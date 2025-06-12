Прем’єр Естонії про мільйонні втрати РФ: Життя людини не має цінності для Путіна

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що тиск на Росію варто продовжувати, тому що Путін відкидає будь-які переговори.

Про це він повідомив у соцмережі X, коментуючи допис Міноборони України про те, що втрати армії РФ у війні перевищили мільйон осіб, передає Цензор.НЕТ.

"Життя людини не має цінності для Путіна. З 24 лютого 2022 року втрати Росії перевищили один мільйон осіб. Путін відкидає будь-які реальні зусилля щодо досягнення миру і лише вдає, що готовий до переговорів", - зазначив він.

Міхал наголосив, що тиск на Росію має продовжуватися.

"Це єдиний шлях до справедливого та тривалого миру", - підсумував він.

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