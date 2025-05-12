УКР
Новини РФ готується до війни проти Європи
ЄС вважає реалістичним сценарій нової агресії Росії до 2030 року, - Кубілюс

Європейські розвідки, зокрема з Німеччини та Данії, прогнозують можливий напад Росії на країни Євросоюзу вже до 2030 року.

Про це повідомив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, деякі аналітики вважають, що агресія може розпочатись навіть у найближчі три роки. Такі оцінки звучать на тлі переведення російської економіки на військові рейки та масового нарощування озброєнь.

Як зазначається, навіть у випадку досягнення миру чи перемир’я в Україні, Кремль не припинить готуватися до нових військових кампаній. Більше того, з огляду на поточний стан економіки РФ, повернення до довоєнного стану вже неможливе - країна зосереджена на виробництві зброї, яку може використати у наступних війнах.

"На практиці виходить, що так", - зазначив Кубілюс, підповідаючи на запитання про наближення повномасштабної війни з ЄС у разі тривалого перемир'я України з РФ.

Водночас в Євросоюзі триває робота над посиленням оборони. Зокрема, Рада ЄС вже схвалила пропозиції щодо переозброєння, включно з тими країнами, які раніше блокували допомогу Україні, зокрема Угорщиною.

За словами Кубілюса, хоча в європейських суспільствах спостерігається різне ставлення до ризику з боку Росії, опитування громадської думки загалом демонструють зростання підтримки оборонних ініціатив. Особливо це актуально для країн Східної Європи та Балтії, які розуміють загрозу найгостріше.

Доведеться діяти швидко, але вихід з зони комфорту та маніакальна тяга зробити все "за розумом" зіграють з вами поганий жарт. Зупиняти хвилі мотовійськ і збивати десятки тисяч ішакєдів та оптоволоконних дронів буде нічим.
12.05.2025 15:58 Відповісти
Це навіть у самому жахливому сні ніхто навіть й не міг подати, що расія отака от...
12.05.2025 16:01 Відповісти
Непокаране зло прийде знову. Це аксіома.
12.05.2025 16:01 Відповісти
Самі себе намагаются заколискати.
Два, максимум три роки це все шо є у Європи.
12.05.2025 16:04 Відповісти
На НАТО, май надію, але на асфальт, не трать марно часу!
Московіти ******, йтимуть на країни Бальтії, мабуть за сценарієм, як і на Фінляндію, у 1939 році!
Тому ******, і засекретив на московії, усі архіви інституцій совдепії, з тих часів, і аж до 2045 року!
12.05.2025 16:06 Відповісти
Нехай цей Кубілюс почитає українських блохерів-фантастів, які запевняють, що чмобіки скоро закінчаться, а ереф розпадеться.
12.05.2025 16:08 Відповісти
"На практиці виходить, що так", - зазначив Кубілюс, підповідаючи на запитання про наближення повномасштабної війни з ЄС у разі тривалого перемир'я України з РФ."

От саме тому Європа категорично і не бажає закінчення війни в Україні, саме тому і наполягагає на "переговорах лише після припинення вогню", наперед знаючи, що куйло вогонь не припинить, а значить, ні переговорів, ні закінчення війни не буде.
12.05.2025 16:11 Відповісти
"Більше того, з огляду на поточний стан економіки РФ, повернення до довоєнного стану вже неможливе - країна зосереджена на виробництві зброї, яку може використати у наступних війнах."

Люта маячня. А як же повернулись всі країни, які раніше воювали і були зосереджені на виробництві зброї?
12.05.2025 16:14 Відповісти
 
 