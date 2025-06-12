Втрати РФ в Україні є найбільшими з часів Другої світової війни: близько 250 тисяч військових загинули або зникли безвісти, - розвідка Великої Британії. ІНФОГРАФІКА

З початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія зазнала приблизно мільйона втрат серед військовослужбовців - убитих і поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За оцінками, з цієї кількості близько 250 тисяч росіян загинули або вважаються зниклими безвісти, що робить ці втрати найбільшими для Росії з часів Другої світової війни.

Лише у 2025 році, ймовірно, загальна кількість втрат перевищила 200 тисяч осіб. За даними Генштабу ЗСУ, щоденні втрати армії РФ становлять у середньому понад 1 250 осіб.

Британська розвідка зазначає, що велика кількість поранених серйозно перевантажує систему військової медицини Росії на всіх рівнях, спричиняючи нестачу персоналу та труднощі з логістикою.

"Російські війська, найімовірніше, продовжуватимуть спроби розтягнути українські сили, використовуючи масовість для придушення оборонних позицій і досягнення тактичних переваг. Російське вище керівництво майже напевно готове терпіти постійні високі втрати, якщо це не буде негативно впливати на підтримку війни з боку громадськості та еліти, а також якщо ці втрати можна буде замінити", - вважають аналітики.

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