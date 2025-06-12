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Премьер Эстонии о миллионных потерях РФ: Жизнь человека не имеет ценности для Путина
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что давление на Россию стоит продолжать, потому что Путин отвергает любые переговоры.
Об этом он сообщил в соцсети X, комментируя сообщение Минобороны Украины о том, что потери армии РФ в войне превысили миллион человек, передает Цензор.НЕТ.
"Жизнь человека не имеет ценности для Путина. С 24 февраля 2022 года потери России превысили один миллион человек. Путин отвергает любые реальные усилия по достижению мира и лишь делает вид, что готов к переговорам", - отметил он.
Михал отметил, что давление на Россию должно продолжаться.
"Это единственный путь к справедливому и длительному миру", - подытожил он.
Топ комментарии
+2 Сергiй Супрун
показать весь комментарий12.06.2025 13:02 Ответить Ссылка
+1 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий12.06.2025 13:01 Ответить Ссылка
+1 Владимир Владимирович #566647
показать весь комментарий12.06.2025 13:03 Ответить Ссылка
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Тому, прикопані 1.000.000 московіт, з 2022 року, це їм потім, історики типа дугина, розмалюють!!! А поки, мовчок на болотах!!
Вопрос оценки количества жертв коммунистического террора - один из самых болезненных и актуальных в новейшей русской истории. С конца 1950-х годов разными авторами, исходившими из разных методик подсчета, назывались разные цифры погибших. В массовом сознании закрепилась цифра, приведенная Александром Солженицыным в «Архипелаге ГУЛаг» - 60 миллионов человек (1918-1956). После открытия части архивных данных в начале 1990-х годов стало возможно объективное изучение масштабов репрессий. Работа историков Никиты Охотина и Арсения Рогинского «О масштабе политических репрессий в СССР при Сталине: 1921-1953» - одно из самых авторитетных исследований этой темы.
https://openuni.io/course/2/lesson/2/material/187/
ТГ Шевченко
https://openuni.io/course/2/lesson/2/material/187/
Вопрос оценки количества жертв коммунистического террора - один из самых болезненных и актуальных в новейшей русской истории. С конца 1950-х годов разными авторами, исходившими из разных методик подсчета, назывались разные цифры погибших. В массовом сознании закрепилась цифра, приведенная Александром Солженицыным в «Архипелаге ГУЛаг» - 60 миллионов человек (1918-1956). После открытия части архивных данных в начале 1990-х годов стало возможно объективное изучение масштабов репрессий. Работа историков Никиты Охотина и Арсения Рогинского «О масштабе политических репрессий в СССР при Сталине: 1921-1953» - одно из самых авторитетных исследований этой темы.
https://openuni.io/course/2/lesson/2/material/187/
"Людське життя нічого не варте для Путіна".
А переклад "не має цінності" - це вже співзвучно з "безцінне", яке ми чуємо щодня вже від іншого Вови.
який би відчула вся параша , але самим дієвим способом
для всіх нас є - це фізичне знищення цього плєшивого виродка ,
який ненавидить украінську націю 🙁