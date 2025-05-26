За 2-4 года после завершения войны против Украины РФ будет готова к агрессии против Европы, - СЗР

В Службе внешней разведки предполагают, что через 2-4 года после завершения войны против Украины Россия будет готова осуществить новую агрессию - уже против стран Европы.

Об этом в интервью Укрінформ заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, передает Цензор.НЕТ.

"Наши аналитики уже не спрашивают, решится ли Россия напасть на другие страны. Вопросы звучат иначе. Когда и откуда? По нашим прогнозам, которые разделяют и европейские коллеги, после окончания боевых действий России понадобится до 2-4 лет, чтобы восстановить боеспособность. Если санкции отменят - процесс перевооружения пойдет гораздо быстрее", - пояснил он.

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По словам Иващенко, через 2-4 года после завершения войны Россия будет технически готова к новой агрессии - уже против Европы.

"А сейчас мы все видим их гибридную игру: разъединить союзников, уменьшить поддержку Украины, влиять на решения через Венгрию. Это политическая часть войны. Мы это понимаем.

Россия готовится. Они создают новый Ленинградский военный округ - и это не про оборону, а про наступление. Там будет операционное направление - Кольский полуостров, Финляндия. На этом направлении мы видим строительство новых воинских частей. Что касается путей, то это расширение инфраструктуры, которая может использоваться как в мирных, так и военных целях", - добавил глава СВР.

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