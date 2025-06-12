Нічна атака на Харків: три райони опинились під ударами, 11 влучань, 17 постраждалих, серед них - 4 дитини (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти 12 червня російські загарбники вкотре атакували Харків "шахедами". Під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки, інфраструктура. Пошкоджено десятки автівок, вибиті шибки в школах і будинках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.
"12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед яких 2-річний хлопчик, 12-річна дівчинка, 16-річна та 17-річна дівчини", - зазначив Синєгубов.
У Шевченківському районі зафіксовано влучання в землю на території навчального закладу. Внаслідок обстрілу спалахнула трава та сміття. Пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку.
Також зафіксовано влучання БпЛА типу "Герань-2" в землю. Пошкоджено скління 3-х багатоквартирних житлових будинків.
Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника горіла трава на площі 100 м.кв.
У Слобідському районі внаслідок обстрілу спалахнув магазин на площі 200 м.кв. Пошкоджено будівлю магазину.
Внаслідок влучання БпЛА біля житлової багатоповерхівки у Салтівському районі спалахнули цивільні автівки. Також пошкоджено фасад багатоповерхової будівлі. Також зафіксовано влучання БпЛА в дах технічного поверху 9-поверхової житлової будівлі. Спалахнула пожежа.
На даху складського приміщення виявлено нерозірваний БпЛА.
"Служби працювали всю ніч і зараз продовжують ліквідацію наслідків", - розповів Терехов.
Оновлення
За даними Харківської обласної прокуратури ворог завдавав ударів з 1:40 до 3:10. Кількість постраждалих зросла до 16.
"Наймолодший потерпілий — хлопчик, якому два роки. З пораненням його доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Станом на 9:15 кількість постраждалих зросла до 17, повідомили у поліції області
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Саботажем займається нелигітимний президент зеленський, який в змові з путіним, трампом і світовою мафією зацікавлени продовжувати війну, і знищувати українців.
На прикладі московитів це твердження повністю спростовується. Московити вцілому явно поганий народ, але в ньому присутні і хороші люди, яких явна меншість.