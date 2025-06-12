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Новости Потери врага
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Премьер Эстонии о миллионных потерях РФ: Жизнь человека не имеет ценности для Путина

В Эстонии отреагировали на миллионные потери РФ

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что давление на Россию стоит продолжать, потому что Путин отвергает любые переговоры.

Об этом он сообщил в соцсети X, комментируя сообщение Минобороны Украины о том, что потери армии РФ в войне превысили миллион человек, передает Цензор.НЕТ.

"Жизнь человека не имеет ценности для Путина. С 24 февраля 2022 года потери России превысили один миллион человек. Путин отвергает любые реальные усилия по достижению мира и лишь делает вид, что готов к переговорам", - отметил он.

Михал отметил, что давление на Россию должно продолжаться.

"Это единственный путь к справедливому и длительному миру", - подытожил он.

Читайте: В долгосрочной перспективе Украина станет членом НАТО, - президент Эстонии Карис

В Эстонии отреагировали на миллионные потери РФ

Автор: 

Эстония (1453) потери (4440)


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Топ комментарии
+2
Не людини. Життя кацапа, який добровільно підписав контракт.
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12.06.2025 13:02 Ответить
+1
Так, і за часі совдепії, знищено було у концТаборах ГУЛАГУ більше 60 млн людей, але сьогодні, на московії це замовчують!
Тому, прикопані 1.000.000 московіт, з 2022 року, це їм потім, історики типа дугина, розмалюють!!! А поки, мовчок на болотах!!
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12.06.2025 13:01 Ответить
+1
Смисловий, більш доречний переклад першого речення мав би звучати так:
"Людське життя нічого не варте для Путіна".
А переклад "не має цінності" - це вже співзвучно з "безцінне", яке ми чуємо щодня вже від іншого Вови.
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12.06.2025 13:03 Ответить
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Так, і за часі совдепії, знищено було у концТаборах ГУЛАГУ більше 60 млн людей, але сьогодні, на московії це замовчують!
Тому, прикопані 1.000.000 московіт, з 2022 року, це їм потім, історики типа дугина, розмалюють!!! А поки, мовчок на болотах!!
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12.06.2025 13:01 Ответить
60 лямів??? Ви хоч в цифрах шарите??
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12.06.2025 13:13 Ответить
1.6 млн. В той час 60 млн - то навіть більше за все населення срср.
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12.06.2025 13:19 Ответить
Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, Того бог карає, Того діти цураються, В хату не пускають. ... Т Г Шевченко‼️❤️🇺🇦👍🫡
Вопрос оценки количества жертв коммунистического террора - один из самых болезненных и актуальных в новейшей русской истории. С конца 1950-х годов разными авторами, исходившими из разных методик подсчета, назывались разные цифры погибших. В массовом сознании закрепилась цифра, приведенная Александром Солженицыным в «Архипелаге ГУЛаг» - 60 миллионов человек (1918-1956). После открытия части архивных данных в начале 1990-х годов стало возможно объективное изучение масштабов репрессий. Работа историков Никиты Охотина и Арсения Рогинского «О масштабе политических репрессий в СССР при Сталине: 1921-1953» - одно из самых авторитетных исследований этой темы.
https://openuni.io/course/2/lesson/2/material/187/
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12.06.2025 13:42 Ответить
Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, Того бог карає, Того діти цураються, В хату не пускають. ...
ТГ Шевченко
https://openuni.io/course/2/lesson/2/material/187/
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12.06.2025 13:43 Ответить
Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, Того бог карає, Того діти цураються, В хату не пускають. ... Т Г Шевченко‼️❤️🇺🇦👍🫡
Вопрос оценки количества жертв коммунистического террора - один из самых болезненных и актуальных в новейшей русской истории. С конца 1950-х годов разными авторами, исходившими из разных методик подсчета, назывались разные цифры погибших. В массовом сознании закрепилась цифра, приведенная Александром Солженицыным в «Архипелаге ГУЛаг» - 60 миллионов человек (1918-1956). После открытия части архивных данных в начале 1990-х годов стало возможно объективное изучение масштабов репрессий. Работа историков Никиты Охотина и Арсения Рогинского «О масштабе политических репрессий в СССР при Сталине: 1921-1953» - одно из самых авторитетных исследований этой темы.
https://openuni.io/course/2/lesson/2/material/187/
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12.06.2025 13:53 Ответить
Не людини. Життя кацапа, який добровільно підписав контракт.
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12.06.2025 13:02 Ответить
Ну, тоді, взагалі життя. Бо для путіна не вартує життя ані кацапів, ані людей.
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12.06.2025 13:05 Ответить
Смисловий, більш доречний переклад першого речення мав би звучати так:
"Людське життя нічого не варте для Путіна".
А переклад "не має цінності" - це вже співзвучно з "безцінне", яке ми чуємо щодня вже від іншого Вови.
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12.06.2025 13:03 Ответить
Кремлівський терорист і рашист розуміє тільки силу і дієвий тиск ,
який би відчула вся параша , але самим дієвим способом
для всіх нас є - це фізичне знищення цього плєшивого виродка ,
який ненавидить украінську націю 🙁
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12.06.2025 13:05 Ответить
Постійно про це ору - тільки сила й тиск. Й пофігу на на пересічних московитів - нехай владу свою зносятт, коли погано.
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12.06.2025 13:17 Ответить
Трампон физданул и теперь все будут повторять, как попугаи.
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12.06.2025 13:36 Ответить
Трампон, як стара і калічна особа, після шести банкроств та отриманих для його порятунку «дивних грошей» від КДБ+ФСБ, буде і далі гадити США за планом, сьогоднішнього прутіна, який водить йому по губах, перед усім Світом! А трампон, з дивною групою істот, так і будуть прикриватися словами, ……Американський народ, від імені Американців…. Народ США….
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12.06.2025 14:05 Ответить
Те , що лякає європейців найбільше - найважливіше , що життя не має значення , перед усім , для пересічних кацапів !
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12.06.2025 14:08 Ответить
 
 