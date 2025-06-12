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Новости Создание новой спутниковой сети для военной разведки
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НАТО расширяет возможности спутникового наблюдения за действиями России: "Мы вас видим"

Спутники НАТО будут следить за Россией

НАТО расширяет свои возможности спутникового наблюдения больших территорий, что позволит отслеживать военные перемещения в Украине и на границах России со странами Восточной Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом в интервью изданию Bloomberg заявил главнокомандующий силами трансформации НАТО Пьер Вандье.

Он отметил, что новый инструмент впервые позволит НАТО наблюдать за "огромными территориями", включая маневры, передвижение войск и действия на поле боя.

"Сегодня мы не уверены, что россияне остановятся на Украине. Мы сможем им сказать: мы вас видим", - подчеркнул он.

Как пишет агентство, НАТО объявил, что для реализации инициативы выбран американский поставщик спутниковых снимков Planet Labs.

Новый проект получил название "Smart Indication And Warning Broad Area Detection" (SINBAD). Его цель - осуществлять частый мониторинг больших территорий мира в течение года, с использованием ИИ для фиксации изменений и автоматического формирования предупреждений.

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По словам одного из представителей Альянса, с которым пообщалось агентство, эта технология также может использоваться для наблюдения за Арктикой, которая приобретает все больший стратегический вес на фоне усиления интересов России и Китая в регионе.

Автор: 

НАТО (10102) спутник (233)


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ми вас бачимо, але нічого зробити не можемо
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12.06.2025 13:59 Ответить
Єдине на що здатні.....
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12.06.2025 14:05 Ответить
бачите і ШО?
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12.06.2025 14:06 Ответить
І здригаються від омерзіння.
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12.06.2025 14:58 Ответить
натівські лицемірні покидьки..Український народ теж Вас брехливих ********** і брехунів вже давно бачить.
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12.06.2025 15:15 Ответить
Розвідувальні БПЛА США над Чорним морем вже рік НЕ ЛІТАЮТЬ!
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12.06.2025 15:30 Ответить
 
 