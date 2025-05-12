РУС
Новости РФ готовится к войне против Европы
1 057 8

ЕС считает реалистичным сценарий новой агрессии России до 2030 года, - Кубилюс

Андрюс, Кубилюс

Европейские разведки, в частности из Германии и Дании, прогнозируют возможное нападение России на страны Евросоюза уже к 2030 году.

Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, некоторые аналитики считают, что агрессия может начаться даже в ближайшие три года. Такие оценки звучат на фоне перевода российской экономики на военные рельсы и массового наращивания вооружений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС продолжает координировать с США санкции против РФ

Как отмечается, даже в случае достижения мира или перемирия в Украине Кремль не прекратит готовиться к новым военным кампаниям. Более того, учитывая текущее состояние экономики РФ, возвращение к довоенному состоянию уже невозможно - страна сосредоточена на производстве оружия, которое может использовать в следующих войнах.

"На практике получается, что да", - отметил Кубилюс, отвечая на вопрос о приближении полномасштабной войны с ЕС в случае длительного перемирия Украины с РФ.

В то же время в Евросоюзе продолжается работа над усилением обороны. В частности, Совет ЕС уже одобрил предложения по перевооружению, включая те страны, которые ранее блокировали помощь Украине, в частности Венгрию.

По словам Кубилюса, хотя в европейских обществах наблюдается разное отношение к риску со стороны России, опросы общественного мнения в целом демонстрируют рост поддержки оборонных инициатив. Особенно это актуально для стран Восточной Европы и Балтии, которые понимают угрозу наиболее остро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прекращение огня является "срочно необходимым" для начала мирных переговоров, - пресс-секретарь ЕК Хиппер

Автор: 

война (1438) россия (96902) Евросоюз (17488)
Доведеться діяти швидко, але вихід з зони комфорту та маніакальна тяга зробити все "за розумом" зіграють з вами поганий жарт. Зупиняти хвилі мотовійськ і збивати десятки тисяч ішакєдів та оптоволоконних дронів буде нічим.
12.05.2025 15:58 Ответить
12.05.2025 15:58 Ответить
Це навіть у самому жахливому сні ніхто навіть й не міг подати, що расія отака от...
12.05.2025 16:01 Ответить
12.05.2025 16:01 Ответить
Непокаране зло прийде знову. Це аксіома.
12.05.2025 16:01 Ответить
12.05.2025 16:01 Ответить
Самі себе намагаются заколискати.
Два, максимум три роки це все шо є у Європи.
12.05.2025 16:04 Ответить
12.05.2025 16:04 Ответить
На НАТО, май надію, але на асфальт, не трать марно часу!
Московіти ******, йтимуть на країни Бальтії, мабуть за сценарієм, як і на Фінляндію, у 1939 році!
Тому ******, і засекретив на московії, усі архіви інституцій совдепії, з тих часів, і аж до 2045 року!
12.05.2025 16:06 Ответить
12.05.2025 16:06 Ответить
Нехай цей Кубілюс почитає українських блохерів-фантастів, які запевняють, що чмобіки скоро закінчаться, а ереф розпадеться.
12.05.2025 16:08 Ответить
12.05.2025 16:08 Ответить
"На практиці виходить, що так", - зазначив Кубілюс, підповідаючи на запитання про наближення повномасштабної війни з ЄС у разі тривалого перемир'я України з РФ."

От саме тому Європа категорично і не бажає закінчення війни в Україні, саме тому і наполягагає на "переговорах лише після припинення вогню", наперед знаючи, що куйло вогонь не припинить, а значить, ні переговорів, ні закінчення війни не буде.
12.05.2025 16:11 Ответить
12.05.2025 16:11 Ответить
"Більше того, з огляду на поточний стан економіки РФ, повернення до довоєнного стану вже неможливе - країна зосереджена на виробництві зброї, яку може використати у наступних війнах."

Люта маячня. А як же повернулись всі країни, які раніше воювали і були зосереджені на виробництві зброї?
12.05.2025 16:14 Ответить
12.05.2025 16:14 Ответить
 
 