За 2-4 роки після завершення війни проти України РФ буде готова до агресії проти Європи, - СЗР

У Службі зовнішньої розвідки припускають, що за 2-4 роки після завершення війни проти України Росія буде готова здійснити нову агресію - вже проти країн Європи.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, передає Цензор.НЕТ.

"Наші аналітики вже не питають, чи наважиться Росія напасти на інші країни. Питання звучать інакше. Коли і звідки? За нашими прогнозами, які поділяють і європейські колеги, після закінчення бойових дій Росії знадобиться до 2-4 років, щоб відновити боєздатність. Якщо санкції скасують - процес переозброєння піде набагато швидше", - пояснив він.

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За словами Іващенка, через 2-4 роки після завершення війни Росія буде технічно готова до нової агресії - вже проти Європи.

"А зараз ми всі бачимо їхню гібридну гру: роз’єднати союзників, зменшити підтримку України, впливати на рішення через Угорщину. Це політична частина війни. Ми це розуміємо. ...

Росія готується. Вони створюють новий Ленінградський воєнний округ – і це не про оборону, а про наступ. Там буде операційний напрямок – Кольський півострів, Фінляндія. На цьому напрямку ми бачимо будівництво нових військових частин. Що стосується колій, то це розширення інфраструктури, яка може використовуватися як у мирних, так і воєнних цілях", - додав очільник СЗР.

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