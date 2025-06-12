Потери РФ в Украине являются крупнейшими со времен Второй мировой войны: около 250 тысяч военных погибли или пропали без вести, - разведка Великобритании. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия понесла примерно миллион потерь среди военнослужащих - убитых и раненых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

По оценкам, из этого количества около 250 тысяч россиян погибли или считаются пропавшими без вести, что делает эти потери самыми большими для России со времен Второй мировой войны.

Только в 2025 году, вероятно, общее количество потерь превысило 200 тысяч человек. По данным Генштаба ВСУ, ежедневные потери армии РФ составляют в среднем более 1 250 человек.

Британская разведка отмечает, что большое количество раненых серьезно перегружает систему военной медицины России на всех уровнях, вызывая нехватку персонала и трудности с логистикой.

"Российские войска, скорее всего, будут продолжать попытки растянуть украинские силы, используя массовость для подавления оборонительных позиций и достижения тактических преимуществ. Российское высшее руководство почти наверняка готово терпеть постоянные высокие потери, если это не будет негативно влиять на поддержку войны со стороны общественности и элиты, а также если эти потери можно будет заменить", - считают аналитики.

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