Десятки провідних російських компаній втратили ключові активи за кордоном під тиском санкцій, націоналізацій та розриву партнерських відносин.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться, зокрема, про "Газпром", "Сбербанк", "Роснефть", "Лукойл", "ВТБ", "Ростех", "Росатом" тощо.

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"Це вкрай негативно впливає на наповнення бюджету рф через скорочення валютних надходжень. Серед найгучніших випадків – позбавлення контролю над енергетичними проєктами, банківських ліцензій, а також вимушений вихід із великих інфраструктурних і оборонних контрактів.

До цього переліку приєдналася компанія "Алроса", яку повністю витіснили з ангольського алмазного родовища "Катока" – черговий крок до усунення Росії з глобального ринку дорогоцінного каміння", - йдеться в повідомленні.

За даними СЗР, на фоні стрімкого падіння виручки (-42 % у I кварталі цього року), накопичення нереалізованої продукції на $1,3 млрд та втрати індійського ринку збуту продукції "Алроса" скорочує персонал, зупиняє проєкти та відмовляється від дивідендів.

Так, компанія 2024 рік зі зростанням чистого боргу до $1,14 млрд і найгіршими фінансовими показниками за останнє десятиліття.

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