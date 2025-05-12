ЄС вважає реалістичним сценарій нової агресії Росії до 2030 року, - Кубілюс
Європейські розвідки, зокрема з Німеччини та Данії, прогнозують можливий напад Росії на країни Євросоюзу вже до 2030 року.
Про це повідомив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
За його словами, деякі аналітики вважають, що агресія може розпочатись навіть у найближчі три роки. Такі оцінки звучать на тлі переведення російської економіки на військові рейки та масового нарощування озброєнь.
Як зазначається, навіть у випадку досягнення миру чи перемир’я в Україні, Кремль не припинить готуватися до нових військових кампаній. Більше того, з огляду на поточний стан економіки РФ, повернення до довоєнного стану вже неможливе - країна зосереджена на виробництві зброї, яку може використати у наступних війнах.
"На практиці виходить, що так", - зазначив Кубілюс, підповідаючи на запитання про наближення повномасштабної війни з ЄС у разі тривалого перемир'я України з РФ.
Водночас в Євросоюзі триває робота над посиленням оборони. Зокрема, Рада ЄС вже схвалила пропозиції щодо переозброєння, включно з тими країнами, які раніше блокували допомогу Україні, зокрема Угорщиною.
За словами Кубілюса, хоча в європейських суспільствах спостерігається різне ставлення до ризику з боку Росії, опитування громадської думки загалом демонструють зростання підтримки оборонних ініціатив. Особливо це актуально для країн Східної Європи та Балтії, які розуміють загрозу найгостріше.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Два, максимум три роки це все шо є у Європи.
Московіти ******, йтимуть на країни Бальтії, мабуть за сценарієм, як і на Фінляндію, у 1939 році!
Тому ******, і засекретив на московії, усі архіви інституцій совдепії, з тих часів, і аж до 2045 року!
От саме тому Європа категорично і не бажає закінчення війни в Україні, саме тому і наполягагає на "переговорах лише після припинення вогню", наперед знаючи, що куйло вогонь не припинить, а значить, ні переговорів, ні закінчення війни не буде.
Люта маячня. А як же повернулись всі країни, які раніше воювали і були зосереджені на виробництві зброї?