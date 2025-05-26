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Новости Угроза агрессии рф для Европы РФ готовится к войне против Европы
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За 2-4 года после завершения войны против Украины РФ будет готова к агрессии против Европы, - СЗР

Когда Россия сможет напасть на Европу. Данные Службы внешней разведки

В Службе внешней разведки предполагают, что через 2-4 года после завершения войны против Украины Россия будет готова осуществить новую агрессию - уже против стран Европы.

Об этом в интервью Укрінформ заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, передает Цензор.НЕТ.

"Наши аналитики уже не спрашивают, решится ли Россия напасть на другие страны. Вопросы звучат иначе. Когда и откуда? По нашим прогнозам, которые разделяют и европейские коллеги, после окончания боевых действий России понадобится до 2-4 лет, чтобы восстановить боеспособность. Если санкции отменят - процесс перевооружения пойдет гораздо быстрее", - пояснил он.

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По словам Иващенко, через 2-4 года после завершения войны Россия будет технически готова к новой агрессии - уже против Европы.

"А сейчас мы все видим их гибридную игру: разъединить союзников, уменьшить поддержку Украины, влиять на решения через Венгрию. Это политическая часть войны. Мы это понимаем.

Россия готовится. Они создают новый Ленинградский военный округ - и это не про оборону, а про наступление. Там будет операционное направление - Кольский полуостров, Финляндия. На этом направлении мы видим строительство новых воинских частей. Что касается путей, то это расширение инфраструктуры, которая может использоваться как в мирных, так и военных целях", - добавил глава СВР.

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Автор: 

Европа (1911) россия (96038) СВР (140) Иващенко Олег (10)


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а мені нічого робити тільки нас захоплять зразу м'ясо і вперед у европу як зараз з лугандону всих мужеків вигрібають ті що кричали путін прийди чи донбас не хоче кормити евросоюз у мене е знайомий однокурсник з ровіноьк луг.обл. він і в технікумі у 70-х був так собі а зараз .......... да і зараз спілкуючись з мешканцями міста багато людей котрі підтримують пуйла і щоб ти їм не казав це як перднути у колодязь\\\\вибачте за вираз\\\\\
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26.05.2025 12:46 Ответить
Россия утонет в собственной крови. Мир создавался для мира, и только Россия, создавалась для войны. И рано ли поздно она закончится…. Восемь тысяч верст пустоты…самая большая территория с самой низкой плотностью населения, которое вместо того, что бы развивсться , занимается грабежами и самоуничтожением. Виктор Астафьев(УЧАСТНИК ВМВ, писатель)

Мир в Европе и многих регионах мира может быть только при кончине россии.

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26.05.2025 12:41 Ответить
НЕ лякайте так відкрито Європу.... а то всі платники податків розбіжаться...
і нікому буде кормити українських біженців.....
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26.05.2025 12:58 Ответить
сумнівне твердження. уже назараз у московитів є під мільйон рил в армії, що добровільно підписали контракт і отримали велике по московитським міркам бабло. як тільки справа піде до завершення війни в Україні, потік контрактників хлине із новою силою - хапнути бабла наостанок. ніхто не буде маринувати цю скотомассу роками, виплачуючи їм компенсації і ніхто їх так просто по домам не розпустить.
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26.05.2025 13:01 Ответить
Оптимисты, вооруженные провокации против стран Балтии и Финляндии начнутся уже следующей весной.
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26.05.2025 13:06 Ответить
Скажите кацапам что будете нейтральны если отступят хотя бы до границ 22 года. И пусть бодаются с Польшей и тд. пока они все на расслабоне. Может не вернутся скоро, будет время и на баллистику и на форт фишка иции
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26.05.2025 13:28 Ответить
У Службі зовнішньої розвідки припускають, що за 2-4 роки після завершення війни проти України Росія буде готова здійснити нову агресію - вже проти країн Європи.

Ну і яке закінчення війни проти України, у такому разі, прогнозують у Службі зовнішньої розвідки?
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26.05.2025 13:38 Ответить
хай не мріють, кацапське біосміття вже готове
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26.05.2025 13:44 Ответить
 
 