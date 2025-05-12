ЕС считает реалистичным сценарий новой агрессии России до 2030 года, - Кубилюс
Европейские разведки, в частности из Германии и Дании, прогнозируют возможное нападение России на страны Евросоюза уже к 2030 году.
Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По его словам, некоторые аналитики считают, что агрессия может начаться даже в ближайшие три года. Такие оценки звучат на фоне перевода российской экономики на военные рельсы и массового наращивания вооружений.
Как отмечается, даже в случае достижения мира или перемирия в Украине Кремль не прекратит готовиться к новым военным кампаниям. Более того, учитывая текущее состояние экономики РФ, возвращение к довоенному состоянию уже невозможно - страна сосредоточена на производстве оружия, которое может использовать в следующих войнах.
"На практике получается, что да", - отметил Кубилюс, отвечая на вопрос о приближении полномасштабной войны с ЕС в случае длительного перемирия Украины с РФ.
В то же время в Евросоюзе продолжается работа над усилением обороны. В частности, Совет ЕС уже одобрил предложения по перевооружению, включая те страны, которые ранее блокировали помощь Украине, в частности Венгрию.
По словам Кубилюса, хотя в европейских обществах наблюдается разное отношение к риску со стороны России, опросы общественного мнения в целом демонстрируют рост поддержки оборонных инициатив. Особенно это актуально для стран Восточной Европы и Балтии, которые понимают угрозу наиболее остро.
Два, максимум три роки це все шо є у Європи.
Московіти ******, йтимуть на країни Бальтії, мабуть за сценарієм, як і на Фінляндію, у 1939 році!
Тому ******, і засекретив на московії, усі архіви інституцій совдепії, з тих часів, і аж до 2045 року!
От саме тому Європа категорично і не бажає закінчення війни в Україні, саме тому і наполягагає на "переговорах лише після припинення вогню", наперед знаючи, що куйло вогонь не припинить, а значить, ні переговорів, ні закінчення війни не буде.
Люта маячня. А як же повернулись всі країни, які раніше воювали і були зосереджені на виробництві зброї?