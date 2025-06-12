Потери РФ в Украине являются крупнейшими со времен Второй мировой войны: около 250 тысяч военных погибли или пропали без вести, - разведка Великобритании. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия понесла примерно миллион потерь среди военнослужащих - убитых и раненых.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
По оценкам, из этого количества около 250 тысяч россиян погибли или считаются пропавшими без вести, что делает эти потери самыми большими для России со времен Второй мировой войны.
Только в 2025 году, вероятно, общее количество потерь превысило 200 тысяч человек. По данным Генштаба ВСУ, ежедневные потери армии РФ составляют в среднем более 1 250 человек.
Британская разведка отмечает, что большое количество раненых серьезно перегружает систему военной медицины России на всех уровнях, вызывая нехватку персонала и трудности с логистикой.
"Российские войска, скорее всего, будут продолжать попытки растянуть украинские силы, используя массовость для подавления оборонительных позиций и достижения тактических преимуществ. Российское высшее руководство почти наверняка готово терпеть постоянные высокие потери, если это не будет негативно влиять на поддержку войны со стороны общественности и элиты, а также если эти потери можно будет заменить", - считают аналитики.
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100 324 звернення від російських родин щодо зниклих окупантів надійшло до проєкту Коордштабу "Хочу найти". ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/p3557475
110 608 + 100 324 = 210 932
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 000 340 російських загарбників. Джерело: https://censor.net/ua/n3557438
1 000 340 - 210 932 = 789 480
210 932 : 789 480 ~ 1 : 3,7
З якого дива ви плюсуєте 110 608 + 100 324?
Чи серед тих, по чию душу звенулися родичі не може бути тих, ліквідацію яких вже достеменно встановили? Може.
А тих, за якими родичи не зверталися і про яких не писали в газетах - хіба мало? А вони у вас взагалі не враховані.
Щодо ж мільона - то це вбиті + поранені.
Реєстрація: 11.06.2025
Тебе не пофиг. Ты на ужин зарабатываешь. 2 х
Пиво светлое БАЛТИКА №9 Крепкое Легендарное пастеризованное 8,0%, 1.2L 154,99 ₽ / шт + 8 х Вермишель РОЛЛТОН На домашнем бульоне с грибами, 60г 23,99 ₽ / шт = 500 рублей. По 15 за коммент - нужно 34 коммента (на которые ответят, иначе шиш).
Бо кацапи дебіли. Нормальна влада давно вже знайшла вихід: 600 грн/місяць і за штат. Хоч лікуйся, хоч ні...
Але мене найбільше хвилюють наші загиблі, кількість вбитих воїнів, а особливо цивільних дуже велика 😥