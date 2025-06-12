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Прем’єр Естонії про мільйонні втрати РФ: Життя людини не має цінності для Путіна
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що тиск на Росію варто продовжувати, тому що Путін відкидає будь-які переговори.
Про це він повідомив у соцмережі X, коментуючи допис Міноборони України про те, що втрати армії РФ у війні перевищили мільйон осіб, передає Цензор.НЕТ.
"Життя людини не має цінності для Путіна. З 24 лютого 2022 року втрати Росії перевищили один мільйон осіб. Путін відкидає будь-які реальні зусилля щодо досягнення миру і лише вдає, що готовий до переговорів", - зазначив він.
Міхал наголосив, що тиск на Росію має продовжуватися.
"Це єдиний шлях до справедливого та тривалого миру", - підсумував він.
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Тому, прикопані 1.000.000 московіт, з 2022 року, це їм потім, історики типа дугина, розмалюють!!! А поки, мовчок на болотах!!
"Людське життя нічого не варте для Путіна".
А переклад "не має цінності" - це вже співзвучно з "безцінне", яке ми чуємо щодня вже від іншого Вови.
який би відчула вся параша , але самим дієвим способом
для всіх нас є - це фізичне знищення цього плєшивого виродка ,
який ненавидить украінську націю 🙁