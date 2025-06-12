Компании РФ теряют ключевые активы за рубежом под давлением санкций, - СЗР

Десятки ведущих российских компаний потеряли ключевые активы за рубежом под давлением санкций, национализаций и разрыва партнерских отношений.

Об этом сообщила Служба внешней разведки, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет, в частности, о "Газпроме", "Сбербанке", "Роснефти", "Лукойле", "ВТБ", "Ростехе", "Росатоме" и др.

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"Это крайне негативно влияет на наполнение бюджета РФ из-за сокращения валютных поступлений. Среди самых громких случаев - лишение контроля над энергетическими проектами, банковских лицензий, а также вынужденный выход из крупных инфраструктурных и оборонных контрактов.

К этому перечню присоединилась компания "Алроса", которую полностью вытеснили с ангольского алмазного месторождения "Катока" - очередной шаг к устранению России с глобального рынка драгоценных камней", - говорится в сообщении.

По данным СВР, на фоне стремительного падения выручки (-42 % в I квартале этого года), накопления нереализованной продукции на $1,3 млрд и потери индийского рынка сбыта продукции "Алроса" сокращает персонал, останавливает проекты и отказывается от дивидендов.

Так, компания 2024 год с ростом чистого долга до $1,14 млрд и худшими финансовыми показателями за последнее десятилетие.

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