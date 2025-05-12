ЕС считает реалистичным сценарий новой агрессии России до 2030 года, - Кубилюс

Европейские разведки, в частности из Германии и Дании, прогнозируют возможное нападение России на страны Евросоюза уже к 2030 году.

Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, некоторые аналитики считают, что агрессия может начаться даже в ближайшие три года. Такие оценки звучат на фоне перевода российской экономики на военные рельсы и массового наращивания вооружений.

Как отмечается, даже в случае достижения мира или перемирия в Украине Кремль не прекратит готовиться к новым военным кампаниям. Более того, учитывая текущее состояние экономики РФ, возвращение к довоенному состоянию уже невозможно - страна сосредоточена на производстве оружия, которое может использовать в следующих войнах.

"На практике получается, что да", - отметил Кубилюс, отвечая на вопрос о приближении полномасштабной войны с ЕС в случае длительного перемирия Украины с РФ.

В то же время в Евросоюзе продолжается работа над усилением обороны. В частности, Совет ЕС уже одобрил предложения по перевооружению, включая те страны, которые ранее блокировали помощь Украине, в частности Венгрию.

По словам Кубилюса, хотя в европейских обществах наблюдается разное отношение к риску со стороны России, опросы общественного мнения в целом демонстрируют рост поддержки оборонных инициатив. Особенно это актуально для стран Восточной Европы и Балтии, которые понимают угрозу наиболее остро.

