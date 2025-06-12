НАТО расширяет возможности спутникового наблюдения за действиями России: "Мы вас видим"

НАТО расширяет свои возможности спутникового наблюдения больших территорий, что позволит отслеживать военные перемещения в Украине и на границах России со странами Восточной Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом в интервью изданию Bloomberg заявил главнокомандующий силами трансформации НАТО Пьер Вандье.

Он отметил, что новый инструмент впервые позволит НАТО наблюдать за "огромными территориями", включая маневры, передвижение войск и действия на поле боя.

"Сегодня мы не уверены, что россияне остановятся на Украине. Мы сможем им сказать: мы вас видим", - подчеркнул он.

Как пишет агентство, НАТО объявил, что для реализации инициативы выбран американский поставщик спутниковых снимков Planet Labs.

Новый проект получил название "Smart Indication And Warning Broad Area Detection" (SINBAD). Его цель - осуществлять частый мониторинг больших территорий мира в течение года, с использованием ИИ для фиксации изменений и автоматического формирования предупреждений.

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По словам одного из представителей Альянса, с которым пообщалось агентство, эта технология также может использоваться для наблюдения за Арктикой, которая приобретает все больший стратегический вес на фоне усиления интересов России и Китая в регионе.