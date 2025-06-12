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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Потери РФ в Украине являются крупнейшими со времен Второй мировой войны: около 250 тысяч военных погибли или пропали без вести, - разведка Великобритании. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение россиян на Харьковском направлении

С начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия понесла примерно миллион потерь среди военнослужащих - убитых и раненых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

По оценкам, из этого количества около 250 тысяч россиян погибли или считаются пропавшими без вести, что делает эти потери самыми большими для России со времен Второй мировой войны.

Только в 2025 году, вероятно, общее количество потерь превысило 200 тысяч человек. По данным Генштаба ВСУ, ежедневные потери армии РФ составляют в среднем более 1 250 человек.

Потери РФ от разведки Великобритании

Британская разведка отмечает, что большое количество раненых серьезно перегружает систему военной медицины России на всех уровнях, вызывая нехватку персонала и трудности с логистикой.

"Российские войска, скорее всего, будут продолжать попытки растянуть украинские силы, используя массовость для подавления оборонительных позиций и достижения тактических преимуществ. Российское высшее руководство почти наверняка готово терпеть постоянные высокие потери, если это не будет негативно влиять на поддержку войны со стороны общественности и элиты, а также если эти потери можно будет заменить", - считают аналитики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига об одном миллионе потерь РФ в войне: Они являются бесполезными, стратегической цели Россия не достигла

Автор: 

армия РФ (19725) Великобритания (5028) ликвидация (3713) уничтожение (7288) внешняя разведка (390)


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Топ комментарии
+4
Скажи что бабы еще нарожают
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12.06.2025 13:40 Ответить
+2
У вас дивна математика.
З якого дива ви плюсуєте 110 608 + 100 324?
Чи серед тих, по чию душу звенулися родичі не може бути тих, ліквідацію яких вже достеменно встановили? Може.
А тих, за якими родичи не зверталися і про яких не писали в газетах - хіба мало? А вони у вас взагалі не враховані.
Щодо ж мільона - то це вбиті + поранені.
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12.06.2025 13:24 Ответить
+2
ТО ли дело у нас всего двое погибших да? Лично мне пох на то сколько там погибло россиян. Сколько наших погибло и главное почему вот что важно. Но зелепудаледурной нечего ответить на этот вопрос и оно будет рассказывать про миллиард погибших кацапов.
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12.06.2025 13:31 Ответить
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Журналісти встановили імена 110 608 російських військових, знищених під час повномасштабного вторгнення в Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3555341

100 324 звернення від російських родин щодо зниклих окупантів надійшло до проєкту Коордштабу "Хочу найти". ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/p3557475

110 608 + 100 324 = 210 932

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 000 340 російських загарбників. Джерело: https://censor.net/ua/n3557438

1 000 340 - 210 932 = 789 480

210 932 : 789 480 ~ 1 : 3,7
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12.06.2025 13:14 Ответить
це тільки достеменно встановлені убиті + ті хто звернувся до наших для пошуку своїх рідних. Загалом вбитих і ПБ може бути в 1.5-2 рази більше.
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12.06.2025 13:19 Ответить
У вас дивна математика.
З якого дива ви плюсуєте 110 608 + 100 324?
Чи серед тих, по чию душу звенулися родичі не може бути тих, ліквідацію яких вже достеменно встановили? Може.
А тих, за якими родичи не зверталися і про яких не писали в газетах - хіба мало? А вони у вас взагалі не враховані.
Щодо ж мільона - то це вбиті + поранені.
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12.06.2025 13:24 Ответить
Ну хіба що британців хвилює цей факт!!! Таке ж бездушне БИДЛО сталін з 20 мільйонів ВИНИЩИВ ПОЛОВИНУ, списавши все на німців!!! Який тупоголовий сраний народ, така і влада!!!
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12.06.2025 13:19 Ответить
Генштаб написав ліквідовано мільйон. Не треба намагатися підлаштовуватися під ці цифри, стверджуючи що насправді більшість поранені. Скажіть прямо що це брехня, і спробуйте порахувати нормально. Британські дебіли.
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12.06.2025 13:20 Ответить
Стандартна пропорція вбитих і поранених на війні 1 : 3.
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12.06.2025 14:07 Ответить
ТО ли дело у нас всего двое погибших да? Лично мне пох на то сколько там погибло россиян. Сколько наших погибло и главное почему вот что важно. Но зелепудаледурной нечего ответить на этот вопрос и оно будет рассказывать про миллиард погибших кацапов.
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12.06.2025 13:31 Ответить
А мені не байдуже скільки загинуло кацапів. Хотілося б, щоб якнайшвидше настав той час, коли вже не буде потреби бажати їм смерті - ВЖЕ НЕ БУДЕ КОМУ.
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12.06.2025 14:35 Ответить
Stanislav Kanaris

Реєстрація: 11.06.2025

Тебе не пофиг. Ты на ужин зарабатываешь. 2 х

Пиво светлое БАЛТИКА №9 Крепкое Легендарное пастеризованное 8,0%, 1.2L 154,99 ₽ / шт + 8 х Вермишель РОЛЛТОН На домашнем бульоне с грибами, 60г 23,99 ₽ / шт = 500 рублей. По 15 за коммент - нужно 34 коммента (на которые ответят, иначе шиш).
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12.06.2025 16:14 Ответить
ну так конечно. Все кто зашел после 14 года на цензор все ахенты рф. Тебе с такой аналитекой надо срочно в администрацию ***********. Там таких больных как ты много, будет полная палата.
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12.06.2025 16:44 Ответить
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12.06.2025 13:35 Ответить
Скажи что бабы еще нарожают
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12.06.2025 13:40 Ответить
Приблизно половина 200/300 свинособак-це зекі і "вновь іспеченния расцеяне "луганско-данецко і др.регіонов України..
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12.06.2025 13:55 Ответить
А наші трублять що один мільйон?????
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12.06.2025 14:02 Ответить
"Британська розвідка зазначає, що велика кількість поранених серйозно перевантажує систему військової медицини Росії на всіх рівнях"

Бо кацапи дебіли. Нормальна влада давно вже знайшла вихід: 600 грн/місяць і за штат. Хоч лікуйся, хоч ні...
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12.06.2025 14:09 Ответить
Та зрозуміло що за понад 3 роки активних бойових дій у кацапні за найскромнішими показниками загиблих 200-250 тисяч. Це приблизно 170-210 вбитими щодня. Кількість поранених можна спокійно множити на 2.5 -3.
Але мене найбільше хвилюють наші загиблі, кількість вбитих воїнів, а особливо цивільних дуже велика 😥
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12.06.2025 14:46 Ответить
З приводу цих іонографік навіть маленькі діти ржуть. Відома дитяча лічилка: кацапи - мы считаем-таем-таем; Українські діти (спеціально для Генерального Штабу з його "солов"ями") - ми ра****-****-****.
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12.06.2025 15:27 Ответить
 
 