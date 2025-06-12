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Новини Результат роботи ППО
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РФ випустила 63 "шахеди" по Україні. ППО знешкодила 49 цілей, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 12 червня. Скільки цілей збито

У ніч на 12 червня російські окупанти випустили по Україні 63 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Чауда - ТОТ Криму.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Одещина.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 21 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) у 4 локаціях", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Україна інвестує в посилення ППО та розробку дронів-перехоплювачів від ударів РФ, - Зеленський

Атака шахедів 12 червня. Скільки цілей збито

Автор: 

обстріл (29282) ППО (3294) Повітряні сили (2774)


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Jane
@jane_ch64
Знайома, що мала перукарню в Полтаві, біля якої був прильот навесні і перукарня повністю зруйнована, розповідає:
Була комісія, що оцінила суму збитку, вийшло більше 3 міліонів грн. Вона пішла в міськраду до мера з проханням про допомогу, чи компенсацію. Ямщикова сказала:
звертайся до володимира володимировича
- а хто це?
- путін. Хай він компенсує. А держава ще не прийняла закон по репараціям. От якщо приймуть, і росія виплатить,тоді можете звертатися за компенсацією.
(згадала цю розмову, коли прочитала про нову посаду в боротьбі з корупцією)
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12.06.2025 09:17 Відповісти
В Харкові та Одесі дуже багато прильотів.... Щось не так зі статистикою...Десь нас найобують...😡
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12.06.2025 09:20 Відповісти
Для кого ця інформація, звідки фіксували пуски?! От тепер і є цілі для пуску безпілотників-Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Чауда!!!
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12.06.2025 09:21 Відповісти
 
 