РФ випустила 63 "шахеди" по Україні. ППО знешкодила 49 цілей, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 12 червня російські окупанти випустили по Україні 63 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Чауда - ТОТ Криму.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Одещина.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 21 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.



Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) у 4 локаціях", - йдеться в повідомленні.

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