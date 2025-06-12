Премьер Эстонии о миллионных потерях РФ: Жизнь человека не имеет ценности для Путина

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что давление на Россию стоит продолжать, потому что Путин отвергает любые переговоры.

Об этом он сообщил в соцсети X, комментируя сообщение Минобороны Украины о том, что потери армии РФ в войне превысили миллион человек, передает Цензор.НЕТ.

"Жизнь человека не имеет ценности для Путина. С 24 февраля 2022 года потери России превысили один миллион человек. Путин отвергает любые реальные усилия по достижению мира и лишь делает вид, что готов к переговорам", - отметил он.

Михал отметил, что давление на Россию должно продолжаться.

"Это единственный путь к справедливому и длительному миру", - подытожил он.

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