закладу. Внаслідок обстрілу спалахнула трава та сміття. Пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку.

Також зафіксовано влучання БпЛА типу "Герань-2" в землю. Пошкоджено скління 3-х багатоквартирних житлових будинків.

Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника горіла трава на площі 100 м.кв.

У Слобідському районі внаслідок обстрілу спалахнув магазин на площі 200 м.кв. Пошкоджено будівлю магазину.

Внаслідок влучання БпЛА біля житлової багатоповерхівки у Салтівському районі спалахнули цивільні автівки. Також пошкоджено фасад багатоповерхової будівлі. Також зафіксовано влучання БпЛА в дах технічного поверху 9-поверхової житлової будівлі. Спалахнула пожежа.

На даху складського приміщення виявлено нерозірваний БпЛА.

"Служби працювали всю ніч і зараз продовжують ліквідацію наслідків", - розповів Терехов.

Оновлення 

За даними Харківської обласної прокуратури ворог завдавав ударів з  1:40 до 3:10. Кількість постраждалих зросла до 16. 

"Наймолодший потерпілий — хлопчик, якому два роки. З пораненням його доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Станом на 9:15 кількість постраждалих зросла до 17, повідомили у поліції області 

Харків
Харків

Харків
Харків
Харків
Харків
Харків

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни знову атакують Харків безпілотниками, - Терехов

Автор: 

обстріл (29282) Харків (5716) Харківська область (1134) Харківський район (369)


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Топ коментарі
+7
Шось вже не хоче зелідор проводити ставку в Харькові...а шо таке?.....обісралися скоти і ждуть новин з штатів ,що там ФБР нариють в гаджетах портнова....
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12.06.2025 06:28 Відповісти
+2
Та невже ж немає ніякої протидії????
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12.06.2025 07:20 Відповісти
+1
З Харковом така біда тому, що Білгород досі не знесен з лиця землі. А цей Білгород по розміру, як Салтівка (район Харкова).
Саботажем займається нелигітимний президент зеленський, який в змові з путіним, трампом і світовою мафією зацікавлени продовжувати війну, і знищувати українців.
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12.06.2025 07:29 Відповісти
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Шось вже не хоче зелідор проводити ставку в Харькові...а шо таке?.....обісралися скоти і ждуть новин з штатів ,що там ФБР нариють в гаджетах портнова....
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12.06.2025 06:28 Відповісти
Та невже ж немає ніякої протидії????
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12.06.2025 07:20 Відповісти
З Харковом така біда тому, що Білгород досі не знесен з лиця землі. А цей Білгород по розміру, як Салтівка (район Харкова).
Саботажем займається нелигітимний президент зеленський, який в змові з путіним, трампом і світовою мафією зацікавлени продовжувати війну, і знищувати українців.
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12.06.2025 07:29 Відповісти
Ракетні позиції ЗА бєлгородом.
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12.06.2025 08:16 Відповісти
Ось і добре, легше буде Білгород нищити. А поім і по позиціям.
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12.06.2025 08:19 Відповісти
Кацапи запускають шахеди та каби по Харкову з дахів багатоповерхівок бєлгорода ?
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12.06.2025 08:22 Відповісти
Та пох#ю звідки вони запускають - головне, щоб вони точно знали, що в будь який момент вони залишатся без квартири і без родичей.
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12.06.2025 08:27 Відповісти
Від того що вони там будуть знати - х#йлу ана холодно, ані спекотно-йому насрати на тих бєлгородян.
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12.06.2025 08:30 Відповісти
А в 24-етажці на Салтівці, по якій вдарили рашисти, теж була замаскована наша ракетна позиція? Якщо ідіот - то це надовго! Від себе додам - назавжди!
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12.06.2025 08:23 Відповісти
Як насрати? Ось тоді і побачим, як їм буде насрати. А нам зробити з Білгорода карантинну зону буде дуже хорошо.
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12.06.2025 08:34 Відповісти
Треба ЛІДОРа та Єрмака переселити в Харків ... я вже давно помітив - де , навіть на "нулі", з'являється ця парочка, так мацковити з переляку одразу припиняють обстріли і поновлюють тільки тоді, коли ЛІДОР з Єрмаком назнімають поЦріотичних відосиків та поїдуть назад в Київ. Єрмак - надійніше за батарею Петріот ! Треба Єрмака поселити в Харкові , та й ЛІДОР нехай Ставки там проводить кожного дня ... бо мацковити не будуть бити по Верховному Резиденту та його Потужному Даху!
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12.06.2025 10:10 Відповісти
Кажуть, що нема поганих народів, а є погані і хороші люди в народах.

На прикладі московитів це твердження повністю спростовується. Московити вцілому явно поганий народ, але в ньому присутні і хороші люди, яких явна меншість.
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12.06.2025 10:15 Відповісти
 
 