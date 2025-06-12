Втрати РФ в Україні є найбільшими з часів Другої світової війни: близько 250 тисяч військових загинули або зникли безвісти, - розвідка Великої Британії. ІНФОГРАФІКА
З початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія зазнала приблизно мільйона втрат серед військовослужбовців - убитих і поранених.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
За оцінками, з цієї кількості близько 250 тисяч росіян загинули або вважаються зниклими безвісти, що робить ці втрати найбільшими для Росії з часів Другої світової війни.
Лише у 2025 році, ймовірно, загальна кількість втрат перевищила 200 тисяч осіб. За даними Генштабу ЗСУ, щоденні втрати армії РФ становлять у середньому понад 1 250 осіб.
Британська розвідка зазначає, що велика кількість поранених серйозно перевантажує систему військової медицини Росії на всіх рівнях, спричиняючи нестачу персоналу та труднощі з логістикою.
"Російські війська, найімовірніше, продовжуватимуть спроби розтягнути українські сили, використовуючи масовість для придушення оборонних позицій і досягнення тактичних переваг. Російське вище керівництво майже напевно готове терпіти постійні високі втрати, якщо це не буде негативно впливати на підтримку війни з боку громадськості та еліти, а також якщо ці втрати можна буде замінити", - вважають аналітики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
100 324 звернення від російських родин щодо зниклих окупантів надійшло до проєкту Коордштабу "Хочу найти". ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/p3557475
110 608 + 100 324 = 210 932
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 000 340 російських загарбників. Джерело: https://censor.net/ua/n3557438
1 000 340 - 210 932 = 789 480
210 932 : 789 480 ~ 1 : 3,7
З якого дива ви плюсуєте 110 608 + 100 324?
Чи серед тих, по чию душу звенулися родичі не може бути тих, ліквідацію яких вже достеменно встановили? Може.
А тих, за якими родичи не зверталися і про яких не писали в газетах - хіба мало? А вони у вас взагалі не враховані.
Щодо ж мільона - то це вбиті + поранені.
Бо кацапи дебіли. Нормальна влада давно вже знайшла вихід: 600 грн/місяць і за штат. Хоч лікуйся, хоч ні...
Але мене найбільше хвилюють наші загиблі, кількість вбитих воїнів, а особливо цивільних дуже велика 😥