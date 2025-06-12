РФ випустила 63 "шахеди" по Україні. ППО знешкодила 49 цілей, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 12 червня російські окупанти випустили по Україні 63 БпЛА різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Пуски фіксували із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Чауда - ТОТ Криму.
Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Одещина.
"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 21 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) у 4 локаціях", - йдеться в повідомленні.
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@jane_ch64
Знайома, що мала перукарню в Полтаві, біля якої був прильот навесні і перукарня повністю зруйнована, розповідає:
Була комісія, що оцінила суму збитку, вийшло більше 3 міліонів грн. Вона пішла в міськраду до мера з проханням про допомогу, чи компенсацію. Ямщикова сказала:
звертайся до володимира володимировича
- а хто це?
- путін. Хай він компенсує. А держава ще не прийняла закон по репараціям. От якщо приймуть, і росія виплатить,тоді можете звертатися за компенсацією.
(згадала цю розмову, коли прочитала про нову посаду в боротьбі з корупцією)