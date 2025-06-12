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РФ выпустила 63 "шахеда" по Украине. ПВО обезвредила 49 целей, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 12 июня. Сколько целей сбито

В ночь на 12 июня российские оккупанты выпустили по Украине 63 БпЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма.

Основные направления воздушного удара - Харьковская, Донецкая и Одесская области.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 49 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 21 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 местах, падение сбитых (обломки) в 4 местах", - говорится в сообщении.

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Атака шахидов 12 июня. Сколько целей сбито

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обстрел (27961) ПВО (2852) Воздушные силы (2435)


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Jane
@jane_ch64
Знайома, що мала перукарню в Полтаві, біля якої був прильот навесні і перукарня повністю зруйнована, розповідає:
Була комісія, що оцінила суму збитку, вийшло більше 3 міліонів грн. Вона пішла в міськраду до мера з проханням про допомогу, чи компенсацію. Ямщикова сказала:
звертайся до володимира володимировича
- а хто це?
- путін. Хай він компенсує. А держава ще не прийняла закон по репараціям. От якщо приймуть, і росія виплатить,тоді можете звертатися за компенсацією.
(згадала цю розмову, коли прочитала про нову посаду в боротьбі з корупцією)
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12.06.2025 09:17 Ответить
В Харкові та Одесі дуже багато прильотів.... Щось не так зі статистикою...Десь нас найобують...😡
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12.06.2025 09:20 Ответить
Для кого ця інформація, звідки фіксували пуски?! От тепер і є цілі для пуску безпілотників-Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Чауда!!!
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12.06.2025 09:21 Ответить
 
 