РФ выпустила 63 "шахеда" по Украине. ПВО обезвредила 49 целей, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 12 июня российские оккупанты выпустили по Украине 63 БпЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма.

Основные направления воздушного удара - Харьковская, Донецкая и Одесская области.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 49 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 21 - локально потеряны/подавлены РЭБ.



Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 местах, падение сбитых (обломки) в 4 местах", - говорится в сообщении.

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