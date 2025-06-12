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Новини Втрати ворога
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Прем’єр Естонії про мільйонні втрати РФ: Життя людини не має цінності для Путіна

В Естонії відреагували на мільйонні втрати РФ

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що тиск на Росію варто продовжувати, тому що Путін відкидає будь-які переговори.

Про це він повідомив у соцмережі X, коментуючи допис Міноборони України про те, що втрати армії РФ у війні перевищили мільйон осіб, передає Цензор.НЕТ.

"Життя людини не має цінності для Путіна. З 24 лютого 2022 року втрати Росії перевищили один мільйон осіб. Путін відкидає будь-які реальні зусилля щодо досягнення миру і лише вдає, що готовий до переговорів", - зазначив він.

Міхал наголосив, що тиск на Росію має продовжуватися.

"Це єдиний шлях до справедливого та тривалого миру", - підсумував він.

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В Естонії відреагували на мільйонні втрати РФ

Автор: 

Естонія (1646) втрати (4455)


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Так, і за часі совдепії, знищено було у концТаборах ГУЛАГУ більше 60 млн людей, але сьогодні, на московії це замовчують!
Тому, прикопані 1.000.000 московіт, з 2022 року, це їм потім, історики типа дугина, розмалюють!!! А поки, мовчок на болотах!!
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12.06.2025 13:01 Відповісти
60 лямів??? Ви хоч в цифрах шарите??
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12.06.2025 13:13 Відповісти
1.6 млн. В той час 60 млн - то навіть більше за все населення срср.
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12.06.2025 13:19 Відповісти
Не людини. Життя кацапа, який добровільно підписав контракт.
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12.06.2025 13:02 Відповісти
Ну, тоді, взагалі життя. Бо для путіна не вартує життя ані кацапів, ані людей.
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12.06.2025 13:05 Відповісти
Смисловий, більш доречний переклад першого речення мав би звучати так:
"Людське життя нічого не варте для Путіна".
А переклад "не має цінності" - це вже співзвучно з "безцінне", яке ми чуємо щодня вже від іншого Вови.
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12.06.2025 13:03 Відповісти
Кремлівський терорист і рашист розуміє тільки силу і дієвий тиск ,
який би відчула вся параша , але самим дієвим способом
для всіх нас є - це фізичне знищення цього плєшивого виродка ,
який ненавидить украінську націю 🙁
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12.06.2025 13:05 Відповісти
Постійно про це ору - тільки сила й тиск. Й пофігу на на пересічних московитів - нехай владу свою зносятт, коли погано.
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12.06.2025 13:17 Відповісти
 
 