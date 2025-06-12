Враг пытается прорвать оборону на Покровском направлении, концентрирует атаки в районе Константинополя, Богатыря и Бурлацкого на Новопавловском, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки россияне атаковали украинских защитников на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском и Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

За прошедшие сутки на Купянском направлении штурмовые группы противника безуспешно атаковали наши позиции в районах Песчаного, Загрызово и по направлению на Степную Новоселку.

На Лиманском направлении наши воины отражали вражеские атаки неподалеку Новосергиевки, Новоегоровки, Грековки, Ольговки, Зеленой Долины, Торского и в Серебрянском лесничестве. Противник успеха не имел.

На Северском направлении захватчики пытались прорвать нашу оборону южнее населенного пункта Григорьевки. Атаки врага отбиты.

На Краматорском и Торецком направлениях атаки россиян были сосредоточены в районах Ступочек, Белой Горы, Делиевки, Щербиновки, Яблоновки и в Торецке. Потерь наших позиций не допущено.

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На Покровском направлении противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавки, Малиновки, Елизаветовки, Миролюбовки, Зверево и Котлино. Захватчики не оставляют намерений активно инфильтрировать личный состав для дальнейшего ведения штурмовых действий неподалеку Котляровки и Орехово. Силы обороны принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения.

На Новопавловском направлении противник концентрирует атакующие усилия в районе Константинополя, Богатыря и Бурлацкого. Позиции наших защитников возле Запорожья Донецкой области враг атаковал с применением мототехники. Огневое воздействие наших подразделений уничтожило шесть мотоциклов и личный состав врага.

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