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Новини Загроза агресії РФ для Європи РФ готується до війни проти Європи
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За 2-4 роки після завершення війни проти України РФ буде готова до агресії проти Європи, - СЗР

Коли Росія зможе напасти на Європу. Дані Служби зовнішньої розвідки

У Службі зовнішньої розвідки припускають, що за 2-4 роки після завершення війни проти України Росія буде готова здійснити нову агресію - вже проти країн Європи.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, передає Цензор.НЕТ.

"Наші аналітики вже не питають, чи наважиться Росія напасти на інші країни. Питання звучать інакше. Коли і звідки? За нашими прогнозами, які поділяють і європейські колеги, після закінчення бойових дій Росії знадобиться до 2-4 років, щоб відновити боєздатність. Якщо санкції скасують - процес переозброєння піде набагато швидше", - пояснив він.

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За словами Іващенка, через 2-4 роки після завершення війни Росія буде технічно готова до нової агресії - вже проти Європи.

"А зараз ми всі бачимо їхню гібридну гру: роз’єднати союзників, зменшити підтримку України, впливати на рішення через Угорщину. Це політична частина війни. Ми це розуміємо. ... 

Росія готується. Вони створюють новий Ленінградський воєнний округ – і це не про оборону, а про наступ. Там буде операційний напрямок – Кольський півострів, Фінляндія. На цьому напрямку ми бачимо будівництво нових військових частин. Що стосується колій, то це розширення інфраструктури, яка може використовуватися як у мирних, так і воєнних цілях", - додав очільник СЗР.

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Автор: 

Європа (1872) росія (65856) СЗР (125) Іващенко Олег (11)


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а мені нічого робити тільки нас захоплять зразу м'ясо і вперед у европу як зараз з лугандону всих мужеків вигрібають ті що кричали путін прийди чи донбас не хоче кормити евросоюз у мене е знайомий однокурсник з ровіноьк луг.обл. він і в технікумі у 70-х був так собі а зараз .......... да і зараз спілкуючись з мешканцями міста багато людей котрі підтримують пуйла і щоб ти їм не казав це як перднути у колодязь\\\\вибачте за вираз\\\\\
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26.05.2025 12:46 Відповісти
Россия утонет в собственной крови. Мир создавался для мира, и только Россия, создавалась для войны. И рано ли поздно она закончится…. Восемь тысяч верст пустоты…самая большая территория с самой низкой плотностью населения, которое вместо того, что бы развивсться , занимается грабежами и самоуничтожением. Виктор Астафьев(УЧАСТНИК ВМВ, писатель)

Мир в Европе и многих регионах мира может быть только при кончине россии.

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26.05.2025 12:41 Відповісти
НЕ лякайте так відкрито Європу.... а то всі платники податків розбіжаться...
і нікому буде кормити українських біженців.....
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26.05.2025 12:58 Відповісти
сумнівне твердження. уже назараз у московитів є під мільйон рил в армії, що добровільно підписали контракт і отримали велике по московитським міркам бабло. як тільки справа піде до завершення війни в Україні, потік контрактників хлине із новою силою - хапнути бабла наостанок. ніхто не буде маринувати цю скотомассу роками, виплачуючи їм компенсації і ніхто їх так просто по домам не розпустить.
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26.05.2025 13:01 Відповісти
Оптимисты, вооруженные провокации против стран Балтии и Финляндии начнутся уже следующей весной.
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26.05.2025 13:06 Відповісти
Скажите кацапам что будете нейтральны если отступят хотя бы до границ 22 года. И пусть бодаются с Польшей и тд. пока они все на расслабоне. Может не вернутся скоро, будет время и на баллистику и на форт фишка иции
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26.05.2025 13:28 Відповісти
У Службі зовнішньої розвідки припускають, що за 2-4 роки після завершення війни проти України Росія буде готова здійснити нову агресію - вже проти країн Європи.

Ну і яке закінчення війни проти України, у такому разі, прогнозують у Службі зовнішньої розвідки?
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26.05.2025 13:38 Відповісти
хай не мріють, кацапське біосміття вже готове
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26.05.2025 13:44 Відповісти
 
 