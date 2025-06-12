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Новини Знищення російських окупантів
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Втрати РФ в Україні є найбільшими з часів Другої світової війни: близько 250 тисяч військових загинули або зникли безвісти, - розвідка Великої Британії. ІНФОГРАФІКА

Знищення росіян на Харківському напрямку

З початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія зазнала приблизно мільйона втрат серед військовослужбовців - убитих і поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За оцінками, з цієї кількості близько 250 тисяч росіян загинули або вважаються зниклими безвісти, що робить ці втрати найбільшими для Росії з часів Другої світової війни.

Лише у 2025 році, ймовірно, загальна кількість втрат перевищила 200 тисяч осіб. За даними Генштабу ЗСУ, щоденні втрати армії РФ становлять у середньому понад 1 250 осіб.

Втрати РФ від розвідки Великої Британії

Британська розвідка зазначає, що велика кількість поранених серйозно перевантажує систему військової медицини Росії на всіх рівнях, спричиняючи нестачу персоналу та труднощі з логістикою.

"Російські війська, найімовірніше, продовжуватимуть спроби розтягнути українські сили, використовуючи масовість для придушення оборонних позицій і досягнення тактичних переваг. Російське вище керівництво майже напевно готове терпіти постійні високі втрати, якщо це не буде негативно впливати на підтримку війни з боку громадськості та еліти, а також якщо ці втрати можна буде замінити", - вважають аналітики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга про один мільйон втрат РФ у війні: Вони є даремними, стратегічної мети Росія не досягла

Автор: 

армія рф (17876) Велика Британія (5666) ліквідація (4096) знищення (7600) зовнішня розвідка (479)


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Топ коментарі
+4
Скажи что бабы еще нарожают
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12.06.2025 13:40 Відповісти
+2
У вас дивна математика.
З якого дива ви плюсуєте 110 608 + 100 324?
Чи серед тих, по чию душу звенулися родичі не може бути тих, ліквідацію яких вже достеменно встановили? Може.
А тих, за якими родичи не зверталися і про яких не писали в газетах - хіба мало? А вони у вас взагалі не враховані.
Щодо ж мільона - то це вбиті + поранені.
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12.06.2025 13:24 Відповісти
+2
ТО ли дело у нас всего двое погибших да? Лично мне пох на то сколько там погибло россиян. Сколько наших погибло и главное почему вот что важно. Но зелепудаледурной нечего ответить на этот вопрос и оно будет рассказывать про миллиард погибших кацапов.
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12.06.2025 13:31 Відповісти
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Журналісти встановили імена 110 608 російських військових, знищених під час повномасштабного вторгнення в Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3555341

100 324 звернення від російських родин щодо зниклих окупантів надійшло до проєкту Коордштабу "Хочу найти". ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/p3557475

110 608 + 100 324 = 210 932

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 000 340 російських загарбників. Джерело: https://censor.net/ua/n3557438

1 000 340 - 210 932 = 789 480

210 932 : 789 480 ~ 1 : 3,7
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12.06.2025 13:14 Відповісти
це тільки достеменно встановлені убиті + ті хто звернувся до наших для пошуку своїх рідних. Загалом вбитих і ПБ може бути в 1.5-2 рази більше.
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12.06.2025 13:19 Відповісти
У вас дивна математика.
З якого дива ви плюсуєте 110 608 + 100 324?
Чи серед тих, по чию душу звенулися родичі не може бути тих, ліквідацію яких вже достеменно встановили? Може.
А тих, за якими родичи не зверталися і про яких не писали в газетах - хіба мало? А вони у вас взагалі не враховані.
Щодо ж мільона - то це вбиті + поранені.
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12.06.2025 13:24 Відповісти
Ну хіба що британців хвилює цей факт!!! Таке ж бездушне БИДЛО сталін з 20 мільйонів ВИНИЩИВ ПОЛОВИНУ, списавши все на німців!!! Який тупоголовий сраний народ, така і влада!!!
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12.06.2025 13:19 Відповісти
Генштаб написав ліквідовано мільйон. Не треба намагатися підлаштовуватися під ці цифри, стверджуючи що насправді більшість поранені. Скажіть прямо що це брехня, і спробуйте порахувати нормально. Британські дебіли.
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12.06.2025 13:20 Відповісти
Стандартна пропорція вбитих і поранених на війні 1 : 3.
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12.06.2025 14:07 Відповісти
ТО ли дело у нас всего двое погибших да? Лично мне пох на то сколько там погибло россиян. Сколько наших погибло и главное почему вот что важно. Но зелепудаледурной нечего ответить на этот вопрос и оно будет рассказывать про миллиард погибших кацапов.
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12.06.2025 13:31 Відповісти
А мені не байдуже скільки загинуло кацапів. Хотілося б, щоб якнайшвидше настав той час, коли вже не буде потреби бажати їм смерті - ВЖЕ НЕ БУДЕ КОМУ.
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12.06.2025 14:35 Відповісти
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12.06.2025 13:35 Відповісти
Скажи что бабы еще нарожают
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12.06.2025 13:40 Відповісти
Приблизно половина 200/300 свинособак-це зекі і "вновь іспеченния расцеяне "луганско-данецко і др.регіонов України..
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12.06.2025 13:55 Відповісти
А наші трублять що один мільйон?????
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12.06.2025 14:02 Відповісти
"Британська розвідка зазначає, що велика кількість поранених серйозно перевантажує систему військової медицини Росії на всіх рівнях"

Бо кацапи дебіли. Нормальна влада давно вже знайшла вихід: 600 грн/місяць і за штат. Хоч лікуйся, хоч ні...
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12.06.2025 14:09 Відповісти
Та зрозуміло що за понад 3 роки активних бойових дій у кацапні за найскромнішими показниками загиблих 200-250 тисяч. Це приблизно 170-210 вбитими щодня. Кількість поранених можна спокійно множити на 2.5 -3.
Але мене найбільше хвилюють наші загиблі, кількість вбитих воїнів, а особливо цивільних дуже велика 😥
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12.06.2025 14:46 Відповісти
З приводу цих іонографік навіть маленькі діти ржуть. Відома дитяча лічилка: кацапи - мы считаем-таем-таем; Українські діти (спеціально для Генерального Штабу з його "солов"ями") - ми ра****-****-****.
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12.06.2025 15:27 Відповісти
 
 