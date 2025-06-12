Ворог намагається прорвати оборону на Покровському напрямку, концентрує атаки у районі Костянтинополя, Багатиря та Бурлацького на Новопавлівському, - ОСУВ "Хортиця"

Протягом минулої доби росіяни атакували українських захисників на Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському та Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Протягом минулої доби на Куп’янському напрямку штурмові групи противника безуспішно атакували наші позиції в районах Піщаного, Загризового та у напрямку на Степову Новосілку.

На Лиманському напрямку наші воїни відбивали ворожі атаки неподалік Новосергіївки, Новоєгорівки, Греківки, Ольгівки, Зеленої Долини, Торського та у Серебрянському лісництві. Противник успіху не мав.

На Сіверському напрямку загарбники намагалися прорвати нашу оборону південніше населеного пункту Григорівки. Атаки ворога відбито.

На Краматорському та Торецькому напрямках атаки росіян були зосереджені в районах Ступочек, Білої Гори, Диліївки, Щербинівки, Яблунівки та у Торецьку. Втрат наших позицій не допущено.

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На Покровському напрямку противник намагався реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Полтавки, Малинівки, Єлизаветівки, Миролюбівки, Звірового та Котлиного. Загарбники не полишають намірів активно інфільтрувати особовий склад для подальшого ведення штурмових дій неподалік Котлярівки та Горіхового. Сили оборони вживають заходів для недопущення погіршення тактичного положення.

На Новопавлівському напрямку противник концентрує атакувальні зусилля в районі Костянтинополя, Багатиря та Бурлацького. Позиції наших захисників біля Запоріжжя Донецької області ворог атакував із застосуванням мототехніки. Вогневий вплив наших підрозділів знищив шість мотоциклів та особовий склад ворога.

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