ЄС вважає реалістичним сценарій нової агресії Росії до 2030 року, - Кубілюс

Європейські розвідки, зокрема з Німеччини та Данії, прогнозують можливий напад Росії на країни Євросоюзу вже до 2030 року.

Про це повідомив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, деякі аналітики вважають, що агресія може розпочатись навіть у найближчі три роки. Такі оцінки звучать на тлі переведення російської економіки на військові рейки та масового нарощування озброєнь.

Як зазначається, навіть у випадку досягнення миру чи перемир’я в Україні, Кремль не припинить готуватися до нових військових кампаній. Більше того, з огляду на поточний стан економіки РФ, повернення до довоєнного стану вже неможливе - країна зосереджена на виробництві зброї, яку може використати у наступних війнах.

"На практиці виходить, що так", - зазначив Кубілюс, підповідаючи на запитання про наближення повномасштабної війни з ЄС у разі тривалого перемир'я України з РФ.

Водночас в Євросоюзі триває робота над посиленням оборони. Зокрема, Рада ЄС вже схвалила пропозиції щодо переозброєння, включно з тими країнами, які раніше блокували допомогу Україні, зокрема Угорщиною.

За словами Кубілюса, хоча в європейських суспільствах спостерігається різне ставлення до ризику з боку Росії, опитування громадської думки загалом демонструють зростання підтримки оборонних ініціатив. Особливо це актуально для країн Східної Європи та Балтії, які розуміють загрозу найгостріше.

